MU xới tung cả châu Âu tìm HLV mới, 8 ứng viên chờ thay Carrick

Đồ họa 8 ứng viên dẫn dắt MU thay HLV Carrick

MU mới giành một chiến thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này và đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng, đánh dấu khởi đầu tệ nhất trong 40 năm. Sau thất bại 1-4 trước Como của Cesc Fabregas ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League, sức ép dành cho Michael Carrick càng gia tăng.

Trước đó, trung vệ Lisandro Martinez công khai chỉ trích ban lãnh đạo vì không tăng cường lực lượng đủ mạnh trong mùa hè, đồng thời bày tỏ sự thất vọng với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Sau đó, tuyển thủ Argentina đã xin lỗi và khẳng định nội bộ đội bóng vẫn đoàn kết.

Đội trưởng Bruno Fernandes cũng không hài lòng với cách tiếp cận chiến thuật của Carrick, cho rằng MU cần gây áp lực trực tiếp quyết liệt hơn. Đáp lại, HLV 45 tuổi nhấn mạnh: “Dù sử dụng chiến thuật nào, nếu không chạy, không di chuyển lên phía trước và cũng không lùi về, bạn sẽ chẳng thể chiến thắng”.

Theo SunSport, HLV Carrick vẫn dẫn dắt MU ở trận gặp Bournemouth cuối tuần này (21h ngày 25/10 - giờ Hà Nội). Tuy nhiên, danh sách những người có thể thay thế ông đã bắt đầu xuất hiện.

Eddie Howe và Antonio Conte dẫn đầu

Eddie Howe hiện được các hãng cá cược châu Âu đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho ghế nóng Old Trafford. Nhà cầm quân 48 tuổi rời Newcastle hồi tháng 7 và được cho là sẵn sàng trở lại công việc huấn luyện.

Theo nhận đinh, Howe (bên trái) đang là ứng viên sáng giá nhất

Việc MU thường ưu tiên HLV người Anh có thể giúp Howe chiếm lợi thế. Ông từng đưa Newcastle đến danh hiệu đầu tiên sau 70 năm, nhưng dẫn dắt “Quỷ đỏ” sẽ là thử thách lớn hơn nhiều.

Antonio Conte sở hữu bảng thành tích ấn tượng với các danh hiệu cùng Chelsea, Juventus, Inter Milan và Napoli. Ông từng được liên hệ với MU năm 2021 trước khi chuyển đến Tottenham.

Cá tính mạnh mẽ, kỷ luật nghiêm khắc và kinh nghiệm chinh phục danh hiệu có thể giúp Conte đưa đội bóng trở lại cuộc đua vô địch vào năm 2028. Tuy nhiên, những mâu thuẫn từng xảy ra tại Tottenham cũng là điều MU cần cân nhắc.

Julian Nagelsmann, cựu HLV Bayern Munich và đội tuyển Đức, là một lựa chọn khác. Nhà cầm quân 39 tuổi hiện đang thất nghiệp, chia tay ĐT Đức vào đầu tháng 7 sau thất bại ở vòng chung kết World Cup 2026. Sau ba năm không làm việc tại cấp CLB, Nagelsmann có thể gặp nhiều thách thức nếu tiếp quản đội bóng vốn liên tục bất ổn kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Fabregas, Hurzeler và những phương án tiềm năng

Cesc Fabregas vừa khiến MU nhận thất bại nặng nề khi dẫn dắt Como thắng 4-1. Cựu tiền vệ Chelsea và Arsenal đã giúp đội bóng Italia tiến từ Serie B lên nhóm cạnh tranh suất dự Champions League chỉ trong chưa đầy ba năm. Khả năng phát triển của Fabregas khiến ông trở thành cái tên đáng chú ý, dù kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao vẫn còn hạn chế.

HLV Fabregas giúp Como đánh bại MU 4-1 ở Champions League

Fabian Hurzeler, HLV 35 tuổi của Brighton, cũng được đánh giá cao nhờ tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng có thể lập kỷ lục thế giới cùng những dấu hỏi về kinh nghiệm khiến thương vụ này trở nên phức tạp. Trong bối cảnh MU được cho là đang gánh khoản nợ lên tới 1 tỷ bảng, chi phí sẽ là yếu tố đáng cân nhắc.

Kieran McKenna, cựu HLV Ipswich Town, có lợi thế am hiểu MU sau khi từng làm việc tại đội trẻ và ban huấn luyện đội một. Ông giúp Ipswich giành ba suất thăng hạng trong thời gian dẫn dắt. Dù vậy, phong cách của McKenna có thể quá tương đồng với Carrick, khiến ban lãnh đạo phải cân nhắc liệu sự thay đổi này có đủ tạo ra khác biệt.

Emery và Pochettino: Những lựa chọn giàu kinh nghiệm

Unai Emery đã đưa Aston Villa tiến bộ mạnh mẽ và khẳng định năng lực tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, thuyết phục chiến lược gia người Tây Ban Nha rời đội bóng vùng Midlands được dự báo không dễ dàng. Mùa này, Aston Villa đang toàn thắng tại vòng phân hạng Champions League, trong khi MU thua 2 và chỉ thắng 1.

HLV Emery biến Aston Villa thành một tập thể giàu tính chiến đấu

Trong khi đó, Mauricio Pochettino sở hữu kinh nghiệm dày dạn tại Ngoại hạng Anh. Ông từng giúp Harry Kane và Dele Alli phát triển tại Tottenham, Luke Shaw trưởng thành ở Southampton và Cole Palmer tỏa sáng tại Chelsea. Những kết quả tích cực cùng tuyển Mỹ tại World Cup 2026 càng củng cố danh tiếng của nhà cầm quân người Argentina.

MU hiện đứng trước nhiều lựa chọn, từ những HLV giàu thành tích đến các chiến lược gia trẻ giàu tiềm năng. Tuy nhiên, quyết định thay tướng chỉ thực sự có ý nghĩa nếu ban lãnh đạo tìm được người đủ khả năng giải quyết những vấn đề sâu xa của đội bóng, thay vì chỉ tạo ra một cuộc thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.