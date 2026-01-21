Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Bảng xếp hạng tuyển futsal Việt Nam, bảng xếp hạng futsal châu Á 2026

Sự kiện: Futsal Việt Nam

Sau mỗi lượt trận tại vòng chung kết futsal châu Á 2026 tại Indonesia từ 27/1, bảng xếp hạng các bảng đấu hứa hẹn biến động liên tục khi cuộc đua giành vé đi tiếp ngày càng căng thẳng. Ở bảng B, tuyển futsal Việt Nam nằm trong nhóm cạnh tranh trực tiếp, khiến từng điểm số đều mang ý nghĩa quyết định.

Bảng xếp hạng tuyển futsal Việt Nam, bảng xếp hạng vòng chung kết futsal châu Á 2026

Bảng A

TT

Đội bóng

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Đ

1

  Indonesia (Chủ nhà) 0 0 0 0 0 0 0 0

2

  Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0

3

  Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0

4

  Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng B

TT

Đội bóng

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Đ

1

  Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0

2

  Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0

3

  Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0

4

  Liban 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng C

TT

Đội bóng

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Đ

1

  Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0

2

  Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0

3

  Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0

4

  Úc 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng D

TT

Đội bóng

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Đ

1

  Iran 0 0 0 0 0 0 0 0

2

  Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0

3

  Ả Rập Xê Út 0 0 0 0 0 0 0 0

4

  Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0

* 8 đội bóng nhất, nhì 4 bảng sẽ giành vé vào tứ kết.

Danh sách ĐT Futsal Việt Nam chuẩn bị cho VCK Futsal châu Á 2026: QBV trở lại
Danh sách ĐT Futsal Việt Nam chuẩn bị cho VCK Futsal châu Á 2026: QBV trở lại

Danh sách tập trung của ĐT futsal Việt Nam nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết Futsal châu Á 2026: Sự trở lại đáng chú ý của nhiều gương mặt giàu kinh...

Bấm xem >>

Theo Nguyễn Hưng

21/01/2026 16:07 PM (GMT+7)
