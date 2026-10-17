Real Madrid qua mặt Barcelona, sắp nẫng tay trên thần đồng 15 tuổi của MU

Real Madrid qua mặt Barcelona

Theo tờ Goal tiết lộ, Real Madrid đang là đội tiến gần nhất đến việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ thần đồng JJ Gabriel. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là đã chấp thuận mọi điều kiện do cầu thủ và người đại diện Ali Barat đưa ra, đồng thời sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí ước tính lên tới 10 triệu euro.

Đề nghị của Real Madrid bao gồm hợp đồng có thời hạn 3 năm, nhiều khoản thưởng dành cho các thành viên gia đình cầu thủ và người đại diện, những khoản thưởng dựa trên thành tích, cùng cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chuyên môn.

JJ Gabriel sắp sang Tây Ban Nha thi đấu

Trong khi đó, tình hình tại Barcelona phức tạp hơn. Giám đốc thể thao Deco nhiều ngày qua khẳng định ông không muốn tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào. Ông chỉ thừa nhận Ali Barat đã đề cập đến tình hình của cầu thủ này trong chuyến công du châu Âu.

Tuy nhiên, những người thân cận với JJ Gabriel liên tục nhấn mạnh rằng cầu thủ trẻ người Anh vẫn mong muốn gia nhập Barcelona nếu các điều kiện của anh được đáp ứng.

Trong khi đó, tờ Sport tiết lộ những con số liên quan đến đề nghị tiềm năng của Barcelona. Theo đó, đội bóng xứ Catalunya có thể đưa ra mức lương tổng cộng khoảng 2 triệu euro trong 3 mùa giải, phù hợp với các quy định dành cho cầu thủ 16 tuổi. Đây cũng là mức đãi ngộ hiếm thấy đối với một cầu thủ ở độ tuổi này.

Ngoài ra, đề nghị còn có thể bao gồm các khoản hỗ trợ dành cho gia đình và tiền thưởng dựa trên thành tích thi đấu.

Mỗi ngày, tài năng trẻ này đều tập luyện một mình tại Castelldefels trong lúc chờ đợi lời giải cho tương lai và giấy phép thi đấu mới. Anh dự kiến sẽ công bố bến đỗ cuối cùng trong vài ngày tới. Hành trình của cầu thủ này tại MU đã khép lại, trong khi những ông lớn châu Âu cạnh tranh quyết liệt để giành chữ ký của anh.

JJ Gabriel cùng những người đại diện đã áp dụng chế độ bảo mật nghiêm ngặt tại Castelldefels trong giai đoạn cuối của quá trình đàm phán. Họ không đưa ra tuyên bố hay tạo sự chú ý trên truyền thông trong những chuyến thăm bắt buộc tới các CLB liên quan.

Bayern Munich rút lui, PSG hiểu rõ tình hình

Tại Đức, cuộc gặp giữa giám đốc thể thao Max Eberl của Bayern Munich và người đại diện Ali Barat đã dẫn đến kết luận rõ ràng: chi phí cho thương vụ quá cao. Bayern không thể đáp ứng những yêu cầu này nếu không muốn làm xáo trộn cấu trúc và sự cân bằng nội bộ CLB.

Đội bóng Đức từng bày tỏ sự quan tâm đến JJ Gabriel, nhưng chỉ dừng lại ở đó và chưa gửi bất kỳ lời đề nghị chính thức nào.

Còn lập trường của PSG vẫn chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các nguồn tin xác nhận với tờ Sport rằng đội bóng thủ đô nước Pháp hiểu cầu thủ trẻ này muốn tiếp tục sự nghiệp tại Tây Ban Nha, cụ thể là Barcelona hoặc Real Madrid.