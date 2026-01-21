Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả thi đấu tuyển futsal Việt Nam, kết quả futsal châu Á 2026

Những kết quả của vòng chung kết futsal châu Á 2026 sẽ mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn tại Jakarta (Indonesia từ 27/1), nơi các ứng viên hàng đầu đồng loạt ra sân. Đáng chú ý, các trận đấu có sự góp mặt của tuyển futsal Việt Nam luôn thu hút sự quan tâm lớn, bởi mỗi kết quả đều ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện bảng đấu.

Kết quả thi đấu tuyển futsal Việt Nam, kết quả vòng chung kết futsal châu Á 2026

Thời gian

Cặp đấu/Kết quả

Bảng

Trực tiếp

Vòng bảng

27/01

13:00

Việt Nam

Kuwait

B

27/01

15:00

Iraq

Kyrgyzstan

A

27/01

17:00

Thái Lan

Liban

B

27/01

19:00

Indonesia

Hàn Quốc

A

28/01

13:00

Afghanistan

Ả Rập Xê Út

D

28/01

15:00

Nhật Bản

Úc

C

28/01

17:00

Iran

Malaysia

D

28/01

19:00

Uzbekistan

Tajikistan

C

29/01

13:00

Liban

Việt Nam

B

29/01

15:00

Hàn Quốc

Iraq

A

29/01

17:00

Kuwait

Thái Lan

B

29/01

19:00

Kyrgyzstan

Indonesia

A

30/01

13:00

Ả Rập Xê Út

Iran

D

30/01

15:00

Úc

Uzbekistan

C

30/01

17:00

Malaysia

Afghanistan

D

30/01

19:00

Tajikistan

Nhật Bản

C

31/01

15:00

Thái Lan

Việt Nam

B

31/01

19:00

Indonesia

Iraq

A

31/01

19:00

Kyrgyzstan

Hàn Quốc

A

01/02

15:00

Nhật Bản

Uzbekistan

C

01/02

15:00

Tajikistan

Úc

C

01/02

19:00

Iran

Afghanistan

D

01/02

19:00

Ả Rập Xê Út

Malaysia

D

Tứ kết

03/02

13:00

Nhất bảng D

Nhì bảng C

TK1

03/02

15:00

Nhất bảng B

Nhì bảng A

TK2

03/02

17:00

Nhất bảng C

Nhì bảng D

TK3

03/02

19:00

Nhất bảng A

Nhì bảng B

TK4

Bán kết

05/02

15:00

Thắng Tứ kết 3

Thắng Tứ kết 4

BK1

05/02

19:00

Thắng Tứ kết 1

Thắng Tứ kết 2

BK2

Chung kết

07/02

19:00

Thắng Bán kết 1

Thắng Bán kết 2

CK

* Lịch thi đấu có thể có những thay đổi.

Danh sách ĐT Futsal Việt Nam chuẩn bị cho VCK Futsal châu Á 2026: QBV trở lại
Danh sách ĐT Futsal Việt Nam chuẩn bị cho VCK Futsal châu Á 2026: QBV trở lại

Danh sách tập trung của ĐT futsal Việt Nam nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết Futsal châu Á 2026: Sự trở lại đáng chú ý của nhiều gương mặt giàu kinh...

Bấm xem >>

