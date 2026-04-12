Gyokeres vô duyên nhưng đổ lỗi mặt cỏ, fan Arsenal chê "không có liêm sỉ"

Gyokeres đã vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ trên mạng xã hội sau khi đưa ra lý do nghe có vẻ vô lý sau trận thua 1-2 trên sân nhà của Arsenal trước Bournemouth. Tiền đạo người Thụy Điển đổ lỗi cho mặt cỏ sân Emirates: "Họ rất mạnh về phản công. Họ có những cầu thủ tốt và tạo ra nhiều phối hợp hay. Nhưng chúng tôi cần làm tốt hơn.

Dấu ấn duy nhất mà Gyokeres có được chỉ diễn ra ở chấm phạt đền

Chúng tôi cũng có một số cơ hội ở cuối trận. Sân hôm nay hơi khô, điều đó không giúp ích gì cho chúng tôi. Tôi vẫn rất tự tin. Chúng tôi không nên mãi mắc kẹt với những gì xảy ra hôm nay. Hãy nhìn về phía trước và giữ thái độ tích cực".

Gyokeres có 1 bàn ở chấm phạt đền ở trận này. Nhưng điều đó không thể xóa đi được hình ảnh vô duyên của tiền đạo người Thụy Điển. Anh bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, trở thành 1 trong những nguyên nhân khiến Arsenal thua trận.

Các fan Arsenal tỏ ra nóng mắt khi chứng kiến màn trình diễn của Gyokeres cũng như biết những phát biểu có phần chướng tai, gai mắt của cầu thủ này. Tờ Sport Bible ghi nhận một số bình luận đáng chú ý:

"Này anh bạn, anh quên rằng đây là sân nhà của mình hay sao; Còn bao nhiêu cái cớ nữa cho những thất bại của các bạn? Sân đã được tưới nước giữa hiệp. Tôi có mặt ở đó và tôi đã thấy. Hãy nói thẳng rằng hôm nay các bạn thua đội bóng hay hơn; Tôi nghĩ rằng phần lớn thời gian huấn luyện của Arteta là dạy cầu thủ cách bào chữa; Gyokeres không có liêm sỉ mới nói ra câu như vậy".

Hiện Arsenal vẫn đang hơn Man City tới 9 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Nhưng "Pháo thủ" đã đá nhiều hơn Man City tới 2 trận.