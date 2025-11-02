HLV Amorim & 1 năm “sinh tồn” ở MU: Xây lại văn hóa, tinh chỉnh chiến thuật

HLV Ruben Amorim bước vào năm thứ hai với MU bằng trận hòa 2-2 trên sân của Nottingham Forest. Dù kết quả chưa được như ý muốn, nhưng màn trình diễn tổng thể của “Quỷ đỏ” vẫn chấp nhận được.

Nhân cột mốc tròn một năm kể từ khi ông rời Sporting Lisbon để tiếp quản MU, tờ Daily Mail Sport đã tiến hành đánh giá, nhìn nhận lại những gì Amorim đã cải thiện, những gì vẫn chưa ổn và những việc ông cần làm để thành công trong năm thứ hai ở Old Trafford.

HLV Amorim đã trải qua năm đầu tiên nhiều sóng gió ở MU

⚽ Kết quả là thước đo tàn nhẫn

Amorim hiểu rõ: bóng đá là trò chơi của kết quả, và năm qua, kết quả đơn giản là không đủ tốt. Ông thừa hưởng một đội bóng thi đấu dưới sức từ Erik Ten Hag và mọi thứ còn tệ hơn. MU kết thúc mùa giải tồi tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ, thất bại cả ở “phao cứu sinh” Europa League.

Tỷ lệ thắng của Amorim hiện chỉ đạt 40,4%, thấp nhất trong số các HLV chính thức của MU kể từ sau thời Sir Alex Ferguson, kém xa Ten Hag (54,7%).

Khi chuỗi kết quả nghèo nàn kéo dài sang mùa mới, áp lực đè nặng lên Amorim. Trước trận gặp Sunderland đầu tháng 10, ông thừa nhận “thời gian không còn nhiều”. Nhưng rồi chiến thắng đã đến, mở đầu cho chuỗi ba trận thắng liên tiếp, trong đó có kết quả 2-1 trước Liverpool ngay tại Anfield.

Quan trọng hơn, cách mà MU giành chiến thắng đã thay đổi: bình tĩnh, tự tin và kiểm soát hơn nhiều. Amorim chưa thể yên tâm, nhưng ít nhất ông đã có khoảng thở đầu tiên trong năm 2025.

HLV Amorim không ngại xây dựng lại văn hóa cho MU

🧱 Văn hóa – nền móng được xây lại

Amorim không phải HLV đầu tiên cố gắng “làm sạch” văn hóa phòng thay đồ ở Old Trafford. Ten Hag từng nói về “một văn hóa tệ” và Amorim tiếp tục công cuộc đó bằng sự cứng rắn.

Ông thẳng tay loại bỏ “nhóm bom nổ chậm” gồm Sancho, Rashford, Garnacho, Antony và Malacia, buộc họ tập riêng trong giai đoạn tiền mùa giải và loại khỏi tour Mỹ.

Rashford và Garnacho bị gạch tên khỏi derby Manchester vì thái độ. Amorim thậm chí nói đùa rằng ông thà “cho HLV thủ môn 63 tuổi Jorge Vital bắt chính còn hơn dùng Rashford”.

Garnacho được tha thứ một lần, nhưng sau phát ngôn chỉ trích khi phải dự bị ở chung kết Europa League, cầu thủ người Argentina bị trừng phạt dứt khoát.

Dù luôn giữ vẻ ngoài điềm đạm, Amorim sẵn sàng tàn nhẫn khi cần. Ông hi vọng việc “thanh lọc” này sẽ giúp phòng thay đồ đoàn kết hơn và tạo nên văn hóa tích cực lâu dài.

Hệ thống 3 hậu vệ của Amorim từng bị xem là vấn đề

🧩 Tín đồ của hệ thống

Amorim nổi tiếng với sự trung thành tuyệt đối với sơ đồ 3-4-2-1, thậm chí nói rằng “kể cả Giáo hoàng bảo đổi, tôi cũng không”.

Đó là lựa chọn táo bạo, bởi truyền thống MU gắn liền với các cầu thủ chạy cánh tốc độ. Việc ông chiêu mộ Bryan Mbeumo và Matheus Cunha để đá hai vị trí “số 10 kép” khiến Bruno Fernandes phải lùi sâu hơn, giảm hiệu quả.

