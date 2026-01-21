Lịch thi đấu tuyển futsal Việt Nam, lịch thi đấu futsal châu Á 2026
Vòng chung kết futsal châu Á 2026 chính thức khởi tranh tại Indonesia từ ngày 27/1, với lịch thi đấu dày đặc trải dài từ vòng bảng đến chung kết. Trong đó, hành trình của tuyển futsal Việt Nam ở bảng B được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi, khi thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ lần lượt chạm trán những đối thủ quen mặt của khu vực.
Lịch thi đấu tuyển futsal Việt Nam, lịch thi đấu vòng chung kết futsal châu Á 2026 Thời gian Cặp đấu Bảng Trực tiếp Vòng bảng 27/01 13:00 Việt Nam Kuwait B 27/01 15:00 Iraq Kyrgyzstan A 27/01 17:00 Thái Lan Liban B 27/01 19:00 Indonesia Hàn Quốc A 28/01 13:00 Afghanistan Ả Rập Xê Út D 28/01 15:00 Nhật Bản Úc C 28/01 17:00 Iran Malaysia D 28/01 19:00 Uzbekistan Tajikistan C 29/01 13:00 Liban Việt Nam B 29/01 15:00 Hàn Quốc Iraq A 29/01 17:00 Kuwait Thái Lan B 29/01 19:00 Kyrgyzstan Indonesia A 30/01 13:00 Ả Rập Xê Út Iran D 30/01 15:00 Úc Uzbekistan C 30/01 17:00 Malaysia Afghanistan D 30/01 19:00 Tajikistan Nhật Bản C 31/01 15:00 Thái Lan Việt Nam B 31/01 19:00 Indonesia Iraq A 31/01 19:00 Kyrgyzstan Hàn Quốc A 01/02 15:00 Nhật Bản Uzbekistan C 01/02 15:00 Tajikistan Úc C 01/02 19:00 Iran Afghanistan D 01/02 19:00 Ả Rập Xê Út Malaysia D Tứ kết 03/02 13:00 Nhất bảng D Nhì bảng C TK1 03/02 15:00 Nhất bảng B Nhì bảng A TK2 03/02 17:00 Nhất bảng C Nhì bảng D TK3 03/02 19:00 Nhất bảng A Nhì bảng B TK4 Bán kết 05/02 15:00 Thắng Tứ kết 3 Thắng Tứ kết 4 BK1 05/02 19:00 Thắng Tứ kết 1 Thắng Tứ kết 2 BK2 Chung kết 07/02 19:00 Thắng Bán kết 1 Thắng Bán kết 2 CK * Lịch thi đấu có thể có những thay đổi.
Danh sách tập trung của ĐT futsal Việt Nam nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết Futsal châu Á 2026: Sự trở lại đáng chú ý của nhiều gương mặt giàu kinh...
