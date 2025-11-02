Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU lên nhì bảng rồi lại đi xuống, Liverpool trở lại top 3

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU lên nhì bảng rồi lại đi xuống, Liverpool trở lại top 3

MU đã có lúc lên nhì bảng trong ngày thứ Bảy nhưng rơi xuống thứ 7, vị trí mà Liverpool bỏ lại để leo lên top 3.

   

Buổi tối thứ Bảy tại Premier League đã chứng kiến Arsenal bứt lên hẳn trong cuộc đua vô địch. Họ thắng Burnley với tỉ số 2-0 đều từ các pha đánh đầu trong hiệp 1 và với trận thắng này, Arsenal có thể ung dung tính toán cho tháng 11 mà không lo mất ngôi đầu bảng trong ít nhất 2 vòng nữa.

Arsenal lại thắng nhờ tình huống cố định

Arsenal lại thắng nhờ tình huống cố định

Với 3 điểm có được, thầy trò Mikel Arteta đã có 25 điểm sau 10 vòng đấu. Họ đang hơn đội nhì bảng Bournemouth 7 điểm và nếu Bournemouth không thắng Man City tại Etihad, Arsenal sẽ càng vững ngôi đầu.

Vị trí nhì bảng của Bournemouth đã có lúc thuộc về MU ở vòng này, khi họ đã dẫn trước 1-0 tại Nottingham Forest sau hiệp 1 từ một quả phạt góc đáng ra họ không được hưởng. Nhưng 2 bàn thua chóng vánh trong hiệp 2 đã đẩy MU ra khỏi vị trí đó rất nhanh, và Amad Diallo dù cứu lại 1 điểm cho MU ở cuối trận không đủ giữ MU ở lại top 5.

Trong khi đó, Liverpool đã trở lại top 3 một cách nhanh chóng sau khi giành thắng lợi 2-0 thuyết phục trên sân nhà trước Aston Villa. Với việc chấm dứt mạch 4 vòng thua liên tiếp, Liverpool đã có 18 điểm để ngang bằng Bournemouth nhưng vẫn kém hiệu số.

Các đội từ thứ 2 đến thứ 7 đều đang chỉ hơn Man City có 1 hoặc 2 điểm, do đó nếu Man City đánh bại Bournemouth, họ sẽ leo thẳng một mạch lên ngôi nhì bảng. 

BXH Premier League sau ngày thi đấu 1/11

BXH Premier League sau ngày thi đấu 1/11

MU hòa kịch tính Nottingham Forest: Amorim vẫn lạc quan, Diallo tin tưởng tuyệt đối HLV
MU hòa kịch tính Nottingham Forest: Amorim vẫn lạc quan, Diallo tin tưởng tuyệt đối HLV

HLV Ruben Amorim có những phát biểu đáng chú ý sau khi MU hòa Nottingham Forest với tỷ số 2-2 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh.

02/11/2025 04:05 AM (GMT+7)
