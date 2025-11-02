Arsenal tiếp tục ghi bàn từ phạt góc, HLV Arteta tiết lộ tình hình Gyokeres chấn thương

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen 02/11/25 - Trực tiếp
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
3
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
0
Tottenham Hotspur vs Chelsea 02/11/25 - Trực tiếp
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
0
Logo Chelsea - CHE Chelsea
1
Monaco vs Paris FC 02/11/25 - Trực tiếp
Logo Monaco - ASM Monaco
0
Logo Paris FC - PAR Paris FC
1
Cremonese vs Juventus
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Aston Villa
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Madrid vs Valencia
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Arsenal tiếp tục ghi bàn từ phạt góc, HLV Arteta tiết lộ tình hình Gyokeres chấn thương

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal HLV Mikel Arteta
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Arsenal củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau trận thắng Burnley dù trung phong Viktor Gyokeres phải rời sân sau hiệp 1.

   

Gyokeres đau nhẹ, HLV Arteta không mạo hiểm

Arsenal đã giành chiến thắng 2-0 trước Burnley với 2 bàn thắng của Viktor Gyokeres và Declan Rice đều ghi ở hiệp 1 và đều là các pha đánh đầu. Trận thắng này khiến Arsenal tạm hơn đội nhì bảng Bournemouth tới 7 điểm trên BXH Premier League và họ sẽ an tâm giữ vị trí dẫn đầu trong ít nhất 2 vòng nữa.

HLV Arteta cười tươi sau trận thắng Burnley

HLV Arteta cười tươi sau trận thắng Burnley

Gyokeres chỉ đá hiệp 1 trước khi bị thay ra và HLV Mikel Arteta đã tiết lộ sau trận rằng ông không mạo hiểm với trung phong người Thụy Điển do anh đã bị đau nhẹ. "Hiệp 1 là hiệp đấu có lẽ tốt nhất mà Viktor thể hiện từ khi đến với chúng tôi. Nhưng cậu ấy đã bị đau cơ và tôi quyết định thay cậu ấy ra sớm để tránh rủi ro. Chúng tôi sẽ phải đợi để có kết quả kiểm tra", Arteta nói.

Arteta cũng nói tiền vệ Martin Zubimendi được thay ra do anh đã ra dấu với HLV của mình. "Chúng tôi sẽ biết được tình hình của Viktor và Martin vào ngày mai", ông nói ngắn gọn.

Mặc dù vừa ghi bàn thứ 12 trong mùa này chỉ từ các tình huống cố định, HLV Arteta tỏ ra hồ hởi khi Arsenal tạo khá nhiều cơ hội từ bóng sống. "Chúng tôi phải đấu khá nhiều đối thủ chơi với hàng phòng ngự số đông nên có giải pháp từ các pha đá phạt là điều rất tốt. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã chơi vượt kỳ vọng, bởi Burnley là đội rất khó bị đánh bại, họ tổ chức tốt và hiếm khi để đối phương dứt điểm dễ dàng", ông chia sẻ.

Ngoài ra, HLV người xứ Basque khen ngợi tinh thần thi đấu nghiêm túc của các học trò. Ông bình luận: "Cuối trận khi một quả phạt góc của Declan bị phá ra, 10 cầu thủ của chúng tôi đều đã lao về để tái tổ chức phòng ngự. Tôi thích điều đó, nếu các cầu thủ cứ đá với sự kỷ luật và khao khát như vậy thì thắng được nhiều trận đấu là điều khả thi".

Rice: "Tôi ghi bàn như một tiền đạo"

Đây là một màn trình diễn cực kỳ xuất sắc của Rice, người không chỉ ghi bàn thứ 2 mà còn đá phạt góc dẫn tới pha mở tỷ số của Gyokeres. Rice có nhiều tình huống xử lý bóng rất hay bất chấp bị 2-3 cầu thủ Burnley quây kín, và thế trận ung dung của Arsenal trong hiệp 2 dù nhường bóng cho đối phương là nhờ Rice cùng Martin Zubimendi kiểm soát chặt chẽ tuyến giữa.

Declan Rice chói sáng với 2 tình huống ghi bàn của Arsenal đều có anh tham gia

Declan Rice chói sáng với 2 tình huống ghi bàn của Arsenal đều có anh tham gia

Rice sau trận cho biết: "Burnley có lẽ thua chỉ 1-2 lần gì đó trong 18 tháng qua trên sân nhà, và đó là cú đá penalty ở trận gặp Liverpool, nên chúng tôi biết sẽ không dễ đá khi gặp đội bóng này. HLV trưởng đã nhắc chúng tôi phải vững tâm lý và không đi lệch các quy tắc. Chất lượng thi đấu của chúng tôi đã được khẳng định và đáng lẽ Arsenal đã ghi được tận 4-5 bàn ở hiệp 1 nếu tận dụng cơ hội tốt hơn".

Trong khi bàn đầu tiên là một quả phạt góc, vũ khí sở trường của Arsenal gần đây, thì bàn thứ 2 lại là một pha triển khai rất ấn tượng xuất phát từ sân nhà. "Burnley ném biên khá tốt nhưng chúng tôi đã phá được bóng ở tình huống đó, Gabby (Gabriel) phá được bóng và Viktor (Gyokeres) cùng Leandro (Trossard) đã lên được bóng. HLV đã kêu tôi tiếp tục băng lên và tấn công vòng cấm như một tiền đạo", Rice tiết lộ.

Theo Q.D (Tổng hợp)

02/11/2025 00:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26
