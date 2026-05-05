Cremonese vs Lazio 04/05/26 - Trực tiếp
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Arsenal vs Atlético de Madrid
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
Hà Lan vướng lùm xùm tiệc thác loạn với 2 cô gái khỏa thân, gặp bi kịch ở World Cup 1974

Hà Lan bước vào World Cup 1974 như hiện thân hoàn hảo của “bóng đá tổng lực”, với Johan Cruyff là nhạc trưởng của một dàn giao hưởng thiên tài. Nhưng chỉ cách đỉnh vinh quang một trận đấu, “Cơn lốc màu da cam” lại gục ngã trước Tây Đức.

   

Các kỳ World Cup luôn để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử không chỉ bằng những màn trình diễn mê đắm của các ngôi sao trên sân cỏ, mà còn bởi những chuyện câu chuyện hậu trường đầy ly kỳ và nhiều uẩn khúc. Mời các bạn đón đọc loạt bài về những khoảnh khắc tồi tệ, những scandal đáng chú ý nhất ở các kỳ World Cup, vào sáng thứ 3-5-7 hàng tuần, bắt đầu từ 30/4!

Đằng sau thất bại ấy là câu chuyện về áp lực, tai tiếng và một đêm định mệnh đã trở thành giai thoại nổi tiếng nhất lịch sử World Cup.

Bản giao hưởng màu da cam làm say đắm cả thế giới

Trước khi trận chung kết World Cup 1974 (diễn ra ngày 7/7/1974) diễn ra tại Olympiastadion ở Munich, Hà Lan được xem là đội bóng mạnh nhất thế giới. Đoàn quân của HLV Rinus Michels không chỉ chiến thắng, mà còn định nghĩa lại cách bóng đá được chơi.

Một thế hệ tài năng của bóng đá Hà Lan

“Bóng đá tổng lực” biến mọi vị trí trên sân thành tương đối. Các cầu thủ di chuyển liên tục, hoán đổi vai trò mượt mà như một dàn nhạc giao hưởng, với Johan Cruyff là người chỉ huy tối thượng. Đó là một tập thể nhìn bóng đá theo cách mà phần còn lại của thế giới chưa từng hình dung.

Hà Lan dễ dàng vượt qua vòng bảng với hai chiến thắng, ghi sáu bàn và chỉ thủng lưới một lần. Sang vòng hai, họ còn ấn tượng hơn khi lần lượt đánh bại Argentina, Đông Đức và Brazil với tổng tỷ số 8-0. “Cơn lốc màu da cam” cuốn phăng mọi đối thủ, khiến cả thế giới tin rằng chiếc cúp vàng chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Cruyff, champagne và những cô gái khỏa thân”

Nhưng ngay trước trận chung kết, một cơn bão bất ngờ ập đến. Tờ báo Đức Bild tung ra bài viết gây chấn động với tiêu đề: “Cruyff, champagne và những cô gái khỏa thân”.

Tuyển Hà Lan vướng vào scandal lớn trước trận chung kết World Cup 1974

Theo đó, bốn tuyển thủ Hà Lan bị cáo buộc tham gia một bữa tiệc bên hồ bơi cùng hai cô gái Đức trong tình trạng khỏa thân. Dù danh tính các cầu thủ không được tiết lộ, Cruyff vẫn trở thành tâm điểm của scandal.

HLV Michels lập tức bác bỏ toàn bộ câu chuyện, cho rằng đây là một đòn “chiến tranh tâm lý” nhằm phá vỡ sự tập trung của đội bóng áo cam. Tuy nhiên, tác động của bài báo là điều không thể phủ nhận.

Tiền vệ Arie Haan sau này thừa nhận: “Đêm đó, chúng tôi đã thay đổi. Trước đó, chúng tôi không nghĩ nhiều. Nhưng rồi chúng tôi bắt đầu cảm nhận thế nào là nổi tiếng, là đội bóng xuất sắc nhất. Ai cũng dõi theo, ai cũng bàn tán. Và áp lực bắt đầu xuất hiện”.

Áp lực, những cuộc điện thoại và Cruyff không còn là chính mình

Điều khiến Hà Lan tổn thương nhất không nằm ở bản thân bài báo, mà ở hệ lụy kéo theo. Gia đình các cầu thủ bị cuốn vào vòng xoáy dư luận, đặc biệt là vợ của Johan Cruyff.

Cruyff chơi không còn nổi bật ở chung kết World Cup 1974

Quá tức giận khi nhìn thấy tên chồng gắn với scandal trên trang nhất Bild, bà đã gọi điện cho Cruyff ngay trong đêm trước trận chung kết. Cuộc trò chuyện căng thẳng ấy được cho là đã khiến siêu sao mang áo số 14 mất ngủ trong thời điểm lẽ ra cần được nghỉ ngơi tuyệt đối.

Cho đến nay, không ai có thể khẳng định cuộc điện thoại ấy ảnh hưởng đến màn trình diễn của Cruyff đến đâu. Nhưng rõ ràng, trong trận đấu lớn nhất cuộc đời, thiên tài người Hà Lan đã không còn là chính mình.

Người đội trưởng ấy vẫn tạo dấu ấn đầu trận, khi mang về quả phạt đền để Johan Neeskens mở tỷ số ngay phút thứ hai. Song sau đó, Cruyff dần bị khóa chặt và không thể tạo ra thứ ma thuật từng làm mê hoặc cả thế giới.

Khi giấc mơ tan vỡ và di sản còn mãi

Sau bàn thua sớm, Tây Đức vùng lên mạnh mẽ. Paul Breitner gỡ hòa trên chấm phạt đền trước khi Gerd Muller ghi bàn quyết định, giúp đội chủ nhà dẫn 2-1 ngay trong hiệp một.

Khoảnh khắc Gerd Muller khiến tuyển Hà Lan choáng váng

Điều đáng ngạc nhiên là trong quãng thời gian còn lại, Hà Lan gần như đánh mất bản sắc. Những đường chuyền ngẫu hứng, những pha phối hợp tinh tế biến mất, thay vào đó là những quả bóng dài thiếu ý tưởng và đầy tuyệt vọng.

Đó là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với đội bóng đã mê hoặc thế giới suốt cả mùa hè năm ấy.

Cruyff sau đó không bao giờ góp mặt ở một kỳ World Cup nào nữa. Có nhiều lời đồn rằng đó là hệ quả từ cuộc tranh cãi với vợ trước trận chung kết. Dù ông luôn khẳng định quyết định ấy xuất phát từ mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, câu chuyện vẫn mãi là một phần của huyền thoại.

Hà Lan năm 1974 không giành được cúp vàng, nhưng họ để lại một di sản bất tử. Họ thay đổi bóng đá, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, và được nhớ đến như một trong những đội tuyển vĩ đại nhất chưa từng vô địch World Cup.

Đôi khi, trong bóng đá, đội bóng xuất sắc nhất không phải lúc nào cũng là đội nâng cúp. Và đó chính là bi kịch đẹp nhất của “Cơn lốc màu da cam”.

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo, về nghi án huyền thoại bóng đá Anh ăn cắp dây chuyền ở World Cup 1970, vào sáng thứ Năm 7/5!

