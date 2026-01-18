Kết quả bóng đá Wolves - Newcastle: Phung phí cơ hội, lỡ dịp đuổi kịp MU (Ngoại hạng Anh)

Wolves đối đầu với Newcastle trên sân nhà ở vòng 22 Ngoại hạng Anh. Trận đấu bắt đầu khá hấp dẫn khi đôi bên đều sẵn sàng dâng lên tấn công để tìm bàn thắng sớm. Đáng tiếc chưa bên nào thực hiện thành công ý đồ.

Newcastle gặp khó trước Wolves

Sau đó, Wolves lui về phòng thủ chờ phản công. Newcastle cũng chơi rất nỗ lực đặc biệt là những tình huống cố định. Người có cơ hội tốt nhất là Joelinton của Newcastle nhưng cầu thủ này lại dứt điểm hụt ở cự ly gần.

Sang hiệp hai, Newcastle dồn lên tấn công mạnh mẽ trong khi Wolves cũng chủ động phòng ngự nhiều hơn. Tấn công bế tắc, Eddie Howe quyết định thay đổi người để làm mới hàng công. Họ liên tục tấn công từ 2 biên và tung ra những quả tạt bóng. Đáng tiếc, tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Phút 79, Trippier suýt nữa lập siêu phẩm với cú đá phạt cực đẹp từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Chung cuộc, hai đội hòa nhau trong trận cầu không có bàn thắng.

Tỉ số chung cuộc: Wolves 0-0 Newcastle

Đội hình xuất phát

Wolves: Sa, Mosquera, Bueno, Krejci, Tchatchoua, Andre, Gomes, Mane, H.Beuno, Arokodare, Hwang Hee Chan

Newcastle: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Hall, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Barnes, Woltemade, Gordon