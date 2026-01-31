Trực tiếp bóng đá futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu (Vô địch châu Á)

AFC Asian Cup | 15h, 31/1 | Indonesia Arena Thái Lan 0 - 0 Việt Nam (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thái Lan vs Việt Nam Việt Nam Điểm Nuttapong Krit Ronnachai Panut Osamanmusa Điểm Văn Tú Đoàn Phát Mạnh Dũng Thịnh Phát Công Viên Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thái Lan Thái Lan Việt Nam Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nuttapong, Krit, Ronnachai, Panut, Osamanmusa Văn Tú, Đoàn Phát, Mạnh Dũng, Thịnh Phát, Công Viên

Định đoạt ngôi đầu

Sau hai lượt trận đầu tiên, Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết giải futsal châu Á 2026 sớm 1 vòng đấu. Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã vượt qua Kuwait với tỷ số sát nút 5-4, trước khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Lebanon. Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, Việt Nam đang tràn đầy tự tin trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Phía bên kia chiến tuyến, Thái Lan cũng đang thể hiện sức mạnh vượt trội với hai chiến thắng áp đảo tại bảng B. Đội bóng xứ sở Chùa vàng đánh bại Lebanon 2-0, sau đó giành chiến thắng giòn giã 6-1 trước Kuwait. “Voi chiến” hiện dẫn đầu bảng B (6 điểm và hiệu số +7), còn Việt Nam xếp nhì bảng B khi sở hữu 6 điểm và hiệu số +3.

Do đó, một chiến thắng là điều kiện bắt buộc nếu “Những chiến binh sao vàng” muốn chiếm ngôi nhất bảng để tạo lợi thế tâm lý và tránh các đối thủ mạnh ở vòng knock-out.