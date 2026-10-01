Lực sĩ cử tạ phá 3 kỷ lục thế giới ở ASIAD, định nghĩa lại giới hạn sức mạnh con người

Nhà thi đấu cử tạ tại Á vận hội 2026 vừa chứng kiến một trong những nội dung thi đấu điên rồ và giàu cảm xúc nhất lịch sử thể thao châu lục. Ở hạng cân 85kg nam, cuộc đấu tay đôi nghẹt thở giữa hai quái kiệt đến từ Triều Tiên và Kazakhstan đã biến ASIAD thành màn trình diễn đỉnh cao sức mạnh của nhân loại khi chứng kiến 3 kỷ lục thế giới.

Ro Kwang Ryol tạo cú đẩy 214kg, lật ngược thế cờ và thiết lập 2 kỷ lục thế giới mới

Cần biết rằng, hạng cân 85kg nam tại kỳ đại hội lần này là một hạng cân hoàn toàn mới được Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF) đưa vào hệ thống thi đấu chính thức. Trước đó, bảng kỷ lục thế giới ở hạng cân này hoàn toàn trống rỗng, và các đô cử phải đối mặt với các mức "Tiêu chuẩn thế giới" (World Standard) cực kỳ khắt khe do IWF đặt ra. Nhiệm vụ của các lực sĩ tại Nagoya không chỉ là cạnh tranh huy chương, mà là trực tiếp khai phá và thiết lập nên những cột mốc đầu tiên cho lịch sử cử tạ thế giới.

Màn khai hỏa của thần lực Kazakhstan

Bước vào phần thi cử giật (Snatch), sàn đấu Nagoya đã sớm nóng lên bởi sự xuất hiện của đô cử Alexey Churkin đến từ Kazakhstan. Ngay từ những lượt nâng đầu tiên, lực sĩ này đã cho thấy một trạng thái tâm lý và thể chất hoàn hảo. Trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả và sự bám đuổi gắt gao từ đoàn Triều Tiên, Churkin đã thực hiện một khối lượng tạ không tưởng.

Ở lượt nâng quyết định, anh bước lên sàn đấu với sự tự tin tuyệt đối, giữ vững trọng tâm và giật thành công mức tạ 173kg. Tín hiệu của trọng tài vang lên cũng là lúc cả nhà thi đấu vỡ òa khi mức tiêu chuẩn của IWF bị xô đổ, kỷ lục thế giới chính thức đầu tiên được xác lập và vận động viên Kazakhstan tạm thời dẫn đầu cuộc đua.

Alexey Churkin giữ kỷ lục cử giật 173kg

Cú ngược dòng không tưởng của bản lĩnh thép Triều Tiên

Bị đẩy vào thế bám đuổi khi kém đối thủ ở phần thi cử giật, những tưởng đại diện của Triều Tiên là Ro Kwang Ryol sẽ phải chấp nhận số phận. Thế nhưng, phần thi cử đẩy (Clean and Jerk) sau đó mới chính là sân khấu tôn vinh bản lĩnh thép của nhà vô địch đến từ Đông Á. Nhìn đối thủ Kazakhstan liên tiếp thành công ở các mức tạ cao, Ro Kwang Ryol cùng ban huấn luyện đã đưa ra một quyết định chiến thuật cực kỳ điên rồ khi đăng ký mức tạ vượt qua mọi giới hạn lý thuyết trước đây của con người.

Khi bước ra sàn đấu, áp lực ngàn cân đè nặng, nhưng Ro Kwang Ryol đã làm được điều kỳ diệu. Với sức mạnh bộc phát khủng khiếp từ cơ đùi và bờ vai vững chãi, anh đã đẩy thành công khối tạ nặng 214kg, chính thức thiết lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung cử đẩy.

Kỷ lục thế giới thứ 3 xuất hiện

Cú đẩy thần sầu 214kg giúp Ro Kwang Ryol lập kỳ tích không tưởng ở nội dung cử đẩy, đồng thời đưa tổng thành tích (Total) của anh chạm mốc 379kg. Con số này chính thức vượt qua mức sàn tổng cử của IWF, làm bùng nổ kỷ lục thế giới thứ ba trong cùng một đêm thi đấu lịch sử.

Từ chỗ bị dẫn trước, đô cử Triều Tiên đã lội ngược dòng ngoạn mục để bước lên bục cao nhất, sở hữu tấm huy chương vàng ASIAD danh giá trong sự tâm phục khẩu phục của đối thủ Alexey Churkin, người nhận huy chương bạc.

Trận chiến hạng cân 85kg nam tại Nagoya năm nay chứng minh rằng ASIAD đã trở thành điểm hẹn của những kỷ lục mới, nơi các lực sĩ châu Á trực tiếp định nghĩa lại giới hạn sức mạnh của nhân loại.