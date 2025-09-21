Arsenal đại chiến Man City, cơn đau đầu dễ chịu của Arteta

Bài toán xoay tua của Arteta

Ở mỗi vị trí trên sân, Arteta đều sở hữu trong tay ít nhất 2 sự lựa chọn chất lượng đủ sức chen chân vào đội hình chính, ngay cả khi đó là những cuộc đối đầu cam go với các CLB đại gia hàng đầu.

Khoản đầu tư khủng, lên đến gần 300 triệu bảng cho 8 tân binh giúp đội 1 “Pháo thủ” trở nên thiện chiến và đạt đến chiều sâu mà người hâm mộ ao ước, sau nhiều mùa giải họ thường xuyên phải giương cờ trắng ở giai đoạn nước rút, vì trụ cột chấn thương hoặc thẻ phạt.

Tuy nhiên, từ đây cũng mở ra những bài kiểm tra đánh giá khả năng xoay tua giữa các đấu trường của Arteta. Trước mắt Arsenal là ở màn tiếp đón Manchester City ở vòng 5 Premier League cuối tuần này, khi bộ đôi trụ cột lâu năm Gabriel Martinelli và William Saliba đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với những gương mặt mới như Eberechi Eze, hay Cristhian Mosquera.

Arteta đang có trong tay đội hình giàu sức chiến đấu tại Arsenal.

Cơn lốc nào cho hành lang trái? Martinelli hay Eze?

Vị trí tiền đạo cánh trái đang trở thành “cơn đau đầu dễ chịu” của Mikel Arteta. Với sự hiện diện của Eberechi Eze, Leandro Trossard và Gabriel Martinelli, nhà cầm quân người Tây Ban Nha buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi giờ bóng lăn.

Eze từng gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn bùng nổ trong chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest, qua đó phần nào chinh phục niềm tin lớn từ ban huấn luyện Arsenal và chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành suất đá chính. Tuy nhiên, chuyến làm khách trên sân San Mames vừa qua ở Cup C1 lại khiến thế cờ đảo chiều chóng vánh.

Tiếp tục được trao suất đá chính, song, dù hoạt động năng nổ, tân binh 27 tuổi chưa tạo được đột biến và bị thay ra ở phút 71, mở đường cho màn tỏa sáng rực rỡ của Martinelli.

Chỉ mất 36 giây sau khi vào sân, tiền đạo người Brazil bứt tốc vượt qua Andoni Gorosabel và Aitor Paredes, trước khi tung cú dứt điểm chìm hạ gục Unai Simon, phá kỷ lục bàn thắng nhanh nhất của một cầu thủ dự bị trong lịch sử Champions League của Arsenal.

Chưa dừng lại, anh còn kiến tạo để Trossard ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 87. Thống kê cho thấy Martinelli chỉ chơi hơn 20 phút nhưng chạm bóng hiệu quả, tạo ra 2 tình huống quyết định và được bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Martinelli vươn mình từ hoài nghi.

“Kép phụ” thăng hoa và cái duyên của Eze

Về phần mình, Trossard cũng để lại dấu ấn với một pha kiến tạo tinh tế và một bàn thắng có phần may mắn khi bóng chạm hậu vệ đổi hướng. Cả hai đã khiến Arteta đứng trước lựa chọn khó khăn hơn bao giờ hết vào đêm Chủ Nhật tới: tiếp tục tin tưởng Eze, hay trao cơ hội cho những “kép phụ” đang thăng hoa?

Dẫu vậy, nhiều khả năng Arteta vẫn đặt niềm tin vào Eze cho trận đại chiến với Man City. Cần nhớ rằng màn trình diễn trước Bilbao mới là lần hiếm hoi Eze hít thở bầu không khí Champions League, và trở lại môi trường Premier League quen thuộc, anh hứa hẹn sẽ tự tin hơn.

Hơn nữa, ở lần gần nhất đối đầu “The Citizens” tại chung kết FA Cup mùa trước trong màu áo Crystal Palace, Eze chính là 1 trong 2 cái tên đã xé lưới đoàn quân Pep Guardiola, góp công không nhỏ vào chức vô địch lịch sử của “Đại bàng”.

Arteta cần cái duyên và sự tinh quái ấy bên hành lang trái. Tuy nhiên, nếu phương án này bế tắc, tốc độ và nguồn năng lượng vô tận của Martinelli chắc chắn sẽ là “vũ khí” để Arsenal tìm kiếm đột biến, như cách họ đã đánh bại Bilbao.

Saliba có còn là ngôi sao không thể đụng đến?

Trên sân Emirates đêm 21/9, mọi sự chú ý không chỉ hướng về hành lang trái mà còn dồn về vị trí trung vệ lệch phải, nơi đang được án ngữ hoàn hảo bởi tân binh Cristhian Mosquera. Ngôi sao người Tây Ban Nha thi đấu ấn tượng trong 3 trận gần nhất, dưới vai trò của 1 “kẻ đóng thế” cho William Saliba, nhưng nguy cơ phải trở lại băng ghế dự bị của Mosquera đang rất lớn khi Saliba đã bình phục hoàn toàn chấn thương mắt cá chân và sẵn sàng ra sân ngay từ đầu.

Saliba từ lâu được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất Premier League suốt 3 mùa giải gần nhất. Đẳng cấp, khả năng đọc tình huống và kinh nghiệm của cầu thủ người Pháp giúp anh luôn là lựa chọn số 1 trong mắt Arteta, đặc biệt ở những trận cầu đinh như với Man City. Không ít lần Saliba đã “bắt chết” Erling Haaland, giúp Arsenal giữ thế cân bằng trước đội bóng của Guardiola.

Saliba không còn nghiễm nhiên đá chính?

Tuy nhiên, quyết định gạt Mosquera khỏi đội hình xuất phát không hề đơn giản. Tân binh 21 tuổi đang có phong độ cực cao, góp mặt gần như trọn vẹn ở 3 trận đấu gần nhất trước Liverpool, Nottingham Forest và Athletic Bilbao.

Trong quãng thời gian này, Arsenal chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn. Sự điềm tĩnh khi xử lý bóng, khả năng tranh chấp tay đôi lẫn cắt đường chuyền của Mosquera đều được giới chuyên môn đánh giá cao. Với mức giá quá hời 13 triệu bảng, nhiều người gọi đây là “một vụ cướp trên thị trường chuyển nhượng”.

Arteta sẽ ưu tiên các cựu binh?

Dẫu vậy, trước đối thủ khó chịu như Man City, kinh nghiệm và sự ăn ý trong hệ thống phòng ngự sẽ được ban huấn luyện “Pháo thủ” ưu tiên. Saliba không chỉ là “lá chắn thép” quen thuộc của Arteta mà còn mang đến sự tự tin cho toàn bộ hàng thủ. Mosquera nhiều khả năng phải chấp nhận vai trò dự bị, nhưng điều đó không đồng nghĩa cơ hội của anh bị thu hẹp. Ngược lại, sự đa năng và dư địa phát triển khổng lồ của cầu thủ sinh năm 2004 sẽ biến anh trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn tại đội bóng.

Mosquera là tương lai tại hàng thủ Arsenal.

Nhìn lại mùa giải 2022/23, khi mà Arsenal đánh rơi chức vô địch vì chấn thương của Saliba, Arteta hẳn đã rút ra bài học đắt giá. Thời Rob Holding dự bị vụng về, thiếu tốc độ đã lùi vào dĩ vãng. Giờ đây, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có trong tay phương án trẻ trung, bản lĩnh và sẵn sàng tỏa sáng bất cứ khi nào được trao cơ hội.