Nghịch lý Quả bóng vàng Nguyễn Hoàng Đức?

Sự kiện: Nguyễn Hoàng Đức

Đá giải hạng Nhất ẵm Quả bóng Vàng là đẳng cấp vượt trội hay là sự đi xuống về chất lượng của V.League?

   

Nghịch lý Quả bóng vàng Nguyễn Hoàng Đức?

Tối 26/ 12/ 2025, tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM), Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Danh hiệu được mọi người quan tâm nhất chính là danh hiệu Quả bóng vàng bóng đá Nam, và năm nay, danh hiệu này đã một lần nữa thuộc về tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.

Cũng giống như hầu hết các lần bình chọn trước đây, luôn có tranh cãi về việc ai xứng đáng hơn cho danh hiệu này. Đây là điều bình thường, mặc dù có các tiêu chí cụ thể cho việc đánh giá các cầu thủ, nhưng rõ ràng các cuộc bầu chọn kiểu này phụ thuộc khá nhiều vào cảm tính người điền phiếu, nhất là khi không có cầu thủ nào thực sự nổi trội cả.

Nguyễn Hoàng Đức giành&nbsp;Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Nguyễn Hoàng Đức giành Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Nhiều người ủng hộ cho Nguyễn Đình Bắc, cho rằng cầu thủ này xứng đáng giành quả bóng vàng, khi anh đã góp công lớn giúp đội tuyển U22 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 mới đây tại Thái Lan. Ở cả hai giải đấu đó, Nguyễn Đình Bắc đều là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nguyễn Đình Bắc còn ghi điểm cộng khi chơi nổi bật ở AFC Champions League Two 2025/2026. Anh là người ghi bàn ở phút 90, giúp CLB Công An Hà Nội thắng Bắc Kinh Quốc An 2-1 ở lượt áp chót vòng bảng, qua đó giành vé vào vòng 16 đội. Trong khi cả Hoàng Đức và Quang Hải đều không có thành tích nổi trội ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Nhưng dù sao, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33, hay U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2026 nơi Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng vẫn chỉ là những giải bóng đá trẻ, mà danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam là dành cho cầu thủ xuất sắc nhất ở cấp độ quốc gia, với các đóng góp ở ĐTQG. Không giống với giải thưởng Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, kiểu giải “Chiếc giày vàng” ở châu Âu, cứ đếm số bàn thắng cầu thủ đó ghi được rồi trao giải, Giải Quả bóng vàng không chỉ tính đến các thành tích mang tính định lượng của cầu thủ, kiểu như số bàn thắng, số lần kiến tạo …, mà nó còn đề cao vai trò, ảnh hưởng của cầu thủ đó lên đội bóng của anh ta, mà điều này là ưu thế tuyệt đối của Hoàng Đức. Chúng ta đã chứng kiến tầm ảnh hưởng, mức độ quan trọng của cầu thủ này lên lối chơi, kết quả của ĐT Việt Nam như thế nào.

Ở Ninh Bình FC cũng vậy, Hoàng Đức là trung tâm của đội bóng, có cảm giác đội bóng được xây dựng xung quanh cầu thủ này. Cần hỗ trợ Hoàng Đức kiểm soát khu vực giữa sân, CLB nhập thêm Đức Chiến, vốn quen và rất hiểu ý của Hoàng Đức tư thời cùng đá ở Thể Công Viettel. Rồi cần tăng cường khả năng chơi cánh, Ninh Bình FC lại nhập Trương Tiến Anh, cũng từ Thể Công Viettel…

Tóm lại, vai trò, ảnh hưởng của Hoàng Đức lên tập thể đội bóng là rất rõ ràng. Nhưng đến đây lại xuất hiện một nghịch lý, đó là Hoàng Đức và Ninh Bình FC của anh đã chơi ở Giải Hạng Nhất quốc gia trong nửa năm 2025. Cho dù Hoàng Đức góp công lớn giúp Ninh Bình FC vô địch Giải hạng nhất 2024/2025, nhưng đó là giải đấu mà về mặt cấp độ, đẳng cấp không thể so sánh được với V.League. So sánh giải hạng Nhất Quốc gia với V.League thì không khác gì so sánh U23 với Đội tuyển Quốc gia vậy! Đó là lý do xuất hiện câu hỏi: Đá hạng Nhất ẵm Giải quả bóng Vàng quốc gia là đẳng cấp vượt trội hay là sự đi xuống về chất lượng của V.League?

Thực tế, Giải Quả bóng vàng Việt Nam đánh giá kết quả thi đấu, thành tích, năng lực của cầu thủ thể hiện trong cả năm. Mặc dù là nửa năm thi đấu ở giải Hạng nhất, nhưng nếu nhìn theo cách khác, đây lại là điểm cộng của Hoàng Đức, khi anh đóng vai trò đầu tầu, là trái tim của CLB, giúp cho CLB lên hạng. Mặt khác, về môi trường thể hiện đẳng cấp, với 11 trận đấu ở V.League, đấu trường đỉnh cao của bóng đá Việt Nam, tức là một nửa chặng đường, Ninh Bình FC thắng tới 8 trận và chưa thua trận nào, và đứng đầu bảng với 27 điểm. Trong đó Hoàng Đức đá đủ 11 trận và ghi 5 bàn thắng.

Xét đến đây, hẳn chúng ta đã có câu trả lời, Ninh Bình FC không chỉ vượt trội so với giải Hạng Nhất, họ đang vượt trội so với nhiều đội bóng ở V.League, đóng góp quan trọng vào sự vượt trội đó là vai trò của Hoàng Đức. Và đó là lý do giúp anh xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Hoàng Đức lần thứ ba đoạt Quả bóng vàng: Đẳng cấp của tiền vệ trị giá "vàng 10"
Hoàng Đức lần thứ ba đoạt Quả bóng vàng: Đẳng cấp của tiền vệ trị giá "vàng 10"

Ninh Bình thực sự may mắn khi có được Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ hay bậc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Bấm xem >>

Theo Trần Oánh

Nguồn: [Link nguồn]

-28/12/2025 10:10 AM (GMT+7)
