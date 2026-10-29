Alcaraz áp sát kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Federer, Sinner khen hết lời

Tay vợt số 3 thế giới Carlos Alcaraz đang đứng trước cơ hội lớn để xô đổ chuỗi trận thắng lịch sử tại các giải ATP 500 của Jannik Sinner. Trong khi đó, ông vua đương nhiệm của Wimbledon cũng vừa có những chia sẻ sâu sắc về sự tương phản đầy cuốn hút giữa hai người.

Alcaraz thắng trận mở màn Vienna Open 2026, nâng chuỗi bất bại tại ATP 500 lên 22 trận và tiến gần kỷ lục của Sinner

Đi tìm nhịp điệu và áp sát cột mốc lịch sử

Sau khi phải nghỉ thi đấu hơn 4 tháng vì chấn thương cổ tay, Alcaraz đang tích cực tích lũy số trận để tìm lại phong độ đỉnh cao. Quyết định nhận suất đặc cách tham dự Vienna Open 2026 của ngôi sao người Tây Ban Nha đã sớm mang lại quả ngọt. Trong trận mở màn, Alcaraz thể hiện bản lĩnh kiên cường khi đánh bại đối thủ Karen Khachanov với tỷ số 6-4, 7-6.

Chiến thắng này nâng thành tích đối đầu tuyệt đối của anh trước Khachanov lên thành 7-0 mà còn đánh dấu trận thắng thứ 22 liên tiếp của Alcaraz tại cấp độ ATP 500, chuỗi bất bại kéo dài từ Queen's Club Championships 2025.

Hiện tại, Alcaraz chỉ còn cách kỷ lục 24 trận thắng liên tiếp của Jannik Sinner đúng 2 chiến thắng. Nếu vượt qua vòng 2 (gặp Nikoloz Basilashvili hoặc Jurij Rodionov) và thắng trận tứ kết, Alcaraz sẽ chính thức san bằng thành tích của tay vợt người Ý. Xa hơn nữa, một chức vô địch tại Vienna sẽ giúp anh áp sát kỷ lục vô tiền khoáng hậu 28 trận thắng liên tiếp do huyền thoại Roger Federer nắm giữ.

Chuỗi thắng dài nhất lịch sử ATP 500 (Từ năm 2009): Roger Federer: 28 trận, Jannik Sinner: 24 trận, Andrey Rublev: 23 trận và Carlos Alcaraz: 22 trận (Đang tiếp diễn).

Sinner và góc nhìn về người đồng nghiệp "ngẫu hứng"

Trong bối cảnh Alcaraz đang thăng hoa tại Áo, tay vợt số 1 thế giới Sinner, người đang phải dưỡng thương đầu gối từ sau chức vô địch Wimbledon vào tháng 7 đã có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ báo Ý la Repubblica về mối quan hệ giữa hai người.

Sinner cho rằng sự tương phản trong phong cách thi đấu giữa anh và Alcaraz chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của cuộc cạnh tranh

Khi được hỏi về sự kỳ vọng của người hâm mộ đối với ngày trở lại của cuộc đại chiến Sinner - Alcaraz, tay vợt 25 tuổi bày tỏ: "Chúng tôi không giống nhau; chính sự tương phản mới tạo nên sự phấn khích. Có lẽ tôi được nhìn nhận là một nhà vô địch kỷ luật và lỳ lợm, còn Carlos lại mang phong cách Địa Trung Hải đầy ngẫu hứng và phá cách".

Sinner khẳng định sự khác biệt này chính là "điều tuyệt vời nhất" của một cặp kình địch. Việc có một đối thủ xuất sắc theo một trường phái trái ngược luôn đẩy bản thân đi tới những giới hạn tận cùng, giống như các cặp kỳ phùng địch thủ huyền thoại trong lịch sử như Borg - McEnroe, Sampras - Agassi hay kỷ nguyên "Big Three" (Federer - Nadal - Djokovic).

Số liệu thống kê chứng minh Sinner và Alcaraz đang thực sự thống trị của tennis đương đại. Bộ đôi này từng tạo nên cột mốc vô tiền khoáng hậu khi độc chiếm 9 danh hiệu Grand Slam liên tiếp từ Australian Open 2024 đến Australian Open 2026. Đỉnh cao của sự cạnh tranh diễn ra vào năm 2025, khi hai tay vợt chạm trán nhau tổng cộng 6 lần và tất cả đều là các trận chung kết lớn (bao gồm 3 trận chung kết Grand Slam liên tiếp tại Roland Garros, Wimbledon và US Open).

Dù Alcaraz đang dẫn trước về hiệu số đối đầu tổng (10-7), Sinner mới là người giành chiến thắng trong lần gặp nhau duy nhất từ đầu năm 2026 đến nay tại chung kết Monte Carlo Masters.