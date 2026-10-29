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Kết quả bóng đá Man City - Brighton: Định đoạt trong loạt luân lưu (League Cup)

Sự kiện: League Cup Manchester City Brighton FC

(Vòng 4 League Cup) Man City cần một kết quả tốt trước Brighton để chứng minh rằng, thất bại trước Aston Villa mới đây chỉ là cú ngã ngựa cần thiết. Nhưng thực tế lại cho thấy, "Chim mòng biển" có thể gây ra nhiều khó khăn đến thế nào cho đội chủ sân Etihad.

Brighton tự tin làm khách trên sân Etihad của Man City. Sau 30 phút đầu chơi ăn miếng trả miếng, đội khách bất ngờ vượt lên. Malick Yalcouye bắt vô-lê đẳng cấp ngay trong vòng cấm, đưa bóng vào góc thấp bên trái khung thành. Georginio Rutter là người kiến tạo, giúp Brighton vươn lên dẫn trước 1-0.

Man City và Brighton thi đấu quyết tâm

Man City và Brighton thi đấu quyết tâm

Nhưng Man City vẫn kịp gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 40, Phil Foden quan sát rồi tung đường chuyền cho Mateo Kovacic. Tiền vệ người Croatia khống chế bóng hoàn hảo trước khi tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đưa bóng dội cột dọc rồi đi vào lưới. 

Sau giờ nghỉ, Brighton tiếp tục vượt lên. Phút 47, Hadjam thực hiện đường kiến tạo để Rutter lập công, xuyên phá hệ thống phòng ngự của Man City. Phải đến phút 72, Cherki mới chuyền bóng cho Vitor Reis gỡ hòa.

Cầm chân nhau sau 90 phút, Man City và Brighton cần đến loạt luân lưu định đoạt. Ở đó, bản lĩnh và lợi thế sân nhà đã phát huy tác dụng, giúp "Man xanh" giành chiến thắng và đoạt vé đi tiếp.

Tỷ số 2 hiệp chính: Man City 2-2 Brighton (hiệp 1: 1-1)

Tỷ số penalty: 4-3

Ghi bàn (kiến tạo)

Man City: Kovacic 40' (Foden), Vitor Reis 72' (Cherki)

Brighton: Yalcouye 30' (Rutter), Rutter 47' (Hadjam)

Đội hình thi đấu

Man City: Rulli, Lewis, Vitor Reis, Guehi, O'Reilly, Bouaddi, Kovacic, Foden, Cherki, Allan Elias, Samba

Brighton: Steele, Costinha, Svoboda, Boscagli, Hadjam, Gross, Ayari, Gomez, Hinshelwood, Yalcouye, Rutter

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ket-qua-bong-da-man-city-brighton-dinh-doat...

-29/10/2026 03:23 AM (GMT+7)
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