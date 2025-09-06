Ngoại hạng Anh & trào lưu dùng tiền đạo cao kều: Học Pep - Haaland để thành công?

Dàn tiền đạo tân binh cao kều của Ngoại hạng Anh

Mùa hè vừa qua, các CLB tại Ngoại hạng Anh đã bỏ ra tới 3 tỷ bảng để chiêu mộ cầu thủ trong đó có bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử mang tên Alexander Isak. Tiền đạo người Thụy Điển chuyển sang Liverpool từ Newcastle với giá lên tới 130 triệu bảng.

Dàn tân binh cao kều của Ngoại hạng Anh so với Haaland (1m95)

Một điểm đáng chú ý là các CLB Ngoại hạng Anh đang dần trở lại với những trung phong cao kều. Nổi bật nhất là Liverpool khi cả hai tiền đạo mới của họ là Isak (1m92) và Ekitike (1m90) đều có chiều cao vượt trội so với phần còn lại của giải đấu.

Người thay thế Isak tại Newcastle, Nick Woltemade thậm chí còn có chiều cao ấn tượng hơn với 1m98. Đây là tân binh thi đấu ở vị trí trung phong có chiều cao tốt nhất tại Ngoại hạng Anh trong mùa giải này.

Man United cũng đã bổ sung Benjamin Sesko trong mùa hè này. Tiền đạo người Slovenia với chiều cao 1m95, bằng với Erling Haaland của Man City. So với dàn tân binh kể trên, Viktor Gyokeres của Arsenal là thấp nhất nhưng cũng cao 1m89.

Chưa chắc đã có không chiến nảy lửa

Đã từng có giai đoạn, các đội bóng tại Ngoại hạng Anh ưa dùng những trung phong nhỏ con như Carlos Tevez, Sergio Aguero, Wayne Rooney, Robbie Keane, Alexis Sanchez... để tận dụng khả năng kỹ thuật cũng như rê rắt trong phạm vi hẹp của những cầu thủ này. Liệu sự trở lại của những "ngọn hải đăng" trong vòng cấm liệu có đem lối chơi bóng bổng trở lại?

Dù cao 1m89 và ghi tới 54 bàn mùa trước nhưng Gyokeres không ghi bàn bằng đầu lần nào

Câu trả lời thực ra là không. Đa phần trong số những cái tên kể trên đều giỏi dứt điểm bằng chân hơn là bằng đầu. Ví dụ Alexander Isak của Liverpool, tiền đạo này đã có 142 bàn thắng nhưng chỉ có 12 lần ghi bàn từ không chiến. Đồng đội Ekitike có tỉ lệ ghi bàn bằng đầu/chân khá hơn một chút nhưng cũng là 6/50 bàn.

6 bàn bằng đầu cũng là thống kê của Nick Woltemade, dù đa phần bàn thắng của cầu thủ này tới ở cấp độ trẻ. Hay như Viktor Gyokere ghi tới 54 bàn mùa trước nhưng không một lần nào lập công từ đánh đầu! Ngay cả chuyên gia không chiến như Benjamin Sesko thực tế cũng mới chỉ có 13 lần dứt điểm thành bàn trong sự nghiệp.

Tất cả đang học theo Pep Guardiola và Haaland?

Một câu hỏi khác được đặt ra nếu không chơi bóng bổng nhiều thì dùng tiền đạo cao kều này làm gì? Thực tế, Pep Guardiola đã sớm trả lời câu hỏi ấy với Erling Haaland. Kỹ năng phòng ngự các đội bóng tại Ngoại hạng Anh đang ngày càng hoàn thiện nên khả năng phối hợp ngắn trong khu cấm địa của đối thủ đang bị vô hiệu hóa.

Thành công của Erling Haaland đưa trào lưu dùng tiền đạo cao kều trở lại?

Bởi vậy, những đội bóng tấn công cần có tiền đạo đủ cao to để gây áp lực cho hàng phòng ngự đối phương, ít nhất là 2 trung vệ của đối phương không thể tham gia phòng thủ chủ động. Chơi ở vị trí này sẽ phải chịu sự va chạm liên tục nên có thể hình tốt là lợi thế rõ ràng.

Thêm vào đó, tình huống cố định đang trở thành ngón đòn hiệu quả tại Ngoại hạng Anh. Bởi vậy, có thêm một cầu thủ cao to trong vòng cấm là cực kỳ hữu ích. Hãy để ý tất cả những tiền đạo tân binh đáng chú ý tại Ngoại hạng Anh mùa này đều có đặc điểm là cao to nhưng không hề chậm chạp, có khả năng chơi chân tốt và cũng sẵn sàng không chiến. Đó chẳng phải là phiên bản khác của Erling Haaland hay sao?

Mặc dù, Man City đang trải qua giai đoạn thi đấu không tốt nhưng thành công trước đó của họ bao gồm vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 4 liên tiếp và đăng quang tại Cúp C1, mang đậm dấu ấn của Erling Haaland. Đa phần lối chơi của những cầu thủ kể trên không quá giống số 9 của Man City nhưng họ cần dạng tiền đạo kiểu kiểu như vậy là điều chắc chắn.

Chiều cao của các tiền đạo tân binh ở Ngoại hạng Anh (đơn vị: cm)