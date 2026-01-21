Kết quả thi đấu tuyển futsal Việt Nam, kết quả futsal châu Á 2026
Những kết quả của vòng chung kết futsal châu Á 2026 sẽ mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn tại Jakarta (Indonesia từ 27/1), nơi các ứng viên hàng đầu đồng loạt ra sân. Đáng chú ý, các trận đấu có sự góp mặt của tuyển futsal Việt Nam luôn thu hút sự quan tâm lớn, bởi mỗi kết quả đều ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện bảng đấu.
Kết quả thi đấu tuyển futsal Việt Nam, kết quả vòng chung kết futsal châu Á 2026 Thời gian Cặp đấu/Kết quả Bảng Trực tiếp Vòng bảng 27/01 13:00 Việt Nam Kuwait B 27/01 15:00 Iraq Kyrgyzstan A 27/01 17:00 Thái Lan Liban B 27/01 19:00 Indonesia Hàn Quốc A 28/01 13:00 Afghanistan Ả Rập Xê Út D 28/01 15:00 Nhật Bản Úc C 28/01 17:00 Iran Malaysia D 28/01 19:00 Uzbekistan Tajikistan C 29/01 13:00 Liban Việt Nam B 29/01 15:00 Hàn Quốc Iraq A 29/01 17:00 Kuwait Thái Lan B 29/01 19:00 Kyrgyzstan Indonesia A 30/01 13:00 Ả Rập Xê Út Iran D 30/01 15:00 Úc Uzbekistan C 30/01 17:00 Malaysia Afghanistan D 30/01 19:00 Tajikistan Nhật Bản C 31/01 15:00 Thái Lan Việt Nam B 31/01 19:00 Indonesia Iraq A 31/01 19:00 Kyrgyzstan Hàn Quốc A 01/02 15:00 Nhật Bản Uzbekistan C 01/02 15:00 Tajikistan Úc C 01/02 19:00 Iran Afghanistan D 01/02 19:00 Ả Rập Xê Út Malaysia D Tứ kết 03/02 13:00 Nhất bảng D Nhì bảng C TK1 03/02 15:00 Nhất bảng B Nhì bảng A TK2 03/02 17:00 Nhất bảng C Nhì bảng D TK3 03/02 19:00 Nhất bảng A Nhì bảng B TK4 Bán kết 05/02 15:00 Thắng Tứ kết 3 Thắng Tứ kết 4 BK1 05/02 19:00 Thắng Tứ kết 1 Thắng Tứ kết 2 BK2 Chung kết 07/02 19:00 Thắng Bán kết 1 Thắng Bán kết 2 CK * Lịch thi đấu có thể có những thay đổi.
