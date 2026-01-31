Trực tiếp bóng đá futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu (Vô địch châu Á)
(15h, 31/1, bảng B) Màn so tài giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ quyết định đội nào vào tứ kết futsal châu Á 2026 với tư cách đứng nhất bảng B.
AFC Asian Cup | 15h, 31/1 | Indonesia Arena
Điểm
Nuttapong
Krit
Ronnachai
Panut
Osamanmusa
Điểm
Văn Tú
Đoàn Phát
Mạnh Dũng
Thịnh Phát
Công Viên
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Định đoạt ngôi đầu
Sau hai lượt trận đầu tiên, Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết giải futsal châu Á 2026 sớm 1 vòng đấu. Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã vượt qua Kuwait với tỷ số sát nút 5-4, trước khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Lebanon. Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, Việt Nam đang tràn đầy tự tin trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng.
Phía bên kia chiến tuyến, Thái Lan cũng đang thể hiện sức mạnh vượt trội với hai chiến thắng áp đảo tại bảng B. Đội bóng xứ sở Chùa vàng đánh bại Lebanon 2-0, sau đó giành chiến thắng giòn giã 6-1 trước Kuwait. “Voi chiến” hiện dẫn đầu bảng B (6 điểm và hiệu số +7), còn Việt Nam xếp nhì bảng B khi sở hữu 6 điểm và hiệu số +3.
Do đó, một chiến thắng là điều kiện bắt buộc nếu “Những chiến binh sao vàng” muốn chiếm ngôi nhất bảng để tạo lợi thế tâm lý và tránh các đối thủ mạnh ở vòng knock-out.
(Lượt trận thứ 2 bảng B) ĐT futsal Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội trước đối thủ đến từ Tây Á.
