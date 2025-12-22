Man City quá đáng sợ giai đoạn "giao thừa", cơn ác mộng số 1 của Arsenal

Cuộc đua Premier League mùa 2025/26 đang rất nghẹt thở. Sau trận thua Aston Villa, đã 2 vòng liên tiếp Arsenal chỉ có thể thắng sát nút, và trong thời gian đó Man City thắng liên tiếp 3 trận với cách biệt đều 3 bàn.

Arsenal đã 2 vòng liên tiếp chỉ thắng sát nút để giữ ngôi đầu bảng Premier League

Phong độ của hai đội khiến các fan Arsenal rất lo lắng, Man City có thể khởi đầu mùa giải chậm nhưng giai đoạn cuối năm là lúc họ bắt nhịp và có những chuỗi thắng liên tiếp khiến tất cả những ứng cử viên vô địch còn lại đều chỉ biết bó tay. Chuỗi thắng của Man City mùa này đã lên tới con số 5 nên fan Arsenal lo âu cũng phải.

Khả năng bứt tốc của Man City trong giai đoạn nghỉ lễ dưới thời Pep Guardiola đã trở thành một thói quen. Và đó là một thói quen đáng sợ, dưới đây chúng ta sẽ nhìn lại những màn bứt tốc của “The Citizens” trong giai đoạn này của năm và đoạn kết mùa giải ra sao.

2017/18 - Kỷ lục bất bại khó tin

Man City thực tế đã bất bại từ đầu mùa giải và khi dịp Giáng sinh sắp đến, họ đã chạm mốc 19 trận bất bại (chỉ 1 hòa) ở Premier League. Man City tiếp tục bước sang năm mới 2018 với thành tích 20 thắng – 2 hòa, và phải tới ngày 14/1/2018 họ mới lần đầu tiên thua, nhưng là thua trước Liverpool, đối thủ số 1 của họ trong những năm tiếp theo.

Chưa đến Giáng sinh 2017 nhưng Man City đã hơn 11 điểm so với MU sau khi thắng derby Manchester

Man City về đích mùa giải đó mà không có đối thủ bắt kịp, họ bỏ xa MU 19 điểm và trở thành CLB đầu tiên chạm mốc 100 điểm.

2020/21 - Chuỗi 15 trận toàn thắng vô tiền khoáng hậu

Mùa giải này mới thực sự là mùa đầu tiên mà Man City khởi đầu chậm nhưng tăng tốc khi sắp bước sang năm mới. Cho tới giữa tháng 12/2020, Man City đã thắng 4, hòa 5 và thua 2. Nhưng sau đó Man City có một chuỗi 15 trận toàn thắng liên tiếp ở Premier League, và chỉ thua vào đầu tháng 3/2021 khi đón tiếp MU tại Etihad.

MU là đối thủ bám đuổi Man City mùa đó và đã bất bại cả 2 lượt, nhưng rốt cuộc Man City đã về đích với 86 điểm, nhiều hơn MU tới 12 điểm.

2021/22 - Màn bứt tốc ngoạn mục

Một lần nữa Man City xuất phát chậm nhưng “tăng ga” ở giai đoạn chuyển giao năm mới. Họ thắng 6 – hòa 2 – thua 2 ở 10 trận đầu tiên, nhưng từ tháng 11 trở đi (bắt đầu với derby Manchester) là Man City bất bại liên tiếp 15 trận, trong đó thắng 14. Phải tới giữa tháng 2/2022 Tottenham mới chấm dứt mạch bất bại đó.

Man City lần đầu tiên lên đầu bảng Premier League mùa 2021/22 là đầu tháng 12/2021, nhưng sau đó họ giữ ngôi đầu tới hết mùa giải

Khác với trước đó một mùa, lần này Liverpool dí Man City rất sát và cuộc đua rốt cuộc chỉ được định đoạt ở vòng cuối cùng. Người hùng Gundogan đã giúp Man City ngược dòng trước Aston Villa, và “The Citizens” lên ngôi với 93 điểm, hơn Liverpool chỉ 1 điểm.

2023/24 - Màn tăng tốc kinh điển khiến Arsenal nếm trái đắng

Arsenal mùa giải này đã chiếm giữ vị trí dẫn đầu trong phần lớn mùa bóng, trong khi Man City quanh quẩn giữa vị trí thứ 3 và thứ 4 ở giai đoạn Giáng sinh. Cho đến ngày 6/12/2023, Man City đã thắng 9 – hòa 3 – thua 3 trong 15 trận đầu tiên, nhưng sau đó Man City không thua thêm một trận nào nữa.

Khác với các mùa trước đó, lần này màn tăng tốc của Man City đến sau Giáng sinh với mạch 6 trận thắng liên tiếp. Trong năm 2024, chỉ 3 đội cầm hòa được Man City đều là các đội mạnh (Chelsea, Liverpool, Arsenal) và các đối thủ còn lại đều gục ngã hết. Từ tháng 4 trở đi, Man City thắng hết cả 9 vòng đấu cuối để đăng quang với 2 điểm nhiều hơn Arsenal.

Giai đoạn giữa năm - "Chu kỳ buông" của Arsenal?

Như vậy là 6 mùa Man City vô địch Premier League dưới thời Pep Guardiola đã có tới 4 mùa giải mà họ đá cực kỳ tưng bừng khi bước vào giai đoạn cuối năm cũ đầu năm mới. Trong đó có 2 mùa giải Man City bứt tốc khi đang ở thế bám đuổi, và xui thay Arsenal cả 2 lần đều là đội bị rượt đuổi và rốt cuộc bị vượt qua.

Man City tăng tốc vào giai đoạn cuối năm và Arsenal lại là đội bị rượt đuổi

Trong 2 mùa giải đó, mùa 2023/24 là mùa mà cửa vô địch của Arsenal bắt đầu bị lung lay đúng vào tháng 12. “Pháo thủ” có một tháng cực kỳ đáng quên khi hòa 1 thua 3 trong 5 trận của tháng đó, trong đó có trận thua Aston Villa và trận hòa Liverpool.

2 đối thủ này sẽ góp mặt trong lịch thi đấu 4 trận sắp tới của Arsenal, bên cạnh đó là Brighton và Bournemouth. 4 trận tiếp theo của Man City sẽ là gặp Nottingham Forest, Sunderland, Chelsea và Brighton, không hẳn là dễ nhưng vẫn nhẹ hơn so với Arsenal. Chưa kể trong tháng 1 tới cả hai đội đều sẽ gặp MU (2 trận cách nhau chỉ 1 tuần).

Đây rõ ràng là giai đoạn đòi hỏi thần kinh thép và có thể cả may mắn cho Arsenal. Man City quá đáng sợ khi vào đà trong thời gian kỳ nghỉ lễ trong khi các đội khác không thường xuyên làm được như vậy. Liverpool mùa trước vô địch và bỏ Arsenal khá xa từ sớm, nhưng tháng 12/2024 và tháng 1/2025 dù không thua vẫn hòa tương đối nhiều (hòa 4/10 trận).