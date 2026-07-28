HLV Kim Sang Sik nhận tin vui trước trận tuyển Việt Nam vs Singapore

Sau sự trở lại của Nguyễn Tài Lộc, HLV Kim Sang Sik nhận thêm tin vui nữa về tình hình nhân sự ở tuyển Việt Nam. Trong chiều 27/7, thủ thành Đặng Văn Lâm cùng các đồng đội rời khách sạn để ra sân tập, điều này đồng nghĩa với việc anh đang hồi phục tốt và có thể tập bình thường trong những ngày tới.

Trước đó, thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga vắng mặt trong các buổi tập của tuyển Việt Nam khi bước vào hành trình chính thức tại ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang Sik khá lo lắng khi trong tay chỉ còn 2 thủ môn có đủ sức khỏe và Patrik Lê Giang và Trung Kiên.

Đặng Văn Lâm xuất hiện ở tuyển Việt Nam sau thời gian chấn thương. Ảnh: VFF

Sự trở lại của Văn Lâm là điều mà HLV Kim Sang Sik rất chờ đợi, bởi ngay cả khi Patrik giành suất bắt chính, khung thành tuyển Việt Nam vẫn cần có những phương án phụ chất lượng.

Trên thực tế, Trung Kiên cho thấy sự tiến bộ, là thủ thành số 1 của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, nhưng so với Văn Lâm vẫn thua kém nhiều về kinh nghiệm, bản lĩnh. ASEAN Cup 2026 là một hành trình dài, và để bảo vệ ngôi vô địch, tuyển Việt Nam luôn phải có lực lượng mạnh nhất.

Liên quan tới buổi tập chiều 27/7 của tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik lần đầu "đóng kín", nhằm giúp các học trò có sự tập trung cao nhất cho trận tiếp đón Singapore, trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 31/7.

VFF mở bán vé trực tiếp trận tuyển Việt Nam vs Singapore Vé được VFF bán trực tiếp ngày 28/7 cho tới khi hết vé. Quầy vé đặt tại cổng chính Liên đoàn, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 30/7, VFF tăng cường điểm bán tại cổng chính SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Vé gồm 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 400.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng. Trận tuyển Việt Nam vs Singapore diễn ra hồi 20h ngày 31/7 tới trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

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