Kết quả bóng đá Wolves - Newcastle: Phung phí cơ hội, lỡ dịp đuổi kịp MU (Ngoại hạng Anh)

Atlético de Madrid vs Alavés 18/01/26 - Trực tiếp
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
1
Logo Alavés - ALA Alavés
0
Aston Villa vs Everton 18/01/26 - Trực tiếp
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
0
Logo Everton - EVE Everton
0
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Kết quả bóng đá Wolves - Newcastle: Phung phí cơ hội, lỡ dịp đuổi kịp MU (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Newcastle United

Newcastle có những cơ hội để giành chiến thắng trước Wolves nhưng không tận dụng được.

   

Wolves đối đầu với Newcastle trên sân nhà ở vòng 22 Ngoại hạng Anh. Trận đấu bắt đầu khá hấp dẫn khi đôi bên đều sẵn sàng dâng lên tấn công để tìm bàn thắng sớm. Đáng tiếc chưa bên nào thực hiện thành công ý đồ. 

Newcastle gặp khó trước Wolves

Newcastle gặp khó trước Wolves

Sau đó, Wolves lui về phòng thủ chờ phản công. Newcastle cũng chơi rất nỗ lực đặc biệt là những tình huống cố định. Người có cơ hội tốt nhất là Joelinton của Newcastle nhưng cầu thủ này lại dứt điểm hụt ở cự ly gần.

Sang hiệp hai, Newcastle dồn lên tấn công mạnh mẽ trong khi Wolves cũng chủ động phòng ngự nhiều hơn. Tấn công bế tắc, Eddie Howe quyết định thay đổi người để làm mới hàng công. Họ liên tục tấn công từ 2 biên và tung ra những quả tạt bóng. Đáng tiếc, tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Phút 79, Trippier suýt nữa lập siêu phẩm với cú đá phạt cực đẹp từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Chung cuộc, hai đội hòa nhau trong trận cầu không có bàn thắng. 

Tỉ số chung cuộc: Wolves 0-0 Newcastle

Đội hình xuất phát

Wolves: Sa, Mosquera, Bueno, Krejci, Tchatchoua, Andre, Gomes, Mane, H.Beuno, Arokodare, Hwang Hee Chan

Newcastle: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Hall, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Barnes, Woltemade, Gordon 

Theo Nhật Anh

