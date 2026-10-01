Mỹ nữ tennis Eala đem đẳng cấp Grand Slam tới ASIAD nhưng nhận 2 trận thua sốc

Dù được kỳ vọng sẽ thâu tóm tấm HCV đơn nữ ASIAD 2026 nhờ đẳng cấp của một ngôi sao đang đứng hạng 18 thế giới, mỹ nữ tennis người Philippines Alexandra Eala đã phải trải qua một kỳ đại hội đầy tiếc nuối khi liên tiếp nhận 2 thất bại ở cả nội dung đánh đôi lẫn đánh đơn.

Eala dừng bước ở bán kết đơn nữ, nhận HCĐ Á vận hội 2026

Kỳ vọng vàng từ đẳng cấp top thế giới

Bước vào tranh tài tại Trung tâm Quần vợt Công viên Higashiyama (Nagoya), Alexandra Eala (21 tuổi) được xếp hạt sống số 1 cho tấm HCV đơn nữ. Sự tự tin này hoàn toàn có cơ sở khi Elena Rybakina không tham dự, còn bản thân Eala đang ở đỉnh cao phong độ với thứ hạng hạng 18 thế giới (WTA) thứ hạng lịch sử đối với quần vợt Đông Nam Á.

Để dồn toàn lực cho mục tiêu vô địch ASIAD, cựu nhà vô địch US Open trẻ đã mang đến giải đấu một thứ tennis ở đẳng cấp thế giới. Người hâm mộ Philippines kỳ vọng cô sẽ đổi màu huy chương, vượt qua thành tích HCĐ đơn và đôi nữ mà cô từng giành được trước đó.

Hành trình thăng hoa trước khi "ngã ngựa"

Mở màn chiến dịch ASIAD 2026, Eala thể hiện sức mạnh áp đảo. Tại vòng 2 nội dung đơn nữ ngày 28/09, cô hủy diệt tay vợt người Thái Lan Patcharin Cheapchandej với tỷ số chóng vánh 6-1, 6-0. Chỉ một ngày sau, cô cùng người đồng đội Shira Rivera tiếp tục có chiến thắng 6-1, 6-3 trước cặp đôi của Hong Kong (Trung Quốc) tại vòng 1 nội dung đôi nữ.

Bước sang ngày 30/9, bản lĩnh của Eala một lần nữa lên tiếng tại trận tứ kết đơn nữ khi cô khuất phục Joanna Garland (Đài Loan, Trung Quốc) với tỷ số 7-5, 6-0 để ghi tên mình vào bán kết và chắc chắn có huy chương.

Thế nhưng, lịch thi đấu dày đặc bắt đầu trở thành gánh nặng. Ngay tối hôm đó, ở nội dung đôi nữ, cặp đôi Eala/Rivera đã phải nhận trận thua sốc đầu tiên trước bộ đôi hạt giống Jiang Xinyu và Yang Zhaoxuan của Trung Quốc với tỷ số 5-7, 2-6, chính thức dừng bước ở vòng 2.

Cú sốc tại bán kết đơn nữ

Dồn toàn bộ hy vọng vào nội dung đơn nữ đơn, Eala bước vào trận bán kết ngày 1/10 gặp tay vợt Trung Quốc Wang Xiyu (hạng 85 thế giới).

Khởi đầu trận đấu vô cùng thăng hoa, tay vợt thuận tay trái người Philippines áp đặt lối chơi và nhanh chóng dẫn trước tới 5-0, trước khi khép lại set 1 với tỷ số 6-3. Tuy nhiên, bước sang set 2, Wang Xiyu bắt đầu bừng tỉnh. Những loạt bóng bền từ cuối sân của tay vợt Trung Quốc làm tiêu hao thể lực của Eala, khiến mỹ nữ Philippines mất break và để thua lại 3-6.

Eala không thất vọng với bản thân, bởi cô khẳng định đã nỗ lực cống hiến hết mình

Ở set 3 quyết định, thể lực suy giảm khiến Eala không còn duy trì được sự chính xác trong các pha tấn công. Cô liên tục đánh bóng hỏng và để Wang Xiyu dẫn sâu, trước khi nhận thất bại cách biệt 2-6. Thua ngược chung cuộc 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) sau một trận đấu đầy kịch tính, Alexandra Eala ngậm ngùi nhận tấm HCĐ ASIAD trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Giấc mơ vàng của quần vợt Philippines tại kỳ đại hội năm nay chính thức khép lại.

Phát biểu ngay sau khi hành trình tại ASIAD khép lại với tấm HCĐ đơn nữ, Alexandra Eala không hề né tránh thực tế. Thay vì đổ lỗi cho lịch thi đấu hay các yếu tố khách quan, mỹ nữ sinh năm 2005 khẳng định mình đã cháy hết mình vì màu cờ sắc áo: "Suy cho cùng, tôi đã cống hiến hết mình, đã chuẩn bị tốt nhất những gì có thể và đã chiến đấu bằng tất cả khả năng của bản thân. Vì vậy, vâng, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có được trải nghiệm này".