HLV Giustozzi: ĐT futsal Việt Nam xứng đáng thắng Thái Lan

Sự kiện: Futsal Việt Nam

Dù để thua đáng tiếc 0-1 trước ĐT futsal Thái Lan ở lượt cuối bảng B giải futsal châu Á 2026, HLV trưởng Diego Giustozzi vẫn tỏ ra vô cùng hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Chiến lược gia người Argentina khẳng định ĐT futsal Việt Nam đang có phong độ rất tốt và hoàn toàn đủ khả năng tiến xa tại giải đấu năm nay.

⚽ HLV Giustozzi: “Chúng tôi xứng đáng thắng nhiều trận ở vòng bảng”

Chiều ngày 31/1, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại 0-1 đáng tiếc trước Thái Lan ở lượt cuối bảng B vòng chung kết futsal châu Á 2026, dù các học trò của HLV Diego Giustozzi sở hữu nhiều cơ hội làm bàn rõ rệt hơn đối thủ. Thua đau Thái Lan, ĐT futsal Việt Nam vẫn giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng B.

ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc trước Thái Lan chiều 31/1.

ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc trước Thái Lan chiều 31/1.

Đối thủ của ĐT futsal Việt Nam ở tứ kết có thể là Indonesia hoặc Iraq, hai đội bóng đang đua ngôi đầu bảng A. Đánh giá về hành trình của ĐT futsal Việt Nam tại vòng bảng, HLV Diego Giustozzi không giấu được sự hài lòng. Thậm chí, nhà cầm quân người Argentina thừa nhận ĐT futsal Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng trước Thái Lan ở cuộc so tài chiều 31/1.

“Tôi rất hài lòng với những gì đội đã thể hiện trong toàn bộ các trận đấu ở vòng bảng. Từng trận một, cả phong độ cá nhân lẫn lối chơi tập thể đều cải thiện rõ rệt. Ở trận đấu hôm nay, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và thực tế đã chơi tốt hơn đối thủ. Điều quan trọng là đội đã vào tứ kết trong trạng thái rất tốt”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

Theo nhà cầm quân người Argentina, các học trò của ông đã thể hiện một thứ futsal hiện đại, đẹp mắt cả trong phòng ngự lẫn tấn công: “Chúng tôi xứng đáng thắng Kuwait, Lebanon và cả trong trận đấu hôm nay. Toàn đội đã sẵn sàng cho vòng tứ kết”.

🔥 Tứ kết gặp Indonesia hoặc Iraq: “Đối thủ nào cũng rất mạnh”

Nói về khả năng chạm trán Indonesia hoặc Iraq ở vòng tứ kết, HLV Giustozzi cho rằng mỗi đối thủ mang đến những thử thách rất khác nhau: “Indonesia là đội bóng Đông Nam Á, có phong cách thi đấu khá giống chúng tôi. Trong khi đó, Iraq lại hoàn toàn khác với lối chơi và đặc điểm riêng. Indonesia còn có lợi thế sân nhà với hàng chục nghìn CĐV cổ vũ”.

HLV Giustozzi tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà nhận thất bại 0-1 trước Thái Lan.

HLV Giustozzi tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà nhận thất bại 0-1 trước Thái Lan.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Argentina khẳng định khi đã vào tới tứ kết, cả 8 đội mạnh nhất châu Á đều rất chất lượng và không có đối thủ nào dễ chơi. Khi được hỏi muốn gặp Indonesia hay Iraq hơn, HLV Giustozzi thẳng thắn: “Tôi không muốn chọn. Điều quan trọng nhất lúc này là cảm giác mà đội bóng có được sau trận đấu hôm nay, và đó là cảm giác rất tích cực”.

🚀 Mục tiêu không dừng lại ở tứ kết: Quyết tâm làm nên lịch sử

HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh tham vọng lớn của ĐT futsal Việt Nam tại giải đấu năm nay: “Chúng tôi không muốn dừng lại ở tứ kết. Toàn đội muốn tiếp tục chiến thắng để vào bán kết và làm nên lịch sử”. Ông Diego giustozzi cũng đặc biệt tự hào về lực lượng trẻ trung của đội tuyển futsal Việt Nam ở giải đấu năm nay.

“Đây là một tập thể rất trẻ. Trong 14 cầu thủ có tới 8 người lần đầu dự giải AFC, nhiều cầu thủ chỉ mới 20–21 tuổi. Tôi tin đội bóng này có thể tạo nên dấu ấn đặc biệt”, HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam nhấn mạnh.

👊 Đội trưởng Mạnh Dũng: “Toàn đội sẽ chuẩn bị kỹ cho vòng tứ kết”

Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: “Chúng tôi có thể gặp Indonesia ở tứ kết – đối thủ có trình độ tương đối ngang bằng. Ban huấn luyện sẽ nghiên cứu kỹ để chuẩn bị tốt nhất, hướng tới kết quả tích cực”.

Nói về thất bại trước Thái Lan, Mạnh Dũng thừa nhận: “Thái Lan rất mạnh. Toàn đội đã tuân thủ đúng đấu pháp nhưng họ tận dụng cơ hội tốt hơn và đó là lý do giành chiến thắng”. Theo lịch thi đấu, ĐT futsal Việt Nam sẽ có 2 ngày nghỉ, trước khi bước vào trận tứ kết với đội đầu bảng A lúc 19h ngày 3/2.

Trực tiếp bóng đá futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Gia Hưng không thắng được thủ môn (Vô địch châu Á) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Gia Hưng không thắng được thủ môn (Vô địch châu Á) (Hết giờ)

(Bảng B) Nhan Gia Hưng đã không thắng được thủ môn Thái Lan khi trận đấu còn 3 giây.

Bấm xem >>

Theo Anh Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

-31/01/2026 18:03 PM (GMT+7)
