Fernandes chán ngấy MU, tính tái hợp Amorim

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Roma vs Cagliari
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Venezia vs Inter Milan
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Monza vs Napoli
Logo Monza - MON Monza
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Bắc Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Chelsea vs Manchester United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayer 04 Leverkusen vs Stuttgart
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Hull City vs Ipswich Town
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Coventry City vs Sunderland
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bournemouth vs Leeds United
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Real Betis vs Málaga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Olympique Lyonnais vs Angers
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Angers - SCO Angers
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Alavés
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Racing de Santander vs Real Madrid
Logo Racing de Santander - RAC Racing de Santander
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris FC vs Monaco
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Marseille vs Toulouse
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-

Fernandes chán ngấy MU, tính tái hợp Amorim

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Manchester United Bruno Fernandes

AC Milan đang theo dõi sát tình hình của Bruno Fernandes tại MU, trong bối cảnh Ruben Amorim hy vọng có thể tái hợp với cậu học trò cũ.

     

Theo tờ Calciomercato, mối quan hệ giữa tiền vệ Fernandes và MU đã rạn nứt. Fernandes có thể chủ động tìm cách rời Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2027. AC Milan quan tâm chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1994 cho Amorim, người từng dẫn dắt MU và cũng là thầy cũ của Fernandes.

Fernandes phải ngồi dự bị trong trận thua Bournemouth của MU với tỷ số 0-3 trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần qua. Trước đó, anh công khai chỉ trích CLB sau thất bại 1-4 trước Como tại Cúp C1, cho rằng MU quá chú trọng vào những vinh quang trong quá khứ thay vì hướng tới tương lai. Michael Carrick, người cũng đang chịu áp lực ngày càng lớn, đã công khai bày tỏ quan điểm trái ngược.

Fernandes đang trải qua quãng thời gian tệ hại ở MU

Fernandes đang trải qua quãng thời gian tệ hại ở MU

Hợp đồng của Fernandes với MU còn thời hạn đến tháng 6/2027, nhưng các cuộc đàm phán gia hạn đã rơi vào bế tắc. Đội chủ sân Old Trafford có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm. MU tính sử dụng phương án này nhằm tránh nguy cơ mất trắng tiền vệ người Bồ Đào Nha, đảm bảo thu về phí chuyển nhượng nếu quyết định bán anh.

Hợp đồng của Fernandes cũng có điều khoản giải phóng trị giá gần 65 triệu euro dành cho các CLB nước ngoài. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, tiền vệ 32 tuổi đã từ chối những lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia.

Trở ngại lớn nhất đối với AC Milan là mức lương 10,2 triệu euro sau thuế mỗi mùa của Fernandes, con số vượt xa khả năng chi trả của "Rossoneri". Để thương vụ có thể thành hiện thực, cả cầu thủ lẫn CLB đều sẽ phải chấp nhận những sự hy sinh nhất định.

Amorim hiểu rất rõ Fernandes sau quãng thời gian làm việc cùng nhau tại MU. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng tiền vệ này có thể phát huy tối đa năng lực ở một trong hai vị trí là hộ công, hoặc chơi ngay phía sau tiền đạo cắm trong sơ đồ 3-4-2-1 của ông.

8

Chelsea - Man Utd 22.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 31/10
Thể lệ
17 cú sút, chỉ 3 trúng đích: MU nhớ những đường chuyền mạo hiểm của Fernandes?
17 cú sút, chỉ 3 trúng đích: MU nhớ những đường chuyền mạo hiểm của Fernandes?

MU nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford, trong trận đấu mà đội trưởng Bruno Fernandes ngồi dự bị suốt 90 phút, khiến quyết định...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/fernandes-chan-ngay-mu-tinh-tai-hop-amorim-...

-27/10/2026 14:57 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa Đông Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN