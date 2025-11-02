Arsenal tiếp tục ghi bàn từ phạt góc, HLV Arteta tiết lộ tình hình Gyokeres chấn thương

Gyokeres đau nhẹ, HLV Arteta không mạo hiểm

Arsenal đã giành chiến thắng 2-0 trước Burnley với 2 bàn thắng của Viktor Gyokeres và Declan Rice đều ghi ở hiệp 1 và đều là các pha đánh đầu. Trận thắng này khiến Arsenal tạm hơn đội nhì bảng Bournemouth tới 7 điểm trên BXH Premier League và họ sẽ an tâm giữ vị trí dẫn đầu trong ít nhất 2 vòng nữa.

HLV Arteta cười tươi sau trận thắng Burnley

Gyokeres chỉ đá hiệp 1 trước khi bị thay ra và HLV Mikel Arteta đã tiết lộ sau trận rằng ông không mạo hiểm với trung phong người Thụy Điển do anh đã bị đau nhẹ. "Hiệp 1 là hiệp đấu có lẽ tốt nhất mà Viktor thể hiện từ khi đến với chúng tôi. Nhưng cậu ấy đã bị đau cơ và tôi quyết định thay cậu ấy ra sớm để tránh rủi ro. Chúng tôi sẽ phải đợi để có kết quả kiểm tra", Arteta nói.

Arteta cũng nói tiền vệ Martin Zubimendi được thay ra do anh đã ra dấu với HLV của mình. "Chúng tôi sẽ biết được tình hình của Viktor và Martin vào ngày mai", ông nói ngắn gọn.

Mặc dù vừa ghi bàn thứ 12 trong mùa này chỉ từ các tình huống cố định, HLV Arteta tỏ ra hồ hởi khi Arsenal tạo khá nhiều cơ hội từ bóng sống. "Chúng tôi phải đấu khá nhiều đối thủ chơi với hàng phòng ngự số đông nên có giải pháp từ các pha đá phạt là điều rất tốt. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã chơi vượt kỳ vọng, bởi Burnley là đội rất khó bị đánh bại, họ tổ chức tốt và hiếm khi để đối phương dứt điểm dễ dàng", ông chia sẻ.

Ngoài ra, HLV người xứ Basque khen ngợi tinh thần thi đấu nghiêm túc của các học trò. Ông bình luận: "Cuối trận khi một quả phạt góc của Declan bị phá ra, 10 cầu thủ của chúng tôi đều đã lao về để tái tổ chức phòng ngự. Tôi thích điều đó, nếu các cầu thủ cứ đá với sự kỷ luật và khao khát như vậy thì thắng được nhiều trận đấu là điều khả thi".

Rice: "Tôi ghi bàn như một tiền đạo"

Đây là một màn trình diễn cực kỳ xuất sắc của Rice, người không chỉ ghi bàn thứ 2 mà còn đá phạt góc dẫn tới pha mở tỷ số của Gyokeres. Rice có nhiều tình huống xử lý bóng rất hay bất chấp bị 2-3 cầu thủ Burnley quây kín, và thế trận ung dung của Arsenal trong hiệp 2 dù nhường bóng cho đối phương là nhờ Rice cùng Martin Zubimendi kiểm soát chặt chẽ tuyến giữa.

Declan Rice chói sáng với 2 tình huống ghi bàn của Arsenal đều có anh tham gia

Rice sau trận cho biết: "Burnley có lẽ thua chỉ 1-2 lần gì đó trong 18 tháng qua trên sân nhà, và đó là cú đá penalty ở trận gặp Liverpool, nên chúng tôi biết sẽ không dễ đá khi gặp đội bóng này. HLV trưởng đã nhắc chúng tôi phải vững tâm lý và không đi lệch các quy tắc. Chất lượng thi đấu của chúng tôi đã được khẳng định và đáng lẽ Arsenal đã ghi được tận 4-5 bàn ở hiệp 1 nếu tận dụng cơ hội tốt hơn".

Trong khi bàn đầu tiên là một quả phạt góc, vũ khí sở trường của Arsenal gần đây, thì bàn thứ 2 lại là một pha triển khai rất ấn tượng xuất phát từ sân nhà. "Burnley ném biên khá tốt nhưng chúng tôi đã phá được bóng ở tình huống đó, Gabby (Gabriel) phá được bóng và Viktor (Gyokeres) cùng Leandro (Trossard) đã lên được bóng. HLV đã kêu tôi tiếp tục băng lên và tấn công vòng cấm như một tiền đạo", Rice tiết lộ.