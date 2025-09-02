Sao nhận lương "khủng" nhất châu Âu: Mbappe hay Haaland đứng số 1?

1, Erling Haaland: 608.922 euro/tuần

Haaland hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất bóng đá châu Âu hiện tại. Man City đang trả cho “cỗ máy ghi bàn” người Na Uy mức đãi ngộ khổng lồ, ước tính khoảng 31 triệu euro (27 triệu bảng) mỗi năm.

Haaland đang nhận mức lương cao nhất tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

Bản hợp đồng của Haaland còn kéo dài đến năm 2034, đảm bảo anh sẽ trở thành một trong số ít cầu thủ trong lịch sử bóng đá kiếm được khối tài sản khổng lồ. Mùa này, chân sút 25 tuổi tiếp tục được kỳ vọng sẽ giúp Man City cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với Liverpool và Arsenal.

2, Kylian Mbappe: 600.962 euro/tuần

Mbappe được cho là đã chấp nhận giảm lương để rời PSG, nhưng mức đãi ngộ tại Real Madrid dành cho tiền đạo người Pháp chắc chắn không hề khiêm tốn.

Mùa trước, dù Real Madrid trắng tay danh hiệu, Mbappe vẫn ghi tới 44 bàn trên mọi đấu trường và giành “Chiếc giày vàng châu Âu”.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của HLV Xabi Alonso tại Bernabeu sẽ là khai thác tối đa khả năng săn bàn thượng thặng của Mbappe để hướng tới thành công.

Mbappe đang là chân sút chủ lực của Real Madrid

3, Harry Kane: 480.769 euro/tuần

Được thừa nhận rộng rãi là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới, mức lương mà Harry Kane nhận được kể từ khi rời Tottenham sang Bayern Munich đã phản ánh đúng giá trị đó.

Đội trưởng tuyển Anh đang bỏ túi 480.769 euro/tuần để gánh vác nhiệm vụ ghi bàn và kiến tạo cho nhà đương kim vô địch Bundesliga. Anh đã mở màn mùa giải 2025/26 bằng cú hat-trick vào lưới Leipzig ngay trong ngày khai màn.

4, Mohamed Salah: 463.940 euro/tuần

Chỉ có ba cầu thủ trên toàn châu Âu nhận mức lương cao hơn “Vua Ai Cập” của Liverpool. Salah từng để hợp đồng bước vào giai đoạn cuối ở mùa giải 2024/25, trước khi ký gia hạn vào cuối tháng Tư, khi chức vô địch Ngoại hạng Anh đã được đảm bảo.

Tiền đạo người Ai Cập sẽ tiếp tục gắn bó với Liverpool đến năm 2027, tròn một thập kỷ kể từ ngày anh đặt chân tới Anfield.

5, David Alaba: 432.692 euro/tuần

Thật bất ngờ khi David Alaba hiện đứng thứ 5 trong danh sách những cầu thủ nhận lương cao nhất châu Âu.

Real Madrid chiêu mộ trung vệ người Áo vào năm 2021 theo dạng tự do từ Bayern Munich và bù đắp việc không tốn phí chuyển nhượng bằng mức đãi ngộ khổng lồ.

Alaba nhanh chóng chứng minh giá trị, góp công mang về thêm 1 chức vô địch Champions League cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng khiến cựu sao Bayern Munich chỉ có 17 lần đá chính, với tổng cộng 600 phút thi đấu mùa 2024/25.