Arsenal biến động lớn trước đại chiến Man City, dấu hỏi tương lai HLV Arteta

Trong nỗ lực cải tổ thượng tầng, Arsenal nói lời chia tay với nhân vật có tiếng nói quan trọng suốt gần 2 thập kỷ qua.

   

🔄 Arsenal biến động thượng tầng, "công thần" 18 năm ra đi

Theo nhà báo David Ornstein (The Athletic), Phó chủ tịch điều hành của Arsenal, Tim Lewis sẽ chính thức rời khỏi cương vị này và kết thúc chặng đường 18 năm đồng hành cùng gia đình Kroenke – chủ sở hữu CLB.

Vị luật sư 62 tuổi gia nhập ban lãnh đạo Arsenal từ tháng 9/2020, sau đó được bổ nhiệm vào vị trí Phó chủ tịch điều hành vào tháng 3/2023.

Bên cạnh sự ra đi của Tim Lewis, Arsenal sẽ có thêm nhiều thay đổi ở thượng tầng. 2 thành viên khác đến từ tập đoàn Kroenke Sports & Entertainment (KSE) cùng với cố vấn lâu năm Ben Winston tham gia hội đồng quản trị.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Richard Garlick được thăng chức làm CEO. Garlick từng có 3 năm đảm nhận cương vị Giám đốc bóng đá của Ngoại hạng Anh trước khi gia nhập Arsenal vào năm 2021.

Phó chủ tịch điều hành&nbsp;Tim Lewis chia tay Arsenal

Phó chủ tịch điều hành Tim Lewis chia tay Arsenal

👥 Di sản của Tim Lewis tại Arsenal

Mối quan hệ giữa Tim Lewis và chủ sở hữu Stan Kroenke kéo dài từ năm 2007, thời điểm ông bắt đầu hỗ trợ KSE trong các thương vụ, bao gồm quá trình nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Arsenal vào năm 2018.

Ông được đánh giá là người có ảnh hưởng lớn trong giai đoạn Arsenal vượt qua đại dịch Covid-19, giúp câu lạc bộ tái cấu trúc tài chính, tái đàm phán các khoản nợ và củng cố vị thế của gia đình Kroenke trên bàn đàm phán với các tổ chức quản lý bóng đá.

Ngoài lĩnh vực pháp lý, Lewis đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa ban huấn luyện và giới chủ. Ông có quan hệ thân thiết với HLV Mikel Arteta, đồng thời đứng sau quyết định gia hạn hợp đồng 3 năm với nhà cầm quân người Tây Ban Nha (năm 2022). Bên cạnh đó, Lewis ủng hộ mạnh mẽ các nguyên tắc của luật công bằng tài chính và đóng góp vào các thương vụ chuyển nhượng lớn, điển hình như chiêu mộ Eberechi Eze từ Crystal Palace mùa hè 2025.

Tuy nhiên, theo cây viết James McNicholas (The Athletic), phong cách làm việc “thẳng thắn đến mức gây tranh cãi” khiến Lewis không được lòng tất cả mọi người. Sự ra đi của ông được xem là một phần trong quá trình chuyển giao quyền lực cho Chủ tịch Josh Kroenke (con trai chủ sở hữu Stan Kroenke) và cải tổ ban lãnh đạo.

🏗️ Tương lai của Mikel Arteta bị đặt dấu hỏi

Bên cạnh thay đổi thượng tầng, tương lai của HLV Mikel Arteta cũng được dư luận chú ý khi mùa giải mới bắt đầu. Arsenal đã chi khoảng 225 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng hè với tham vọng đoạt danh hiệu lớn đầu tiên kể từ chức vô địch FA Cup năm 2020. Vì vậy, sức ép dành cho Arteta vô cùng nặng nề.

Ban lãnh đạo Arsenal sẽ đánh giá tương lai&nbsp;của HLV Arteta vào cuối mùa

Ban lãnh đạo Arsenal sẽ đánh giá tương lai của HLV Arteta vào cuối mùa

Tuy nhiên, chia sẻ với Give Me Sport, nhà báo Ben Jacobs cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Arteta ra đi nếu ông không giành được danh hiệu nào cùng Arsenal mùa giải này.

Mặt khác, ban lãnh đạo vẫn sẽ đánh giá khách quan về chiến lược gia người Tây Ban Nha thông qua cuộc họp tổng kết cuối mùa: “Tôi được biết rằng Arteta sẽ tiếp tục được ủng hộ. Không có dấu hiệu nào cho thấy ông ấy bị sa thải. Không có áp lực trực tiếp kiểu ‘phải vô địch hoặc mất việc'.

Giám đốc thể thao Andrea Berta sẽ đánh giá một cách khách quan liệu Arteta có khai thác tốt các nguồn lực mà CLB cung cấp hay không. Cuối mùa, ban lãnh đạo có cuộc đánh giá tổng thể. Đó là quy trình mang tính xây dựng, không nhằm đưa ra quyết định về việc giữ hay sa thải HLV.

Dự án của Arsenal xứng đáng gặt hái thành công, nhưng nếu Arteta không vô địch, điều đó không đồng nghĩa ông sẽ mất việc".

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

19/09/2025 18:03 PM (GMT+7)
