Guardiola & Arteta là bản sao của nhau, hay cùng "tiến hóa" để thống trị Ngoại hạng Anh?

🧤 Không còn Ederson, không còn số 9 ảo

HLV Guardiola đã gây bất ngờ khi thay thế Ederson bằng Gianluigi Donnarumma – một thủ môn có đôi tay chắc chắn nhưng kém phần uyển chuyển ở khả năng chơi chân.

HLV Guardiola gây bất ngờ khi đem Donnarumma về Man City

Không còn hậu vệ phải bó vào trung tuyến, mà là sự xuất hiện của hậu vệ cơ bắp Abdukodir Khusanov. Và dĩ nhiên, không có số 9 ảo, mà là Erling Haaland, trung phong đúng nghĩa.

Đây là một Man City khác xa với phiên bản Barca “nghệ sĩ” hay đội hình 100 điểm mùa 2017/18.

🦾 Arsenal cũng thay đổi mạnh mẽ

"Pháo thủ" đã bổ sung Victor Gyokeres, mẫu tiền đạo cao to sau nhiều năm thiếu “số 9 đích thực”. Ở vị trí số 6, Martin Zubimendi – thay vì Declan Rice – mang dáng dấp kiểu Tây Ban Nha, tương đồng với Rodri.

Nhiều người vội quy kết: Arteta chỉ là “cái bóng” của Guardiola, tuyển những bản sao như Rodri – Zubimendi hay Haaland – Gyokeres.

HLV Arteta có những sự học hỏi nhất định với Guardiola

📋 Ảnh hưởng hay sao chép?

Đúng là Arteta từng đưa về Zinchenko, Gabriel Jesus, rồi dùng hậu vệ biên bó vào, bốn trung vệ đá hàng thủ, David Raya chơi chân… Tất cả bị gắn mác “công thức Guardiola”.Nhưng liệu một HLV từng làm trợ lý cho Pep, thấm nhuần triết lý La Masia, lại không có chút tương đồng nào mới là điều phi lý?

Arteta từng chơi Catenaccio để giành FA Cup 2020, từng “thắt chặt” Arsenal sau thất bại đua vô địch 2023. Ảnh hưởng có thật, nhưng sự biến hóa cũng không thiếu.

💡 Bản sắc riêng của Arteta

Ít ai nhớ rằng Arteta trưởng thành ở San Sebastian – nơi bóng đá giàu thể lực, và phần lớn sự nghiệp ông nằm dưới tay David Moyes.

Trong hai năm qua, Arsenal đã trở thành đội bóng phòng ngự ngoài bóng tốt nhất châu Âu, thường bị chê “quá thận trọng” ở đại chiến – như trận thua 0-1 trước Liverpool tại Anfield mới đây.

(“Phòng ngự ngoài bóng” - out-of-possession defending, trong bóng đá là cách một đội tổ chức hệ thống phòng ngự khi họ không kiểm soát bóng. Nói đơn giản: lúc đối thủ có bóng, đội của bạn đang “ngoài bóng”, và nhiệm vụ là hạn chế không gian, áp sát, buộc đối thủ mắc sai lầm).

Màn so tài giữa Arsenal và Man City có ý nghĩa quan trọng

🔄 Cả hai cùng tiến hóa để bắt kịp Premier League

Điểm mấu chốt: Guardiola và Arteta đều đã dịch chuyển khỏi “nguyên bản” của mình để thích ứng với Premier League đầy biến động.

Guardiola học hỏi De Zerbi với cách lên bóng chậm rãi, Eddie Howe với cường độ pressing, Iraola với kèm người toàn sân.

Arteta thì bị ảnh hưởng bởi sự dữ dội của Newcastle, hay “gợi ý” Pep thuê chuyên gia cố định Nicolas Jover. Giờ chính Guardiola cũng dùng HLV cố định riêng và ca ngợi tầm quan trọng của vai trò này.

⚽ Xu hướng mới: Số 9 to khỏe, bóng bổng trở lại

Cả hai HLV đều chuyển sang dùng tiền đạo cao to – Haaland, Gyokeres – để phá pressing, giữ bóng và dứt điểm trong vòng cấm đông người.

Những tiền đạo cao lớn như Haaland hay Gyokeres đang trở thành xu hướng của Ngoại hạng Anh

Những cú tạt bóng, từng bị xem như “cổ lỗ sĩ”, nay lại trở thành vũ khí. Song song, các cầu thủ có khả năng qua người trực diện cũng được săn đón: Guardiola mang về Ait-Nouri, Cherki; Arteta chọn Madueke, Eze.

🛡️ Đội hình “khổng lồ” và tính toán chiều sâu

Arteta xây dựng đội hình dựa trên tuổi, khả năng thích ứng vị trí, với dàn hậu vệ lai: Ben White, Timber, Calafiori, Mosquera, Hincapie.

Guardiola thường thích “core” nhỏ xoay vòng, nhưng mùa này mang theo 26 cầu thủ, lần đầu tiên trong sự nghiệp. Arsenal cũng nâng đội hình lên 25 người.

Cả hai CLB đều to cao hơn, lực lưỡng hơn – không còn hình ảnh Barca tí hon chuyền bóng nhịp nhàng thuở nào.

🏆 Ai thích nghi giỏi hơn?

Guardiola là thiên tài đã chứng minh nhiều lần, nhưng Arteta đang đi con đường từ “ngoài top 4” đến ứng viên vô địch. Việc “mượn” ý tưởng không làm ông kém đi – đó là sự tiến hóa tự nhiên.

Trong thời đại mà người ta vội vàng gắn nhãn “fraud” cho sự học hỏi (một dạng châm chọc đối thủ, rằng anh ta được đánh giá quá cao), những gì Arteta làm là kết hợp, biến đổi và sáng tạo từ nền tảng của Guardiola để dựng nên một Arsenal cạnh tranh bền vững.

HLV Guardiola đặc biệt kỳ vọng vào Haaland

🔮 Điểm hẹn Emirates

Vào lúc 22h30 ngày Chủ nhật, 21/9 (giờ Hà Nội), Emirates sẽ là nơi kiểm chứng: Ai mới là HLV thích nghi nhanh và hiệu quả hơn với Premier League khốc liệt?

Guardiola và Arteta – hai bộ não luôn tiến hóa – đang biến “bản sao” và “bản gốc” thành một cuộc đối thoại không ngừng về sự đổi mới trong bóng đá hiện đại.