HLV Kim Sang Sik bật mí lợi thế giúp U23 Việt Nam tự tin trước VCK U23 châu Á

Ngày 26/12, ĐT U23 Việt Nam đã đặt chân tới Doha (Qatar) sau chuyến bay kéo dài gần 8 tiếng đồng hồ khởi hành từ Hà Nội, chính thức bước vào đợt tập huấn quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.

ĐT U23 Việt Nam đã tới Doha (Qatar), chính thức bước vào đợt tập huấn quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Đợt tập huấn tại Qatar đánh dấu sự khởi đầu cho guồng quay mới của U23 Việt Nam, hướng tới mục tiêu chinh phục sân chơi châu lục. Đáng chú ý, trong chuyến đi này, HLV trưởng Kim Sang Sik có thêm sự đồng hành trực tiếp của Trợ lý Đinh Hồng Vinh - người đã đảm nhiệm vai trò huấn luyện U22 Việt Nam trong thời gian HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt ĐTQG thi đấu tại Vòng loại Asian Cup 2027, qua đó góp phần quan trọng vào thành tích vô địch U23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33.

Tuy nhiên, ngay trước ngày lên đường, ĐT U23 Việt Nam đã gặp tổn thất đầu tiên về lực lượng khi cầu thủ Đặng Tuấn Phong bị tái phát chấn thương trong buổi tập và buộc phải nghỉ ngơi để điều trị hồi phục. Quân số của đội trong giai đoạn tập huấn tại Qatar là 24 cầu thủ, trước khi Ban huấn luyện chốt danh sách 23 cầu thủ theo đúng quy định của Điều lệ VCK U23 châu Á 2026.

Các cầu thủ tranh thủ dùng bữa và lên phòng nghỉ ngơi hồi phục. (Ảnh: VFF)

Chia sẻ về chuyến tập huấn, tiền đạo Lê Văn Thuận cho biết việc trở lại Qatar - nơi đội từng tập huấn vào tháng 10 - mang lại những lợi thế nhất định. “Một lần nữa trở lại đây giúp chúng tôi chủ động hơn trong sinh hoạt và tập luyện. Trước giải đấu, đội có thêm một trận giao hữu để hoàn thiện khâu chuẩn bị. Cá nhân tôi vẫn còn nhiều thiếu sót và sẽ cố gắng hoàn thiện thêm, trước hết là về tinh thần, sau đó là thể hình, thể lực, cùng toàn đội hướng tới mục tiêu chung”, Văn Thuận chia sẻ.

Trong khi đó, tiền vệ Khuất Văn Khang xem HCV SEA Games 33 là động lực lớn cho chặng đường phía trước. “Thành tích tại SEA Games vừa qua tiếp thêm rất nhiều động lực để chúng tôi hướng tới các giải đấu tiếp theo. Ở đấu trường châu Á, đội nào cũng mạnh, vì vậy toàn đội sẽ tập trung cho từng trận đấu một, nỗ lực giành kết quả tốt nhất”, Văn Khang nói.

Đánh giá về giai đoạn chuẩn bị hiện tại, HLV trưởng Kim Sang Sik cho rằng chức vô địch khu vực là bước đệm quan trọng nhưng không phải điểm dừng. “Vô địch Đông Nam Á là thành tích rất tốt ở thời điểm hiện tại, nhưng với sự cố gắng và nỗ lực, các cầu thủ sẽ không dừng lại ở đó. ĐT U23 Việt Nam không thể dậm chân tại chỗ mà phải tiếp tục thi đấu tốt ở những giải đấu đỉnh cao hơn. Tại VCK U23 châu Á sắp tới ở Saudi Arabia, các đối thủ mạnh hơn rất nhiều, vì vậy chúng tôi cần cải thiện những điểm còn hạn chế thông qua các buổi tập và họp rút kinh nghiệm”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

HLV Kim Sang Sik bật mí lợi thế giúp U23 Việt Nam tự tin trước VCK U23 châu Á. (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bày tỏ niềm tin vào khả năng của các học trò, dựa trên kinh nghiệm thi đấu và những màn thể hiện tích cực trong các trận giao hữu quốc tế trước đó.

“Trước SEA Games, các cầu thủ đã thi đấu giao hữu với những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Uzbekistan và đều thể hiện tốt. Điều đó giúp chúng tôi có thêm niềm tin rằng U23 Việt Nam đủ khả năng chơi tốt tại giải U23 châu Á. Tất nhiên, không có đối thủ nào dễ dàng, đặc biệt là chủ nhà Saudi Arabia - đội mạnh nhất bảng. Dù vậy, các cầu thủ của tôi ngày càng dày dạn kinh nghiệm và tự tin hơn, đó sẽ là nền tảng để toàn đội cùng nhau nỗ lực, chiến đấu vì những kết quả tốt”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Qatar, ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Syria vào ngày 30/12 nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi, trước khi di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1/2026 để chính thức bước vào hành trình tại VCK U23 châu Á 2026.

Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.