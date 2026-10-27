Fernandes chán ngấy MU, tính tái hợp Amorim

Theo tờ Calciomercato, mối quan hệ giữa tiền vệ Fernandes và MU đã rạn nứt. Fernandes có thể chủ động tìm cách rời Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2027. AC Milan quan tâm chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1994 cho Amorim, người từng dẫn dắt MU và cũng là thầy cũ của Fernandes.

Fernandes phải ngồi dự bị trong trận thua Bournemouth của MU với tỷ số 0-3 trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần qua. Trước đó, anh công khai chỉ trích CLB sau thất bại 1-4 trước Como tại Cúp C1, cho rằng MU quá chú trọng vào những vinh quang trong quá khứ thay vì hướng tới tương lai. Michael Carrick, người cũng đang chịu áp lực ngày càng lớn, đã công khai bày tỏ quan điểm trái ngược.

Fernandes đang trải qua quãng thời gian tệ hại ở MU

Hợp đồng của Fernandes với MU còn thời hạn đến tháng 6/2027, nhưng các cuộc đàm phán gia hạn đã rơi vào bế tắc. Đội chủ sân Old Trafford có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm. MU tính sử dụng phương án này nhằm tránh nguy cơ mất trắng tiền vệ người Bồ Đào Nha, đảm bảo thu về phí chuyển nhượng nếu quyết định bán anh.

Hợp đồng của Fernandes cũng có điều khoản giải phóng trị giá gần 65 triệu euro dành cho các CLB nước ngoài. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, tiền vệ 32 tuổi đã từ chối những lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia.

Trở ngại lớn nhất đối với AC Milan là mức lương 10,2 triệu euro sau thuế mỗi mùa của Fernandes, con số vượt xa khả năng chi trả của "Rossoneri". Để thương vụ có thể thành hiện thực, cả cầu thủ lẫn CLB đều sẽ phải chấp nhận những sự hy sinh nhất định.

Amorim hiểu rất rõ Fernandes sau quãng thời gian làm việc cùng nhau tại MU. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng tiền vệ này có thể phát huy tối đa năng lực ở một trong hai vị trí là hộ công, hoặc chơi ngay phía sau tiền đạo cắm trong sơ đồ 3-4-2-1 của ông.