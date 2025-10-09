Hé lộ ưu nhược của đội tuyển Nepal trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Sự kiện: Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam Việt Nam - Nepal
TPO - Trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, HLV Matt Ross của đội tuyển Nepal chỉ đặt ra mục tiêu giành 1 điểm. Tuy nhiên với các hạn chế của đội bóng đến từ Nam Á, có vẻ 1 điểm cũng là nhiệm vụ khó khăn.

ĐT Nepal tập luyện tại sân Gò Đậu tối 8/10.

ĐT Nepal tập luyện tại sân Gò Đậu tối 8/10.

Chiều tối ngày 8/10, đội tuyển Nepal đã có buổi tập trên sân Gò Đậu nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Trước đó, thầy trò HLV Matt Ross có mặt ở TP.HCM vào tối ngày 7/10 sau một hành trình dài hơn 2.000 cây số.

Vì đã có vài tuần tập luyện ở Nepal, bao gồm các bài chiến thuật nhằm đối phó với thầy trò HLV Kim Sang-sik, buổi tập của ĐT Nepal không ngoài mục đích làm quen sân cũng như thời tiết tại TP.HCM. Các cầu thủ tỏ ra khá hào hứng và thể hiện tinh thần nghiêm túc, bởi quá trình tập luyện cũng được ban huấn luyện ghi lại, sau đó phân tích ưu nhược từng người.

Danh sách 23 cầu thủ Nepal tới Việt Nam có sự pha trộn giữa những cầu thủ nhiều kinh nghiệm và nhiều gương mặt trẻ. Tuy nhiên, tất cả đều là những người được triệu tập ở đợt FIFA Days tháng 9. Điều này xuất phát từ việc giải vô địch quốc gia Nepal đã không diễn ra trong 3 năm qua, dẫn đến việc các cầu thủ không được cọ xát, ngoại trừ một số cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài. HLV Matt Ross cũng chỉ mới nắm đội vào đầu năm nay. Ông quyết định đặt niềm tin vào những cầu thủ quen thuộc.

HLV Matt Ross lo ngại về những hạn chế của các cầu thủ Nepal.

HLV Matt Ross lo ngại về những hạn chế của các cầu thủ Nepal.

"Tôi gặp khó khăn khi các cầu thủ không thi đấu cho CLB. Chỉ một số ít thi đấu ở các giải Bangladesh, Campuchia. Việc gắn kết tập thể là một thử thách khác. Trong tháng 8, tháng 9, chúng tôi không có một trận đấu thực sự nào", HLV Matt Ross nói trong cuộc họp báo tại Gò Đậu ngày 8/10, "Tôi đang cố gắng giúp các cầu thủ hiểu được triết lý, rằng phải phòng ngự tốt trước khi tấn công".

Chơi trên đất khách, đồng thời nhận thức rõ các hạn chế, HLV Matt Ross không ngại thừa nhận "Nepal là đội chiếu dưới nên cần cố gắng phòng ngự, hơn nữa đây cũng là thế mạnh của chúng tôi". "Nepal chơi để kiếm 1 điểm. Chúng tôi rất phấn khích với trận đấu và cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình", ông nói.

Theo HLV của ĐT Nepal, ĐT Việt Nam "là một tập thể rất mạnh". "ĐT Việt Nam có sức mạnh vượt trội, cũng rất tốc độ và kỹ thuật. Tôi nghĩ họ sẽ chơi tấn công trên sân nhà", chiến lược gia người Australia nói, "Tôi nhận thấy ở đợt tập trung lần này họ triệu tập nhiều cầu thủ trẻ. Với khát khao thể hiện, họ chắc chắn là những nhân tố đáng chú ý".

Trong năm 2025, Nepal chỉ chơi 5 trận, thắng 1, hòa 2 và thua 2. Cả hai thất bại đều diễn ra ở vòng loại Asian Cup 2027, bao gồm trận thua đầu tiên trong lịch sử trước ĐT Lào. Như đã thấy, các cầu thủ Nepal có sự chuẩn bị rất tốt về mặt tinh thần, bởi viễn cảnh có thể được xử thắng 3-0 nếu Malaysia nhận án phạt từ AFC. Tuy nhiên điều này không thể khỏa lấp điểm yếu của họ, từ thể lực, cảm giác thi đấu đến kinh nghiệm và sự gắn kết.

Những hình ảnh của ĐT Nepal trên sân Gò Đậu:

Hé lộ ưu nhược của đội tuyển Nepal trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam - 3

Hé lộ ưu nhược của đội tuyển Nepal trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam - 4

Hé lộ ưu nhược của đội tuyển Nepal trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam - 5

Hé lộ ưu nhược của đội tuyển Nepal trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam - 6

Hé lộ ưu nhược của đội tuyển Nepal trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam - 7

Theo Thanh Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2025 06:19 AM (GMT+7)
