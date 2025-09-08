Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Haaland phải khâu 3 mũi sau tai nạn hy hữu, Odegaard bị réo tên là "thủ phạm"

Sự kiện: Erling Haaland Manchester City
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tiền đạo Erling Haaland của Man City đã phải khâu ba mũi sau khi dính chấn thương chảy máu ở miệng trong lúc tập trung cùng đội tuyển Na Uy.

🚍Haaland tai nạn hy hữu

Theo tờ The Sun (Anh), sự cố xảy ra khi Haaland vừa cùng tuyển Na Uy trở về khách sạn ở Oslo (Na Uy) để chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup 2026 gặp Moldova trên sân nhà vào ngày 10/9 tới. Khi bước xuống xe và đứng gần khoang hành lý, ngôi sao 25 tuổi bất ngờ bị cánh cửa bật mạnh trúng thẳng vào miệng.

Haaland hài hước đáp&nbsp;“Chuẩn luôn” khi một CĐV đùa rằng chính Odegaard đã đấm anh

Haaland hài hước đáp “Chuẩn luôn” khi một CĐV đùa rằng chính Odegaard đã đấm anh

Nhân chứng cho biết Haaland đã hét lên một tiếng chửi thề vì quá đau. Ngay lập tức, bác sĩ của đội tuyển Na Uy và cố vấn an ninh đã đưa tiền đạo thuộc biên chế Man City vào trong khách sạn để sơ cứu. Anh bị rách môi và chảy máu, sau đó được khâu ba mũi.

👊Haaland hài hước đùa bị Odegaard đấm

Haaland còn đăng ảnh tự chụp khoe vết thương lên trang cá nhân cùng dòng chú thích hài hước: “Vừa bị cửa xe buýt hạ gục. 3 mũi khâu”. Khi một CĐV đùa rằng anh bị ai đó đấm, Haaland liền trả lời: “Hahaha, toàn đoán sai cả”. Một fan khác còn trêu rằng Martin Odegaard là “thủ phạm”, và chân sút của Man City cũng hóm hỉnh đáp: “Chuẩn luôn”.

Haaland và Odegaard được kỳ vọng giúp tuyển Na Uy giành vé dự giải đấu lớn đầu tiên kể từ EURO 2000

Haaland và Odegaard được kỳ vọng giúp tuyển Na Uy giành vé dự giải đấu lớn đầu tiên kể từ EURO 2000

Trước đó, Haaland đã ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền giúp Na Uy thắng Phần Lan 1-0 trong trận giao hữu hôm 4/9. Tuyển Na Uy hiện toàn thắng cả 4 trận vòng loại World Cup 2026, dẫn đầu bảng I có sự góp mặt của Israel, Italia, Estonia và Moldova. Lần gần nhất họ góp mặt ở một giải đấu lớn là EURO 2000.

Với 42 bàn sau 43 trận, Haaland đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Na Uy.

Ngoài Haaland và Odegaard, tuyển Na Uy còn có nhiều gương mặt chơi bóng tại Ngoại hạng Anh như Oscar Bobb (Man City), Sander Berge (Fulham), Kristoffer Ajer (Brentford) và David Moller Wolfe (Wolves). Đội trưởng Odegaard đang là người khoác áo tuyển nhiều nhất đội hình Na Uy hiện tại với 66 lần ra sân.

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
Video bóng đá ĐT Na Uy - Phần Lan: Điểm nhấn Erling Haaland
Video bóng đá ĐT Na Uy - Phần Lan: Điểm nhấn Erling Haaland

Tiền đạo Erling Haaland vẫn chứng tỏ được giá trị khi về thi đấu cho ĐT Na Uy.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/09/2025 09:05 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Erling Haaland Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN