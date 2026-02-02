HLV Giustozzi tin ĐT futsal Việt Nam đủ bản lĩnh vượt qua Indonesia ở tứ kết châu Á

HLV Diego Giustozzi: “Indonesia là một trong những đội mạnh nhất châu Á”

Trận tứ kết giữa đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển futsal Indonesia tại giải futsal châu Á 2026 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 3/2 tại nhà thi đấu Arena Indonesia, nơi được dự báo sẽ tạo ra sức ép rất lớn với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả chủ nhà. Ngày 2/2, HLV trưởng hai đội đã tham dự cuộc họp báo trước thềm trận “đại chiến”.

HLV Giustozzi tin các học trò sẽ vượt qua được Indonesia ở tứ kết giải futsal châu Á 2026.

Đánh giá về đối thủ, HLV Diego Giustozzi cho rằng Indonesia đang sở hữu nền tảng rất vững chắc và giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. “Indonesia từng vô địch SEA Games, giành nhiều danh hiệu quan trọng và rất quen với việc thi đấu trước hàng chục nghìn khán giả.

Họ có chất lượng đội hình cao và bản lĩnh thi đấu tốt. Tuy nhiên, tôi hài lòng với những gì đội tuyển futsal Việt Nam đang thể hiện và hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình”, chiến lược gia người Argentina chia sẻ.

Phân tích kỹ hơn về lối chơi của đội chủ nhà, HLV Diego Giustozzi đặc biệt nhấn mạnh đến tốc độ và chất lượng cá nhân của Indonesia: “Indonesia thi đấu với tốc độ rất cao, kỹ thuật tốt, tổ chức chặt chẽ và sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, đặc biệt là ở vị trí ala. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải hạn chế tối đa những điểm mạnh đó”.

“Chìa khóa là giải tỏa áp lực và giữ bản sắc lối chơi”

Dù đánh giá cao Indonesia, HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn thể hiện sự lạc quan về khả năng của các học trò. Theo Diego Giustozzi, yếu tố then chốt nằm ở việc các cầu thủ giữ được sự tự tin và chơi đúng với những gì đã thể hiện trong quá trình chuẩn bị.

“Điều quan trọng là các cầu thủ phải chơi đúng với những gì đã thể hiện trong tập luyện. Khán giả sẽ tạo thêm động lực lớn cho đội chủ nhà, nhưng chúng tôi cũng đang có tinh thần và động lực rất cao”, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết bản thân khá bất ngờ với phong độ của toàn đội tại giải đấu lần này: “Tôi rất hài lòng, thậm chí có phần bất ngờ với phong độ cá nhân và lối chơi tập thể của toàn đội. Đội đang có một giải đấu rất tốt và tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện được điều đó thêm 40, thậm chí 50 phút nữa”.

ĐT futsal Việt Nam đối mặt với Indonesia trước áp lực lớn từ khán giả đội chủ nhà.

Về lực lượng, HLV Diego Giustozzi khẳng định đội tuyển futsal Việt Nam đang có đầy đủ nhân sự tốt nhất cho trận tứ kết. “Chúng tôi có đầy đủ 14 cầu thủ sẵn sàng thi đấu, đó là tín hiệu rất tích cực. Ở đẳng cấp này, cường độ và áp lực đều rất cao vì tất cả đều hướng tới mục tiêu vào bán kết. Các cầu thủ của tôi đủ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần và sẽ nỗ lực thể hiện hết khả năng”, ông nói.

Theo HLV trưởng futsal Việt Nam, đây sẽ là trận đấu rất cân bằng và có thể được quyết định bởi những khoảnh khắc then chốt, thậm chí không loại trừ khả năng phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt luân lưu 6m.

HLV trưởng Indonesia: “Không còn bí mật giữa hai đội”

Ở chiều ngược lại, HLV trưởng đội tuyển futsal Indonesia Hector Souto thừa nhận ông hiểu rất rõ đội tuyển futsal Việt Nam khi hai đội đã thường xuyên đối đầu nhau trong khu vực. “Chúng tôi đã gặp họ rất nhiều nên biết rõ phải đối mặt với điều gì. Tôi hy vọng sẽ có sự trở lại của một số cầu thủ và với đội hình đầy đủ, chúng tôi có thể cống hiến một trận đấu hay”, HLV Hector Souto cho biết.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng nhắc lại mối liên hệ đặc biệt của mình với futsal Việt Nam trong quá khứ: “Tôi biết huấn luyện viên và một số cầu thủ từng là học trò của tôi trước đây. Khi Việt Nam vào đến bán kết năm 2016, tôi là trợ lý huấn luyện viên. Nhưng lần này, tôi hy vọng sẽ đưa Indonesia vào bán kết”.

Để chuẩn bị cho trận tứ kết, ban tổ chức đã bố trí cho đội tuyển futsal Việt Nam một buổi tập kéo dài 60 phút tại nhà thi đấu Arena Indonesia. Đây cũng là mặt sân mà thầy trò HLV Diego Giustozzi từng thi đấu ở trận gặp Thái Lan tại lượt cuối vòng bảng.

Buổi tập diễn ra với cường độ vừa phải, tập trung vào hoàn thiện chiến thuật, các tình huống cố định, tổ chức phòng ngự – tấn công cũng như phương án đá luân lưu 6m trong trường hợp trận đấu không phân định thắng thua sau hiệp phụ. Theo điều lệ, nếu hai đội hòa nhau sau hai hiệp chính sẽ thi đấu hiệp phụ, trước khi bước vào loạt luân lưu 6m để xác định đội giành quyền vào bán kết.