Haaland phải khâu 3 mũi sau tai nạn hy hữu, Odegaard bị réo tên là "thủ phạm"

🚍Haaland tai nạn hy hữu

Theo tờ The Sun (Anh), sự cố xảy ra khi Haaland vừa cùng tuyển Na Uy trở về khách sạn ở Oslo (Na Uy) để chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup 2026 gặp Moldova trên sân nhà vào ngày 10/9 tới. Khi bước xuống xe và đứng gần khoang hành lý, ngôi sao 25 tuổi bất ngờ bị cánh cửa bật mạnh trúng thẳng vào miệng.

Haaland hài hước đáp “Chuẩn luôn” khi một CĐV đùa rằng chính Odegaard đã đấm anh

Nhân chứng cho biết Haaland đã hét lên một tiếng chửi thề vì quá đau. Ngay lập tức, bác sĩ của đội tuyển Na Uy và cố vấn an ninh đã đưa tiền đạo thuộc biên chế Man City vào trong khách sạn để sơ cứu. Anh bị rách môi và chảy máu, sau đó được khâu ba mũi.

👊Haaland hài hước đùa bị Odegaard đấm

Haaland còn đăng ảnh tự chụp khoe vết thương lên trang cá nhân cùng dòng chú thích hài hước: “Vừa bị cửa xe buýt hạ gục. 3 mũi khâu”. Khi một CĐV đùa rằng anh bị ai đó đấm, Haaland liền trả lời: “Hahaha, toàn đoán sai cả”. Một fan khác còn trêu rằng Martin Odegaard là “thủ phạm”, và chân sút của Man City cũng hóm hỉnh đáp: “Chuẩn luôn”.

Haaland và Odegaard được kỳ vọng giúp tuyển Na Uy giành vé dự giải đấu lớn đầu tiên kể từ EURO 2000

Trước đó, Haaland đã ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền giúp Na Uy thắng Phần Lan 1-0 trong trận giao hữu hôm 4/9. Tuyển Na Uy hiện toàn thắng cả 4 trận vòng loại World Cup 2026, dẫn đầu bảng I có sự góp mặt của Israel, Italia, Estonia và Moldova. Lần gần nhất họ góp mặt ở một giải đấu lớn là EURO 2000.

Với 42 bàn sau 43 trận, Haaland đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Na Uy.

Ngoài Haaland và Odegaard, tuyển Na Uy còn có nhiều gương mặt chơi bóng tại Ngoại hạng Anh như Oscar Bobb (Man City), Sander Berge (Fulham), Kristoffer Ajer (Brentford) và David Moller Wolfe (Wolves). Đội trưởng Odegaard đang là người khoác áo tuyển nhiều nhất đội hình Na Uy hiện tại với 66 lần ra sân.