Bên cạnh đó, Amorim cũng hy sinh Rasmus Højlund để lấy Benjamin Sesko, trong khi sao trẻ Kobbie Mainoo bị ảnh hưởng nặng nề vì thay đổi hệ thống.

Dù vậy, mùa này Amorim đã bắt đầu linh hoạt hơn – có thể thêm hậu vệ để cân bằng tuyến giữa hoặc chơi bóng dài trực diện hơn. Ông cũng được hưởng lợi nhờ một mùa hè chuẩn bị trọn vẹn và không bị phân tâm bởi cúp châu Âu.

Amorim không ngại chiến đấu với tất cả, bao gồm giới chủ MU

😤 Ông thầy đầy cảm xúc

Một trong những điểm nhấn năm đầu tiên của Amorim là… sự bộc trực. Ông từng dự đoán “một cơn bão đang đến”, và nó đã thực sự đến.

Amorim từng gọi đội mình là “tệ nhất trong lịch sử MU”, thú nhận đôi lúc “ghét các cầu thủ và muốn bỏ việc”. Sau thất bại trước Brighton hồi tháng 1, ông đập hỏng TV và bị thương ở tay trong phòng thay đồ.

Chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe thậm chí tiết lộ: “Có lần Amorim bảo tôi ‘biến đi’ trong cuộc họp”.

HLV người Bồ Đào Nha khẳng định ông sẽ không thay đổi, và vì thế, người hâm mộ có thể chờ đón thêm nhiều khoảnh khắc “rực lửa” trong năm thứ hai.

🧭 Hậu thuẫn từ thượng tầng

Sau giai đoạn xáo trộn vì thương vụ đầu tư của Ratcliffe, cấu trúc quyền lực ở MU đang dần ổn định.

Dù giám đốc thể thao Dan Ashworth sớm bị sa thải, bộ đôi Jason Wilcox – Omar Berrada nay đã định hình rõ vai trò, giúp Amorim có sự hậu thuẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Từ Ratcliffe trở xuống, toàn bộ ban lãnh đạo đều đặt niềm tin vào Amorim – điều hiếm thấy trong bối cảnh ông có thể đã bị sa thải nếu không có chuỗi kết quả gần đây.

Các bản hợp đồng mới đang giúp ích nhiều cho HLV Amorim

💰 Chuyển nhượng – đúng người, đúng thời điểm

Kỳ chuyển nhượng hè vừa qua được xem là bước ngoặt. MU ưu tiên những cầu thủ đã quen Premier League, hành động sớm hơn và dứt khoát hơn.

Nhờ đó, Mbeumo và Cunha gia nhập từ sớm và nhanh chóng chứng tỏ giá trị. Mbeumo đang là cầu thủ nổi bật nhất với 4 bàn, 1 kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh.

Ngoài ra, hai bản hợp đồng Benjamin Sesko và Senne Lammens cũng để lại ấn tượng tốt. Dù vậy, MU vẫn thiếu nhân sự ở tuyến giữa, vấn đề cần được giải quyết trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Wilcox xác nhận Amorim sẽ có ngân sách mua sắm, dù đội bóng vừa thất thu 100 triệu bảng do lỡ hẹn Champions League.

HLV Amorim nhận được thiện cảm của người hâm mộ, dù MU chưa chơi tốt như kỳ vọng

❤️ Niềm tin từ người hâm mộ

Dù phong độ trồi sụt, người hâm mộ vẫn đứng về phía Amorim. Sau những thất bại khó tin như trước Grimsby hay Brentford, họ vẫn chỉ trích giới chủ chứ không quay lưng với HLV.

Bài hát cổ vũ Amorim – “It’s a Heartache” của Bonnie Tyler – hóa ra lại phản ánh chính xác hành trình cảm xúc của cả hai phía.

“Tôi không hiểu vì sao người hâm mộ vẫn ủng hộ mình lúc này. Tôi sẽ cố chứng minh bản thân, cho họ và cho ban lãnh đạo – nhưng tôi không có lời giải thích nào cả”, Amorim thừa nhận hồi tháng 5.

Sau một năm đầy sóng gió, Ruben Amorim vẫn đang đứng vững. Old Trafford từng nhấn chìm nhiều HLV giỏi, nhưng nếu Amorim tiếp tục học hỏi, thích nghi và giữ vững tinh thần chiến đấu, năm thứ hai có thể sẽ là khởi đầu cho một chương mới – thay vì hồi kết sớm như nhiều người từng lo sợ.