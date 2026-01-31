Trực tiếp bóng đá futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu (Vô địch châu Á)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs Thể Công - Viettel
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Leeds United vs Arsenal
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Everton
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Napoli vs Fiorentina
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Hamburger SV vs Bayern Munich
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs West Ham United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Levante vs Atlético de Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Trực tiếp bóng đá futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu (Vô địch châu Á)

Sự kiện: Futsal Việt Nam

(15h, 31/1, bảng B) Màn so tài giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ quyết định đội nào vào tứ kết futsal châu Á 2026 với tư cách đứng nhất bảng B.

AFC Asian Cup | 15h, 31/1 | Indonesia Arena

Thái Lan
Trực tiếp bóng đá futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu (Vô địch châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu (Vô địch châu Á) - 1
Việt Nam
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu (Vô địch châu Á) - 1
Nuttapong, Krit, Ronnachai, Panut, Osamanmusa
Trực tiếp bóng đá futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu (Vô địch châu Á) - 1
Văn Tú, Đoàn Phát, Mạnh Dũng, Thịnh Phát, Công Viên

Định đoạt ngôi đầu

Sau hai lượt trận đầu tiên, Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết giải futsal châu Á 2026 sớm 1 vòng đấu. Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã vượt qua Kuwait với tỷ số sát nút 5-4, trước khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Lebanon. Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, Việt Nam đang tràn đầy tự tin trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Phía bên kia chiến tuyến, Thái Lan cũng đang thể hiện sức mạnh vượt trội với hai chiến thắng áp đảo tại bảng B. Đội bóng xứ sở Chùa vàng đánh bại Lebanon 2-0, sau đó giành chiến thắng giòn giã 6-1 trước Kuwait. “Voi chiến” hiện dẫn đầu bảng B (6 điểm và hiệu số +7), còn Việt Nam xếp nhì bảng B khi sở hữu 6 điểm và hiệu số +3.

Do đó, một chiến thắng là điều kiện bắt buộc nếu “Những chiến binh sao vàng” muốn chiếm ngôi nhất bảng để tạo lợi thế tâm lý và tránh các đối thủ mạnh ở vòng knock-out.

8

Liverpool - Man City 08.02

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 08/02
Thể lệ
Video bóng đá ĐT futsal Kuwait - Thái Lan: Mãn nhãn "set tennis", tin vui cho ĐT Việt Nam (Vô địch châu Á)
Video bóng đá ĐT futsal Kuwait - Thái Lan: Mãn nhãn "set tennis", tin vui cho ĐT Việt Nam (Vô địch châu Á)

(Lượt trận thứ 2 bảng B) ĐT futsal Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội trước đối thủ đến từ Tây Á.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/01/2026 09:32 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Futsal Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN