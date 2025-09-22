Video bóng đá futsal Việt Nam - Trung Quốc: Phủ đầu ngỡ ngàng, mãn nhãn 9 bàn (Vòng loại futsal châu Á)

Ở lượt đấu trước, ĐT futsal Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 9-1 trước ĐT futsal Hong Kong (TQ). Trong khi đó, Trung Quốc để thua 1-2 trước Lebanon. Điều này đồng nghĩa với việc đội chủ nhà buộc phải có điểm trước "Những chiến binh sao vàng" mới mong có cơ hội đi tiếp.

ĐT Việt Nam quá vượt trội so với Trung Quốc

Tuy nhiên, ĐT futsal Việt Nam đã có những đòn "phủ đầu" mãn nhãn. Chỉ sau 1 phút, "Những chiến binh Sao Vàng" đã có bàn mở tỉ số. Tới phút thứ 3, Trung Quốc để thủng lưới 2 bàn liên tiếp và Ngọc Ánh có một cú đúp. HLV Trung Quốc phải gọi hội ý gấp.

Sau đó, Trung Quốc chơi tốt hơn và tạo ra được một số cơ hội. Tuy nhiên, bàn thắng tiếp theo vẫn là ĐT Việt Nam tìm được. Người ghi bàn là Đa Hải ở phút thứ 10. Trước khi hiệp một kết thúc, Thịnh Phát ghi bàn nâng tỉ số lên thành 5-0 sau đường chuyển của Ngọc Ánh.

Sang hiệp hai, Trung Quốc chủ động dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, thủ thành Văn Tú đã chơi rất hay, giúp Việt Nam giữ sạch lưới. Tới phút 33, Thịnh Phát cắt mặt, đệm bóng cận thành để nâng tỉ số lên 6-0.

Tới lúc này, các cầu thủ Trung Quốc không giữ nổi bình tĩnh và Gu Haitao phải nhận thẻ đỏ sau pha chơi xấu. Chủ nhà phải chơi thiếu người trong hai phút, hoặc cho tới khi ĐT Việt Nam ghi thêm bàn thắng trong khoảng thời gian đó. Chỉ một phút sau, Thịnh Phát hoàn tất hat-trick và Trung Quốc lại được đá đủ người.

Những phút cuối, ĐT Việt Nam phạm đủ sáu lỗi và phải nhận cú đá phạt không rào. Trung Quốc tận dụng tốt tình huống này để có bàn gỡ đầu tiên. Đến phút 39, Trung Quốc có bàn thắng thứ hai, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được. Chung cuộc, ĐT futsal Việt Nam thắng đậm ĐT Trung Quốc.