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Tranh cãi Messi vượt Haaland, Dembele ở Quả bóng Vàng chỉ nhờ danh tiếng

Sự kiện: Quả bóng vàng Lionel Messi

Ở tuổi 39, Lionel Messi xếp thứ 5 Quả bóng Vàng 2026, vượt qua nhiều ngôi sao châu Âu nhờ thành tích nổi bật tại World Cup, dù đang thi đấu tại MLS.

     

Lionel Messi xếp thứ 5 Quả bóng Vàng 2026, trên cả Haaland, Dembele, Kvaratskhelia và Olise. Ở tuổi 39, dù đang thi đấu tại MLS, siêu sao Argentina vẫn vượt qua nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu. Thành tích tại World Cup 2026 là lý do quan trọng giúp Messi duy trì vị trí trong nhóm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

World Cup giúp Messi ghi điểm

Messi ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo tại World Cup 2026, góp công đưa Argentina vào chung kết. Anh đứng thứ 2 trong cuộc đua Vua phá lưới, sau Mbappe với 10 bàn, đồng thời có số lần trực tiếp tham gia bàn thắng nhiều hơn Kane, Haaland và Dembele.

Cả 8 bàn của Messi đều được ghi từ bóng sống hoặc các tình huống cố định ngoài phạt đền. Anh lập hat-trick trước Algeria, ghi 2 bàn vào lưới Áo và tiếp tục lập công trước Jordan, Cape Verde, Ai Cập. Đến bán kết gặp Anh, Messi kiến tạo cả 2 bàn trong chiến thắng 2-1 của Argentina.

Dù Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết, Messi vẫn có một kỳ World Cup thành công về phương diện cá nhân. Khả năng chọn vị trí, dứt điểm và tạo cơ hội giúp anh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hàng công Argentina.

Tranh cãi Messi vượt Haaland, Dembele ở Quả bóng Vàng chỉ nhờ danh tiếng - 1

Phong độ tại MLS và khoảng cách với châu Âu

Sau 28 trận tại MLS 2026, Messi ghi 25 bàn và có 12 kiến tạo, trung bình tham gia khoảng 1,39 bàn thắng mỗi 90 phút. Trong số đó, 24 bàn được ghi từ những tình huống ngoài phạt đền.

Các thống kê trên được cập nhật đến tháng 10, trong khi thời hạn xét Quả bóng Vàng 2026 kết thúc ngày 19/7. Thành tích ở giai đoạn cuối mùa MLS nằm ngoài kỳ bình chọn, nhưng vẫn thể hiện khả năng duy trì phong độ của Messi.

MLS có sự khác biệt lớn về chất lượng đội hình và cường độ thi đấu so với Ngoại hạng Anh, Bundesliga hay Champions League. Các ngôi sao tại châu Âu thường xuyên đối đầu những hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, chịu sức ép lớn khi xử lý bóng và phải duy trì phong độ trước nhiều đối thủ mạnh.

Tranh cãi Messi vượt Haaland, Dembele ở Quả bóng Vàng chỉ nhờ danh tiếng - 2

CIES xếp Messi thứ 4 thế giới

Ngày 26/10, Đài quan sát bóng đá CIES công bố bảng xếp hạng cầu thủ dựa trên phong độ trong 365 ngày, kết quả thi đấu và chất lượng đối thủ.

Messi đứng thứ 4 với 90,4 điểm, sau Yamal, Olise và Kane, đồng thời xếp trên Mbappe, Kvaratskhelia và Haaland. Nếu bỏ hệ số đánh giá chất lượng trận đấu, siêu sao Argentina thậm chí dẫn đầu danh sách.

Việc Messi tụt xuống thứ 4 khi tính thêm độ khó của các trận đấu thể hiện khoảng cách giữa MLS và bóng đá đỉnh cao châu Âu. Dù vậy, hiệu suất cá nhân vẫn giúp anh giữ vị trí rất cao trong bảng thống kê này.

Danh tiếng ảnh hưởng thế nào đến cuộc bình chọn?

Quả bóng Vàng 2026 ưu tiên màn trình diễn cá nhân, sau đó là thành tích tập thể và tinh thần thể thao. Messi có lợi thế từ phong độ tại World Cup, còn nhiều đối thủ cạnh tranh sở hữu thành tích nổi bật tại Champions League và các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Cuộc bình chọn có sự tham gia của 100 nhà báo, mỗi người lựa chọn 10 cầu thủ. Tổng điểm từ các lá phiếu quyết định thứ hạng cuối cùng, trong đó Messi đứng trên nhiều ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ.

World Cup là điểm tựa chuyên môn quan trọng nhất của Messi trong cuộc đua năm nay. Tuy nhiên, khoảng cách về trình độ giữa MLS và bóng đá châu Âu vẫn khiến vị trí thứ 5 của anh trở thành chủ đề tranh luận, đặc biệt khi đặt cạnh những cầu thủ có cả mùa giải thi đấu ở cấp độ cao nhất.

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Theo DA tổng hợp ([Tên nguồn])

Nguồn: https://nguoiduatin.vn/tranh-cai-messi-vuot-haaland-dembele-o-qua-bong-vang...

-28/10/2026 00:07 AM (GMT+7)
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