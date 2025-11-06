Futsal Việt Nam cùng bảng đương kim Á quân Thái Lan tại VCK châu Á

Chiều 5-11, Vòng chung kết (VCK) Giải futsal châu Á 2026 đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng diễn ra tại Jakarta (Indonesia) – chủ nhà giải đấu. Kết quả, tuyển futsal Việt Nam được xếp vào bảng B cùng với đương kim Á quân Thái Lan, Kuwait và Lebanon.

Đây là bảng đấu quy tụ những đối thủ quen thuộc với tuyển Việt Nam, và được đánh giá nhiều khó khăn nhưng cũng mở ra cơ hội cho thầy trò HLV Diego Giustozzi trong cuộc cạnh tranh giành vé đi tiếp.

Theo bảng xếp hạng futsal FIFA công bố ngày 29-8, tuyển futsal Việt Nam (xếp hạng 26 thế giới), Thái Lan (hạng 11), Kuwait (hạng 43) và Lebanon (hạng 55) hứa hẹn mang đến những cuộc đối đầu hấp dẫn ngay từ vòng bảng.

Vòng chung kết futsal châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27-1 đến 7-2-2026 tại Jakarta (Indonesia). Giải quy tụ 16 đội tuyển mạnh nhất châu lục, chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết. Từ vòng tứ kết trở đi, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp để xác định nhà vô địch châu Á.

Tuyển futsal Việt Nam hiện đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33, với 20 cầu thủ có phong độ tốt nhất được triệu tập cho lần hội quân sắp tới.

Theo kế hoạch, kết thúc Đại hội Thể thao Đông Nam Á, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ tiếp tục tập trung trọng tâm cho VCK futsal châu Á 2026.

Dự kiến, trong thời gian chuẩn bị này, đội sẽ có trận giao hữu quốc tế với khách mời là một đội tuyển futsal hàng đầu châu Á, hoặc sang Indonesia sớm một tuần để tập huấn và thi đấu cọ xát trước bước vào chiến dịch VCK futsal châu Á 2026.