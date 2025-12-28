Giữa ồn ào 'vong ân bội nghĩa', dàn sao bóng đá Việt Nam ghi điểm đặc biệt

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Giữa ồn ào 'vong ân bội nghĩa', dàn sao bóng đá Việt Nam ghi điểm đặc biệt

Sự kiện: Nguyễn Hoàng Đức

Lời cảm ơn của các cầu thủ trong lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 được quan tâm đặc biệt sau những ồn ào trên mạng xã hội.

Tối 26/12, lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 diễn ra tại TP.HCM, tôn vinh những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong năm. Trong phần phát biểu trên sân khấu nhận giải, những ngôi sao được vinh danh dành những lời cảm ơn đến gia đình, người hâm mộ và đặc biệt là các đội bóng mà họ cống hiến không chỉ hiện tại mà cả trong quá khứ.

Nguyễn Hoàng Đức - Quả bóng vàng nam - nhắc đến câu lạc bộ Thể Công Viettel đầu tiên: "Lời cảm ơn luôn trân trọng nhất là với CLB cũ Thể Công Viettel đào tạo ra Đức, cho Đức trưởng thành và đạt thành quả hôm nay".

Hoàng Đức giành Quả bóng vàng Việt Nam 2025, đồng thời được bầu là Cầu thủ được yêu thích nhất.

Hoàng Đức giành Quả bóng vàng Việt Nam 2025, đồng thời được bầu là Cầu thủ được yêu thích nhất.

Câu nói này của cầu thủ sinh năm 1998 được người hâm mộ chú ý đặc biệt giữa ồn ào trên mạng xã hội thời gian gần đây, gắn với từ khóa "vong ân bội nghĩa". Vụ việc bắt nguồn từ một bài đăng của đồng đội Hoàng Đức, cũng từng thi đấu cho Thể Công Viettel trước khi chuyển sang Ninh Bình. Những lời lẽ của cầu thủ này - đính kèm bức ảnh chụp với Hoàng Đức và nhóm cựu cầu thủ Thể Công Viettel đang thi đấu tại Ninh Bình - được cho là thiếu tôn trọng đội bóng cũ.

Trước Hoàng Đức, những cầu thủ khác cũng nói lời cảm ơn "có trước có sau" đối với các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Từ Qatar trong chuyến tập huấn của U23 Việt Nam, Quả bóng đồng Nguyễn Đình Bắc gửi video và viết lên mạng xã hội lời tri ân, trong đó có đoạn quan trọng dành cho CLB cũ là Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam.

"Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn đến câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nuôi dạy và đào tạo em. Cảm ơn CLB Quảng Nam, nơi chắp cánh ước mơ cho em lần nữa, cho em cơ hội tập luyện, tạo điều kiện cho em thi đấu chuyên nghiệp những năm đầu tiên. Với Quảng Nam, em nhận được rất nhiều tình cảm để có ngày hôm nay. Quảng Nam là nơi tạo tiền đề cho em thi đấu chuyên nghiệp", Đình Bắc chia sẻ.

Cầu thủ sinh năm 2004 từng bị loại khỏi đội trẻ SLNA vì thể chất không đạt yêu cầu. Anh cũng từng bị câu lạc bộ Quảng Nam phạt, huấn luyện viên trưởng khi đó là Văn Sỹ Sơn trách móc công khai vì thái độ được cho là "bệnh ngôi sao". Tuy nhiên, Đình Bắc vẫn dành sự biết ơn tới đội bóng và những người thầy.

Trong khi đó, Quả bóng vàng nữ Nguyễn Thị Bích Thùy nhắc tới nơi trao cho cô cơ hội bắt đầu sự nghiệp cầu thủ. "Đặc biệt nhất, tôi muốn tri ân CLB bóng đá Tao Đàn, nơi đào tạo ra Bích Thuỳ, CLB Thái Nguyên giúp Thuỳ trưởng thành hơn", nữ tuyển thủ vừa giành huy chương bạc SEA Games 33 chia sẻ.

Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm là Alan Grafite trước khi cảm ơn câu lạc bộ Công an Hà Nội đã nhắc đến bến đỗ đầu tiên của anh ở Việt Nam. "Để có được vinh dự này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Papa Bùi Đoàn Quang Huy – Huấn luyện viên của Quy Nhơn Bình Định, người đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội được thi đấu tại Việt Nam", tiền đạo người Brazil nói.

Khi chủ đề lòng biết ơn của các cầu thủ gây xôn xao trên mạng xã hội, lời cảm ơn của những nhân vật được vinh danh tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam được quan tâm đặc biệt. Trên phương diện cá nhân, đây cũng là động thái giúp những cầu thủ này ghi điểm trong mắt cổ động viên.

Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đình Bắc: Ai xứng giành Quả bóng vàng Việt Nam 2025?
Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đình Bắc: Ai xứng giành Quả bóng vàng Việt Nam 2025?

Cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam 2025 được nhận định là cuộc đua song mã giữa Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đình Bắc, ai xứng đáng hơn được vinh danh cho...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/12/2025 08:16 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Nguyễn Hoàng Đức Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN