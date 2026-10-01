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Video tennis Zverev - Norrie: Bản lĩnh tie-break (China Open)

Sự kiện: Alexander Zverev Video tennis

(Vòng 1) Hạt giống số 1 Alexander Zverev đã khởi đầu hành trình tại giải ATP 500 China Open bằng chiến thắng khá vất vả trước Cameron Norrie.

  

Set đầu tiên diễn ra rất giằng co. Dù có hai cơ hội giành break, trong đó có một set point, Norrie đều không thể tận dụng thành công. Set đấu phải được phân định bằng loạt tie-break. Sau khi Norrie giành điểm đầu tiên ở loạt tie-break, tay vợt người Anh hoàn toàn mất thế trận khi Zverev thắng liên tiếp 7 điểm sau đó.

Trong set hai, tay vợt số 2 thế giới cứu 1 break point ở game thứ năm rồi bỏ lỡ một cơ hội giành break ở game kế tiếp. Tuy nhiên, Zverev cuối cùng vẫn bẻ game giao bóng của Norrie ở thời điểm quan trọng nhất, khi tỷ số đang là 5-4.

Tay vợt người Đức sẽ chạm trán tay vợt nước chủ nhà Shang Juncheng hoặc Sebastian Baez của Argentina ở vòng tiếp theo.

Thống kê trận đấu

Alexander Zverev

7-6 (1), 6-4

Cameron Norrie

15

Ace

3

0

Lỗi kép

0

52/68 (76%)

Tỷ lệ giao bóng 1

51/67 (76%)

40/52 (77%)

Giao bóng 1 ăn điểm

35/51 (69%)

12/16 (75%)

Giao bóng 2 ăn điểm

8/16 (50%)

1/2 (50%)

Tận dụng break point

0/3 (0%)

76/135 (56%)

Tổng số điểm

59/135 (44%)
Video tennis Borges - Djokovic: Loạt tie-break đẳng cấp (China Open)
Video tennis Borges - Djokovic: Loạt tie-break đẳng cấp (China Open)

(Vòng 1 China Open) Djokovic mang đến màn trình diễn ấn tượng để khuất phục Borges.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/10/2026 16:16 PM (GMT+7)
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