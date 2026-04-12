Gyokeres vô duyên nhưng đổ lỗi mặt cỏ, fan Arsenal chê "không có liêm sỉ"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Osasuna vs Real Betis
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Napoli
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Toulouse vs Lille
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Hamburger SV
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Como vs Inter Milan
Logo Como - COM Como
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Athletic Club vs Villarreal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Lazio
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Manchester United vs Leeds United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

Gyokeres vô duyên nhưng đổ lỗi mặt cỏ, fan Arsenal chê "không có liêm sỉ"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal

Tiền đạo Viktor Gyokeres có màn trình diễn kém cỏi dù cho có bàn thắng ở trận Arsenal thua Bournemouth tại vòng 32 Ngoại hạng Anh.

   

Gyokeres đã vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ trên mạng xã hội sau khi đưa ra lý do nghe có vẻ vô lý sau trận thua 1-2 trên sân nhà của Arsenal trước Bournemouth. Tiền đạo người Thụy Điển đổ lỗi cho mặt cỏ sân Emirates: "Họ rất mạnh về phản công. Họ có những cầu thủ tốt và tạo ra nhiều phối hợp hay. Nhưng chúng tôi cần làm tốt hơn.

Dấu ấn duy nhất mà Gyokeres có được chỉ diễn ra ở chấm phạt đền

Chúng tôi cũng có một số cơ hội ở cuối trận. Sân hôm nay hơi khô, điều đó không giúp ích gì cho chúng tôi. Tôi vẫn rất tự tin. Chúng tôi không nên mãi mắc kẹt với những gì xảy ra hôm nay. Hãy nhìn về phía trước và giữ thái độ tích cực".

Gyokeres có 1 bàn ở chấm phạt đền ở trận này. Nhưng điều đó không thể xóa đi được hình ảnh vô duyên của tiền đạo người Thụy Điển. Anh bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, trở thành 1 trong những nguyên nhân khiến Arsenal thua trận. 

Các fan Arsenal tỏ ra nóng mắt khi chứng kiến màn trình diễn của Gyokeres cũng như biết những phát biểu có phần chướng tai, gai mắt của cầu thủ này. Tờ Sport Bible ghi nhận một số bình luận đáng chú ý:

"Này anh bạn, anh quên rằng đây là sân nhà của mình hay sao; Còn bao nhiêu cái cớ nữa cho những thất bại của các bạn? Sân đã được tưới nước giữa hiệp. Tôi có mặt ở đó và tôi đã thấy. Hãy nói thẳng rằng hôm nay các bạn thua đội bóng hay hơn; Tôi nghĩ rằng phần lớn thời gian huấn luyện của Arteta là dạy cầu thủ cách bào chữa; Gyokeres không có liêm sỉ mới nói ra câu như vậy".

Hiện Arsenal vẫn đang hơn Man City tới 9 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Nhưng "Pháo thủ" đã đá nhiều hơn Man City tới 2 trận. 

Arsenal vẫn đứng đỉnh bảng nếu bỏ "bóng chết", MU của Carrick chỉ xếp thứ 9
Bảng xếp hạng giả tưởng sau vòng 31 Premier League 2025/26 cho thấy Arsenal vẫn dẫn đầu với 63 điểm nếu loại bỏ mọi bàn thắng từ tình huống cố định.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/04/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN