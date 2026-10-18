Haaland chấn thương, nguy cơ lỡ hàng loạt đại chiến cùng Man City

Haaland tập tễnh rời sân sau cú đúp

Theo tờ Independent, Man City đang chờ đợi những đánh giá cụ thể về tình trạng chấn thương của Haaland sau chiến thắng nhọc nhằn trước Ipswich.

Haaland dính chấn thương

Tiền đạo người Na Uy đóng vai trò quyết định khi ghi hai bàn, nâng tổng số pha lập công trên mọi đấu trường mùa này lên 12. Tuy nhiên, ngay trước tiếng còi mãn cuộc, Haaland dường như bị đau sau tình huống đá trúng phần dưới giày của Jack Clarke.

Chân sút này liên tục vung tay thể hiện sự khó chịu trước khi tập tễnh đi vào đường hầm. Hình ảnh đó khiến ban huấn luyện Man City không khỏi lo lắng, nhất là khi Haaland đang là mũi nhọn quan trọng nhất trên hàng công.

HLV Maresca cân nhắc cho Haaland nghỉ ngơi

HLV Enzo Maresca phải tính toán kỹ lưỡng về khả năng sử dụng Haaland trong những trận đấu sắp tới. Tiền đạo người Na Uy đã có 14 lần đá chính cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia mùa này, bao gồm bốn trận khoác áo Na Uy trong đợt tập trung quốc tế gần nhất.

Haaland đang phải cày ải liên tục

Thực tế, Maresca từng đề cập đến nguy cơ quá tải của học trò trước trận gặp Ipswich. “Đến một thời điểm nào đó, có lẽ chúng tôi cần cho Haaland nghỉ ngơi, dành vài ngày để hồi phục”, nhà cầm quân người Italia chia sẻ.

Phát biểu này cho thấy Man City đã tính đến phương án giảm tải cho chân sút chủ lực ngay cả trước khi sự cố chấn thương xảy ra. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề ở bàn chân Haaland.

Man City duy trì mạch thắng, chờ lịch đấu khắc nghiệt

Chiến thắng trước Ipswich đánh dấu trận thắng thứ bảy liên tiếp của Man City tại Premier League kể từ đầu mùa. Đội bóng của HLV Maresca duy trì thành tích toàn thắng và tạo khoảng cách sáu điểm với Arsenal trên bảng xếp hạng.

Man City đang có mạch trận thắng tại giải Ngoại hạng Anh

Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Man City tại giải quốc nội kể từ khi đội bóng bị kết luận vi phạm phần lớn các cáo buộc liên quan đến quy định tài chính của Premier League trong tháng trước.

Tuy nhiên, lịch thi đấu sắp tới có thể khiến Maresca thêm đau đầu nếu Haaland phải nghỉ thi đấu. Man City sẽ tiếp đón AEK Athens tại Champions League vào giữa tuần tới, trước khi làm khách trên sân Aston Villa cuối tuần. Đội bóng còn phải chuẩn bị cho lịch đấu dồn dập tại Premier League và League Cup, với Brighton là đối thủ đáng chú ý.

Man City hy vọng Haaland sớm bình phục để tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Trong cuộc đua đường dài, thể trạng của tiền đạo người Na Uy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng chinh phục các danh hiệu của đội chủ sân Etihad.