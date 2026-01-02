Haaland bỏ lỡ cơ hội khó tin khiến Man City sảy chân, báo Anh chê bai tàn nhẫn

Phút 37, Foden có tình huống căng ngang vô cùng thuận lợi để Haaland dứt điểm ngay ở cự li gần. Nhưng cú đệm bóng một chạm bằng chân phải của tiền đạo người Na Uy lại đưa bóng đi quá nhẹ, dù cho anh không bị ai theo kèm. Thủ môn Roefs từ đó không gặp nhiều khó khăn để cản phá.

Ở trận này, Haaland chỉ tung ra 2 cú sút, tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 43%, những con số quá thấp. Tiền đạo sinh năm 2000 chỉ được trang thống kê Whoscored chấm 6,4 điểm. Đây là thống kê thấp thứ 2 trong đội hình xuất phát "The Citizens", khi Haaland chỉ hơn Savinho (6,2 điểm).

Không hiểu vì sao Haaland bỏ lỡ cơ hội ngon ăn như vậy

Haaland đã tịt ngòi trận thứ 2 liên tiếp. Anh vẫn độc tôn ở vị trí dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 19 bàn, nhưng nửa xanh thành Manchester lại hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Arsenal. Hiện đoàn quân HLV Pep Guardiola đã bị Arsenal bỏ xa với khoảng cách 4 điểm.

Tờ The Sun (Anh) đã có những lời chê bai hướng đến Haaland: "Haaland bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trận. Đáng lẽ với sự tàn nhẫn của mình, anh ấy phải tận dụng triệt để. Nhưng cú đá cận thành của cầu thủ này lại đưa bóng đi sai hướng".

Các hậu vệ của Sunderland làm việc tích cực để kiềm tỏa tối đa Haaland. Tờ The Sun khẳng định tiền đạo người Na Uy đã trải qua trận đấu vô cùng vất vả.

Ở trận đấu tới, Man City chạm trán Chelsea (0h30, 5/1). Nếu tiếp tục sảy chân, đoàn quân HLV Pep Guardiola sẽ khó lòng mơ tới chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.