Haaland tính “đánh bài chuồn” khỏi Man City, thay Mbappe ở Real?

Haaland hướng đến Tây Ban Nha

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Erling Haaland đang lên kế hoạch cho bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp và khiến hai gã khổng lồ Real Madrid, Barcelona phải chú ý.

Haaland hướng đến giải La Liga

Tiền đạo người Na Uy đã ký hợp đồng gia hợp đồng “bom tấn” với Man City vào đầu năm ngoái, qua đó cam kết tương lai với đội bóng Anh đến năm 2034. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Haaland sẽ chắc chắn gắn bó với sân Etihad đến khi hợp đồng đáo hạn.

Trang Fichajes dẫn thông tin từ nhà báo Matteo Moretto cho biết Haaland có ý định chuyển sang thi đấu tại Tây Ban Nha trong tương lai, dù chưa quyết định đội bóng cụ thể cũng như thời điểm ra đi.

“Moretto tiết lộ trong chương trình đặc biệt Los 100 của Marca rằng Erling Haaland xem giải vô địch Tây Ban Nha là bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp”, Fichajes cho biết.

Real Madrid và Barcelona đương nhiên là những lựa chọn đáng chú ý nếu chân sút sinh năm 2000 quyết định rời Ngoại hạng Anh. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu cho thấy Haaland đã nghiêng hẳn về một trong hai đội bóng này.

Sự thay thế hoàn hảo cho Mbappe?

Kylian Mbappe đang khiến ban lãnh đạo Real Madrid vô cùng đau đầu với bê bối mới nhất. Những phát ngôn thiếu suy nghĩ của tiền đạo người Pháp đẩy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào tình thế vô cùng nan giải. Trong trường hợp diễn biến tiếp tục xấu đi, đội chủ sân Etihad hoàn toàn có khả năng phải chia tay Mbappe sớm hơn dự liệu.

Mbappe đang đẩy Real Madrid vào bê bối cực lớn

Trong khi đó, Erling Haaland được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Chân sút người Na Uy đã ghi 121 bàn sau 140 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, đồng thời góp công lớn giúp Man City giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất của đội bóng và hoàn tất cú ăn ba lịch sử vào năm 2023.

Ở mùa giải 2022/23, Haaland đưa Man City lên ngôi tại Champions League. Những màn trình diễn ấn tượng giúp anh cán đích thứ hai trong cuộc đua Quả bóng vàng năm đó, chỉ xếp sau Lionel Messi.

Cùng với Harry Kane và Kylian Mbappe, Haaland hiện được xem là một trong những tay săn bàn nguy hiểm nhất của bóng đá thế giới. Khả năng ghi bàn ổn định, thể hình vượt trội và hiệu suất săn bàn đáng nể khiến anh trở thành mục tiêu trong mơ của bất kỳ đội bóng lớn nào.

Nếu bắt buộc phải hy sinh Mbappe sau bê bối vừa rồi, thì không ai khác thích hợp để thay thế vai trò của siêu sao người Pháp bằng Haaland. Nhưng tất nhiên, vẫn còn chặng đường rất dài các bên phải đi để hiện thực hóa viễn cảnh ấy.

Án phạt dành cho Man City có thể thay đổi mọi thứ

Tương lai của Haaland không chỉ phụ thuộc vào tham vọng cá nhân mà còn có thể bị tác động bởi những diễn biến pháp lý liên quan đến Man City.

Haaland ghi bàn không ngừng nghỉ cho Man City

Đội chủ sân Etihad bị cáo buộc vi phạm 114 quy định tài chính của Ngoại hạng Anh và đang chờ kết quả kháng cáo, cũng như quyết định cuối cùng về những hình phạt có thể phải nhận. Những hệ quả tiềm tàng được đánh giá có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến tương lai của đội bóng.

Theo Fichajes, các hình phạt mà Man City có thể đối mặt bao gồm phạt tiền, trừ điểm và những biện pháp kỷ luật khác, trong đó nặng nhất là xuống hạng. Nếu án phạt khiến vị thế cạnh tranh của đội bóng suy giảm nghiêm trọng, kế hoạch của một số cầu thủ chủ chốt hoàn toàn có thể thay đổi.

Với Haaland, việc ra đi vẫn sẽ phụ thuộc vào những điều kiện tài chính mà Man City yêu cầu. Tuy nhiên, nếu đội bóng phải đối mặt với nguy cơ sa sút kéo dài hoặc không còn duy trì được vị thế hàng đầu, những ngôi sao trong đội hình có thể cân nhắc các lựa chọn khác.