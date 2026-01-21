Bảng xếp hạng tuyển futsal Việt Nam, bảng xếp hạng futsal châu Á 2026
Sau mỗi lượt trận tại vòng chung kết futsal châu Á 2026 tại Indonesia từ 27/1, bảng xếp hạng các bảng đấu hứa hẹn biến động liên tục khi cuộc đua giành vé đi tiếp ngày càng căng thẳng. Ở bảng B, tuyển futsal Việt Nam nằm trong nhóm cạnh tranh trực tiếp, khiến từng điểm số đều mang ý nghĩa quyết định.
Bảng xếp hạng tuyển futsal Việt Nam, bảng xếp hạng vòng chung kết futsal châu Á 2026
|
Bảng A
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|Indonesia (Chủ nhà)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
2
|Iraq
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
3
|Kyrgyzstan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
4
|Hàn Quốc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Bảng B
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|Việt Nam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
2
|Thái Lan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
3
|Kuwait
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
4
|Liban
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Bảng C
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|Nhật Bản
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
2
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
3
|Tajikistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
4
|Úc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Bảng D
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
2
|Afghanistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
3
|Ả Rập Xê Út
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
4
|Malaysia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
* 8 đội bóng nhất, nhì 4 bảng sẽ giành vé vào tứ kết.
Danh sách tập trung của ĐT futsal Việt Nam nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết Futsal châu Á 2026: Sự trở lại đáng chú ý của nhiều gương mặt giàu kinh...
