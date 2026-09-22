Có đúng Quang Hải từ giã ĐT Việt Nam ngay trước FIFA ASEAN Cup?

Quang Hải có thực sự từ giã ĐT Việt Nam?

Trưa ngày 22/9, một số thông tin cho rằng Quang Hải đã quyết định từ giã đội tuyển Việt Nam và sẽ không tiếp tục khoác áo ĐTQG. Thông tin xuất hiện đúng thời điểm đội tuyển Việt Nam bắt đầu hội quân chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, vì thế nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ bóng đá trong nước.

Thông tin Quang Hải từ giã ĐTQG xôn xao làng bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi có được, không có chuyện tiền vệ Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ của CLB Công an Hà Nội không thể góp mặt ở FIFA ASEAN Cup 2026 do đang gặp chấn thương cổ chân sau trận gặp Đồng Nai ở V-League 2026/27. Điều này cũng đồng nghĩa việc Quang Hải vắng mặt ở giải đấu sắp tới không phải là quyết định chia tay ĐTQG.

Tiền vệ sinh năm 1997 vẫn có thể được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại ở những đợt tập trung tiếp theo, sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương. VFF hiện đang chờ HLV Kim Sang Sik chốt phương án nhân sự thay thế Quang Hải trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam vẫn cần Quang Hải

Việc Quang Hải không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn là tổn thất đáng kể đối với đội tuyển Việt Nam. Ở tuổi 29, "Hải con" vẫn là một trong những tiền vệ giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá Việt Nam và có vai trò quan trọng trong phòng thay đồ.

Quang Hải từng là nhân tố nổi bật trong nhiều "chiến tích" của ĐT Việt Nam, trong đó có 3 chức vô địch ASEAN Cup. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khả năng tạo đột biến và bản lĩnh ở những trận đấu lớn giúp anh vẫn nằm trong nhóm những cầu thủ có giá trị chuyên môn cao của đội tuyển. Đáng chú ý, Quang Hải cũng đang giữ vai trò đội trưởng CLB Công an Hà Nội.

Việc phải thi đấu trên nhiều mặt trận khiến vấn đề thể lực và chấn thương trở thành yếu tố cần được tính toán đối với tiền vệ này. Trong thời gian qua, đội tuyển Việt Nam cũng liên tục bổ sung những nhân tố mới. HLV Kim Sang Sik vừa triệu tập hai cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng, trong khi hàng công vẫn có sự góp mặt của những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son và Hoàng Hên.

Dù vậy, sự xuất hiện của các nhân tố mới không đồng nghĩa với việc vị trí của Quang Hải trở nên không còn quan trọng. Nếu hồi phục tốt, "Hải con" vẫn có khả năng trở lại ĐT Việt Nam trong những đợt tập trung tiếp theo. Vì thế, thông tin Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam ngay trước FIFA ASEAN Cup 2026 là không chính xác.

Điều được xác nhận ở thời điểm hiện tại chỉ là tiền vệ này không thể tham dự giải đấu vì chấn thương cổ chân, còn cánh cửa trở lại ĐTQG vẫn hoàn toàn rộng mở. Theo kế hoạch, sáng ngày 23/9, ĐT Việt Nam sẽ chính thức lên đường đi Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.