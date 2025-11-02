Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU lên nhì bảng rồi lại đi xuống, Liverpool trở lại top 3
MU đã có lúc lên nhì bảng trong ngày thứ Bảy nhưng rơi xuống thứ 7, vị trí mà Liverpool bỏ lại để leo lên top 3.
Buổi tối thứ Bảy tại Premier League đã chứng kiến Arsenal bứt lên hẳn trong cuộc đua vô địch. Họ thắng Burnley với tỉ số 2-0 đều từ các pha đánh đầu trong hiệp 1 và với trận thắng này, Arsenal có thể ung dung tính toán cho tháng 11 mà không lo mất ngôi đầu bảng trong ít nhất 2 vòng nữa.
Arsenal lại thắng nhờ tình huống cố định
Với 3 điểm có được, thầy trò Mikel Arteta đã có 25 điểm sau 10 vòng đấu. Họ đang hơn đội nhì bảng Bournemouth 7 điểm và nếu Bournemouth không thắng Man City tại Etihad, Arsenal sẽ càng vững ngôi đầu.
Vị trí nhì bảng của Bournemouth đã có lúc thuộc về MU ở vòng này, khi họ đã dẫn trước 1-0 tại Nottingham Forest sau hiệp 1 từ một quả phạt góc đáng ra họ không được hưởng. Nhưng 2 bàn thua chóng vánh trong hiệp 2 đã đẩy MU ra khỏi vị trí đó rất nhanh, và Amad Diallo dù cứu lại 1 điểm cho MU ở cuối trận không đủ giữ MU ở lại top 5.
Trong khi đó, Liverpool đã trở lại top 3 một cách nhanh chóng sau khi giành thắng lợi 2-0 thuyết phục trên sân nhà trước Aston Villa. Với việc chấm dứt mạch 4 vòng thua liên tiếp, Liverpool đã có 18 điểm để ngang bằng Bournemouth nhưng vẫn kém hiệu số.
Các đội từ thứ 2 đến thứ 7 đều đang chỉ hơn Man City có 1 hoặc 2 điểm, do đó nếu Man City đánh bại Bournemouth, họ sẽ leo thẳng một mạch lên ngôi nhì bảng.
BXH Premier League sau ngày thi đấu 1/11
