Dàn sao chạy nhanh nhất Ngoại hạng Anh: Haaland bị hất cẳng, sao MU góp mặt

⚡Haaland bị hất cẳng

Ngoại hạng Anh luôn là giải đấu được xem như có tốc độ và sự bùng nổ lớn nhất ở châu Âu. Sân chơi này sở hữu dàn cầu thủ “thần tốc”. Tốc độ được thể hiện qua nhiều cách: những pha bứt tốc ngắn, những bước chạy uy lực, khả năng dẫn bóng tốc độ. Dù vậy, mục tiêu cuối cùng vẫn là di chuyển từ điểm A đến điểm B một cách hiệu quả nhất.

Trang FotMob đã ghi nhận tốc độ tối đa của các cầu thủ Ngoại hạng Anh trong mùa 2025/26. Ở top 10, Haaland không góp mặt. Điều này rất bất ngờ bởi ở mùa giải 2024/25, có thời điểm chân sút của Man City là cầu thủ chạy nhanh nhất giải khi đạt vận tốc lên tới 36,9 km/h.

Haaland

Người đứng đầu Ngoại hạng Anh 2025/26 về khả năng bứt tốc là Jeremie Frimpong của Liverpool khi anh từng đạt vận tốc lên tới 36,1 km/h. Trong khi đó, người xếp thứ 2 là Van De Ven khi trung vệ của Tottenham đạt con số 35,6 km/h.

Sự khác biệt giữa Frimpong và Van De Ven khi chạy rất rõ rệt. Trong khi Frimpong dựa vào những pha bứt tốc ngắn, thì Van De Ven sở hữu những bước chạy dài uy lực. Van De Ven có thể thu hẹp khoảng cách với các tiền đạo đối phương một cách dễ dàng, như thể săn đuổi con mồi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Frank, trung vệ người Hà Lan có thể giảm tần suất chạy nước rút, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ chậm lại khi cần thiết.

🔥Cunha góp mặt danh sách dàn sao nhanh nhất Ngoại hạng Anh

Trong danh sách 10 sao chạy nhanh nhất Ngoại hạng Anh 2025/26, MU đóng góp 1 gương mặt. Đó là tiền đạo Cunha, khi ngôi sao được "Quỷ đỏ" mua với mức giá 62,5 triệu bảng đạt vận tốc lên tới 34,5 km/h.

Cunha có tốc độ đáng nể nhất ở MU hiện tại

Cunha dựa nhiều vào tốc độ tốt của bản thân để tạo ra sự bùng nổ khi thi đấu. Còn nhớ ở trận MU thua Arsenal 0-1, anh đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương bằng khả năng bứt tốc "xé gió".