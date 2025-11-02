Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU lên nhì bảng rồi lại đi xuống, Liverpool trở lại top 3

Buổi tối thứ Bảy tại Premier League đã chứng kiến Arsenal bứt lên hẳn trong cuộc đua vô địch. Họ thắng Burnley với tỉ số 2-0 đều từ các pha đánh đầu trong hiệp 1 và với trận thắng này, Arsenal có thể ung dung tính toán cho tháng 11 mà không lo mất ngôi đầu bảng trong ít nhất 2 vòng nữa.

Arsenal lại thắng nhờ tình huống cố định

Với 3 điểm có được, thầy trò Mikel Arteta đã có 25 điểm sau 10 vòng đấu. Họ đang hơn đội nhì bảng Bournemouth 7 điểm và nếu Bournemouth không thắng Man City tại Etihad, Arsenal sẽ càng vững ngôi đầu.

Vị trí nhì bảng của Bournemouth đã có lúc thuộc về MU ở vòng này, khi họ đã dẫn trước 1-0 tại Nottingham Forest sau hiệp 1 từ một quả phạt góc đáng ra họ không được hưởng. Nhưng 2 bàn thua chóng vánh trong hiệp 2 đã đẩy MU ra khỏi vị trí đó rất nhanh, và Amad Diallo dù cứu lại 1 điểm cho MU ở cuối trận không đủ giữ MU ở lại top 5.

Trong khi đó, Liverpool đã trở lại top 3 một cách nhanh chóng sau khi giành thắng lợi 2-0 thuyết phục trên sân nhà trước Aston Villa. Với việc chấm dứt mạch 4 vòng thua liên tiếp, Liverpool đã có 18 điểm để ngang bằng Bournemouth nhưng vẫn kém hiệu số.

Các đội từ thứ 2 đến thứ 7 đều đang chỉ hơn Man City có 1 hoặc 2 điểm, do đó nếu Man City đánh bại Bournemouth, họ sẽ leo thẳng một mạch lên ngôi nhì bảng.

BXH Premier League sau ngày thi đấu 1/11