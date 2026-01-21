Lịch thi đấu tuyển futsal Việt Nam, lịch thi đấu futsal châu Á 2026

Lịch thi đấu tuyển futsal Việt Nam, lịch thi đấu vòng chung kết futsal châu Á 2026 Thời gian Cặp đấu Bảng Trực tiếp Vòng bảng 27/01 13:00 Việt Nam Kuwait B 27/01 15:00 Iraq Kyrgyzstan A 27/01 17:00 Thái Lan Liban B 27/01 19:00 Indonesia Hàn Quốc A 28/01 13:00 Afghanistan Ả Rập Xê Út D 28/01 15:00 Nhật Bản Úc C 28/01 17:00 Iran Malaysia D 28/01 19:00 Uzbekistan Tajikistan C 29/01 13:00 Liban Việt Nam B 29/01 15:00 Hàn Quốc Iraq A 29/01 17:00 Kuwait Thái Lan B 29/01 19:00 Kyrgyzstan Indonesia A 30/01 13:00 Ả Rập Xê Út Iran D 30/01 15:00 Úc Uzbekistan C 30/01 17:00 Malaysia Afghanistan D 30/01 19:00 Tajikistan Nhật Bản C 31/01 15:00 Thái Lan Việt Nam B 31/01 19:00 Indonesia Iraq A 31/01 19:00 Kyrgyzstan Hàn Quốc A 01/02 15:00 Nhật Bản Uzbekistan C 01/02 15:00 Tajikistan Úc C 01/02 19:00 Iran Afghanistan D 01/02 19:00 Ả Rập Xê Út Malaysia D Tứ kết 03/02 13:00 Nhất bảng D Nhì bảng C TK1 03/02 15:00 Nhất bảng B Nhì bảng A TK2 03/02 17:00 Nhất bảng C Nhì bảng D TK3 03/02 19:00 Nhất bảng A Nhì bảng B TK4 Bán kết 05/02 15:00 Thắng Tứ kết 3 Thắng Tứ kết 4 BK1 05/02 19:00 Thắng Tứ kết 1 Thắng Tứ kết 2 BK2 Chung kết 07/02 19:00 Thắng Bán kết 1 Thắng Bán kết 2 CK * Lịch thi đấu có thể có những thay đổ i.