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Haaland 8 bàn/7 trận, không có đối thủ ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Cúp C1

Sự kiện: Premier League 2026-27 Erling Haaland Manchester City

Erling Haaland đang có phong độ thực sự khủng khiếp trong giai đoạn đầu mùa giải.

   

Rất nhiều người đã đặt dấu hỏi lớn về khả năng ghi bàn của Erling Haaland trong mùa giải này khi Pep Guardiola rời Man City. Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy không mất nhiều thời gian để mọi nghi ngờ bị xóa bỏ. Số 9 của Man City vừa có trận thứ 6 liên tiếp ghi bàn tại Ngoại hạng Anh.

Haaland có 8 bàn chỉ sau 7 trận Ngoại hạng Anh

Haaland có 8 bàn chỉ sau 7 trận Ngoại hạng Anh

Đội bóng mới lên hạng, Ipswich Town tạo ra thế trận khó chịu khi phải làm khách tại sân Etihad. Thậm chí, họ còn có bàn gỡ hòa chỉ vài phút sau khi bị thủng lưới. Đúng vào lúc Man City cần, Erling Haaland lại biết cách lên tiếng đúng lúc. 

Phút 34, Kovacic xử lý hay bên cánh phải và dừng lại một nhịp để chờ Haaland. Cầu thủ này tung ra đường tạt bóng rất đẹp và số 9 của Man City không phụ lòng đàn anh. Cú đánh đầu vào góc trái khung thành giúp tiền đạo người Na Uy có được bàn thắng thứ 7 tại Ngoại hạng Anh mùa giải này. 

Chưa dừng lại ở đó, Haaland tiếp tục gây ấn tượng với pha làm bàn tiếp theo trong hiệp hai. Ndiaye tung ra đường chọc khe không thuận lợi. Ouattara của Ipswich Town vượt lên và che được bóng. Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy thể hiện tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc để vượt lên và tung cú dứt điểm luôn khiến thủ thành của Ipswich Town không kịp phản xạ. 

Haaland có trận thứ 6 liên tiếp ghi bàn tại Ngoại hạng Anh

Haaland có trận thứ 6 liên tiếp ghi bàn tại Ngoại hạng Anh

Số 9 của Man City còn có thêm một lần sút tung lưới của đối thủ. Đây cũng là một pha dứt điểm tốt bởi góc dứt điểm của Haaland là rất hẹp. Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy không thể có được hat-trick do cầu thủ chuyền bóng, Enzo Fernandez đã việt vị từ trước đó.

Như vậy, Haaland đã có 8 bàn tại Ngoại hạng Anh 2026/27 chỉ sau 7 trận và một mình một ngựa trên con đường bảo vệ danh hiệu "Vua phá lưới" của giải đấu. Mùa trước, cầu thủ này có được danh hiệu này với 27 bàn thắng và Haaland đã đi được gần 1/3 chặng đường chỉ sau 7 vòng đầu tiên. 

Không chỉ tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh, Haaland còn chơi rất hay tại UEFA Champions League. Tiền đạo người Na Uy là một trong ba cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau 2 lượt đầu tiên với 4 bàn thắng. Tính ra, Haaland đã ghi tới 15 bàn cho CLB lẫn ĐTQG trong mùa giải này. 

HLV Maresca bất ngờ muốn loại Haaland khỏi đội hình Man City
HLV Maresca bất ngờ muốn loại Haaland khỏi đội hình Man City

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 23:03 PM (GMT+7)
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