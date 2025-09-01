Man City thua Brighton: Haaland vô duyên khiến Pep trả giá, nỗi đau "bình mới rượu cũ"

✋Haaland ghi bàn nhưng vẫn đáng trách

Trong lần thứ 100 ra sân tại Ngoại hạng Anh, Haaland tưởng chừng sẽ không ghi bàn khi bỏ lỡ ba cơ hội lớn trong 25 phút đầu. Anh để bóng vướng chân khi đối mặt thủ môn Bart Verbruggen, sút chệch cột từ giữa khung thành, và đánh đầu cận thành bị cản phá.

Phải tới phút 34, Haaland mới có thể cho thấy khả năng săn bàn khi tận dụng đường chuyền của Marmoush. Dẫu vậy, đó cũng là tất cả những gì mà tiền đạo người Na Uy làm được trong trận này.

Sự thất vọng của Haaland

Haaland thực sự không có ngày thi đấu hiệu quả. Việc này khiến Man City trả giá khi họ không thể kết liễu trận đấu sớm. Brighton tận dụng cơ hội để lật ngược thế trận ở hiệp hai.

Là 1 phần trong nhóm ban cán sự mới của Man City, Haaland cần thể hiện trách nhiệm lớn hơn ở khâu ghi bàn. Đặc biệt hơn, tiền đạo sinh năm 2000 còn phải tỏ ra hiệu quả cả trong việc phòng ngự các tình huống cố định.

👀Hàng thủ bất ổn

Những vấn đề ở vị trí hậu vệ biên góp phần lớn vào sự sa sút của Man City ở mùa trước. Điều này lặp lại ở mùa bóng 2025/26 dù đội chủ sân Etihad đã bổ sung nhân sự bằng việc mua về Ait-Nouri.

Vị trí hậu vệ trái của Man City có vấn đề, khi Ait-Nouri gặp khó khăn trong lúc đối đầu Yankuba Minteh. Ait-Nouri mạnh ở khả năng tấn công, nhưng phòng ngự thiếu quyết liệt. Sau khi Brighton thực hiện 4 sự thay đổi người ở phút 60, Ait-Nouri không thể đối phó với lối chơi trực diện của đối phương nhắm vào cánh của mình.

Vị trí của Ait-Nouri thường xuyên bị Brighton khai thác

Việc Ait-Nouri dâng lên quá cao khiến anh không thể ngăn chặn Gruda ghi bàn ở phút 89. Ngoài ra cũng cần nói tới việc Dias phán đoán tình huống không tốt và chẳng thể cắt bóng, qua đấy mở ra cơ hội cho Brighton.

Ở phía cánh đối diện, Matheus Nunes mắc sai lầm nghiêm trọng khi để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền gỡ hòa. Cầu thủ này vẫn có xu hướng mắc những lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua.

HLV Pep Guardiola đã không yêu cầu Man City chiêu mộ hậu vệ phải chuyên biệt trong kỳ chuyển nhượng này, khiến hàng thủ Man City hiện vẫn trong tình trạng thử nghiệm mà chưa có kết quả. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có lẽ còn phải đau đầu để tìm ra bộ tứ hậu vệ đủ chắc chắn.

😞Rodri không thể cứu Pep Guardiola

Rodri là 1 trong những điểm sáng hiếm hoi của của Man City ở trận này. Riêng với Rodri, anh vẫn là ông chủ tuyến giữa đáng tin cậy dù phong độ không cao do mới trở lại sau chấn thương.

Nhưng Rodri cũng là người thường. Anh chỉ có thể giúp tuyến giữa của Man City thi đấu tốt, chứ chẳng thể nào giải quyết được các sai lầm mà đồng đội ở tuyến dưới tạo ra.

Rodri đá cả trận nhưng không thể giúp Man City ngược dòng

Chính Rodri sau trận thừa nhận bản thân không thể gánh nổi Man City: "Tôi không phải Messi. Tôi trở lại nhưng không đồng nghĩa có thể giúp đội bóng chiến thắng liên tục. Chắc chắn tôi phải hồi phục và tìm lại phong độ tốt nhất. Không phải vì tôi trở lại mà chúng ta sẽ chiến thắng. Bóng đá là môn thể thao tập thể. Hy vọng sau kỳ nghỉ, chúng ta có thể trở lại mạnh mẽ hơn nhiều".

👉Cuộc đua vô địch đầy khó khăn của Man City

Từ ngày Pep Guardiola cầm quân tại Man City, hiếm khi đội bóng này đối diện với khó khăn lớn như vậy ở giai đoạn đầu mùa bóng. "The Citizens" hiện chỉ nắm trong tay 3 điểm sau 3 trận đấu, qua đó xếp dưới cả MU trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (hạng 13 so với hạng 9).

HLV Pep Guardiola từng gia hạn hợp đồng với Man City để quyết tâm làm lại ở mùa giải 2025/26. Nhưng rõ ràng mọi thứ đang diễn ra đầy thách thức với nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Trong thời gian tới, Man City còn đối diện với lịch thi đấu "căng như dây đàn". Họ lần lượt chạm trán MU và Arsenal ở Ngoại hạng Anh, xen kẽ trong đó là trận gặp Napoli thuộc khuôn khổ vòng bảng Cúp C1.

Đây là lúc để Man City chứng minh bản lĩnh ông lớn vào thời điểm khó khăn. Nếu không vượt qua được giai đoạn này, đội chủ sân Etihad hoàn toàn có thể đối diện với nỗi lo trượt dài.