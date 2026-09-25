Đinh Quang Kiệt bị sao U23 Hàn Quốc cắn nhưng trọng tài làm ngơ

Phút 57 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, Lee Young Jun đã có va chạm với Đinh Quang Kiệt. Trong lúc bị Quang Kiệt theo kèm ở tình huống phạt góc, tiền đạo của U23 Hàn Quốc đã bất ngờ có hành động cắn vào tay của hậu vệ phía U23 Việt Nam.

Quang Kiệt rất bức xúc trước hành động đó của Lee Young Jun. Anh hét lớn yêu cầu trọng tài ra án phạt cho Lee Young Jun. Nhưng trọng tài Firdavs Norsafarov làm ngơ và cho trận đấu được tiếp tục. Về phần tiền đạo của U23 Hàn Quốc, anh này coi như không có chuyện gì xảy ra sau khi có hành động xấu xí lên cánh tay của Quang Kiệt.

Pha cắn người của Lee Young Jun

Tại ASIAD, VAR không được sử dụng. Do vậy, Lee Young Jun không bị trọng tài phát hiện. Việc VAR không xuất hiện cũng khiến việc Văn Thuận bị từ chối bàn thắng ở trận này trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Trở lại với vụ việc của Lee Young Jun, người hâm mộ đã nhanh chóng so sánh hành động anh cắn Quang Kiệt với bê bối của ngôi sao Luis Suarez. Cựu sao Barcelona đã có một số lần cắn đối thủ trong sự nghiệp, từng bị FIFA treo giò tới 9 trận.

Lee Young Jun ở trận này là 1 trong những cầu thủ thi đấu hay nhất bên phía U23 Hàn Quốc. Anh ghi cú đúp bàn thắng 15 và 81, qua đấy giúp U23 Hàn Quốc thắng đậm U23 Việt Nam với tỷ số 4-0.

Ngôi sao sinh năm 2003 này hiện chơi bóng cho Grasshopper tại giải VĐQG Thụy Sĩ. Anh có chiều cao lên tới 1m93, do vậy gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam trong các pha bóng bổng. Tiêu biểu như ở bàn mở điểm, Lee Young Jun không chiến thắng thắng áp đảo Lý Đức để đánh đầu thành bàn.