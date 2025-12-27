Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hoàng Đức xúc động nhận Quả bóng vàng Việt Nam, hết lời khen Đình Bắc

Sự kiện: Nguyễn Hoàng Đức Quả bóng vàng Đội tuyển Việt Nam

Tối 26/12, tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã được xướng tên ở hạng mục cao quý nhất, Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Đây là lần thứ ba trong sự nghiệp, ngôi sao sinh năm 1998 chạm tay vào danh hiệu danh giá này, khép lại một năm thi đấu đầy dấu ấn.

Chia sẻ ngay sau lễ trao giải, Hoàng Đức không giấu được sự hồi hộp và xúc động: “Cảm xúc của Đức lúc này rất đặc biệt. Đây là lần thứ ba Đức đoạt được danh hiệu cao quý và thực sự rất hồi hộp”.

Hoàng Đức xúc động nhận Quả bóng vàng Việt Nam, hết lời khen Đình Bắc - 1

Hoàng Đức đoạt Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ ba trong sự nghiệp

Theo Hoàng Đức, mỗi danh hiệu dù là cá nhân hay tập thể đều mang ý nghĩa lớn, bởi đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong suốt một năm thi đấu.

“Khi đạt được mỗi giải thưởng, Đức rất vui vì đó là thành quả của cá nhân Đức trong năm vừa qua, cũng như của tập thể anh em CLB Ninh Bình và các CLB đã hỗ trợ Đức khi lên đội tuyển quốc gia”, tiền vệ của CLB Ninh Bình nói.

Đáng chú ý, Hoàng Đức thừa nhận anh bất ngờ nhất khi được trao giải Cầu thủ được yêu thích nhất năm: “Khi được xướng tên, tôi rất bất ngờ. Điều đó cho thấy mọi người đã yêu mến và ủng hộ Đức trong suốt thời gian qua. Đức xin cảm ơn người hâm mộ và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được tình cảm đó, không chỉ cho cá nhân Đức mà còn cho anh em cầu thủ Ninh Bình và tập thể đội tuyển quốc gia.”

Không ngủ quên trên vinh quang, tiền vệ quê gốc Hải Dương (cũ) khẳng định danh hiệu Quả bóng vàng sẽ là động lực để anh tiếp tục hoàn thiện bản thân trong năm 2026.

“Giải thưởng này giúp Đức có thêm động lực để trau dồi nhiều hơn nữa, hoàn thiện bản thân và cống hiến nhiều hơn cho CLB Ninh Bình cũng như đội tuyển quốc gia”, Hoàng Đức cho biết.

Dù liên tiếp chinh phục các danh hiệu cá nhân, Hoàng Đức vẫn giữ sự khiêm nhường quen thuộc. Anh nhấn mạnh giá trị lớn nhất với bản thân vẫn là thành công tập thể: “Đây là danh hiệu cá nhân, nhưng với tôi, danh hiệu tập thể mới là quan trọng nhất. Ở Việt Nam, Thành Lương luôn là thần tượng của Đức”.

Ngoài ra, Hoàng Đức cũng dành lời chúc cho đàn em Nguyễn Đình Bắc, gương mặt trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam trong năm 2025.

“Đình Bắc là cầu thủ rất tốt và giàu triển vọng. Giữa năm, Bắc cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á, cuối năm giành HCV SEA Games. Đức chúc Bắc và U23 Việt Nam bước vào giải châu Á thật mạnh mẽ và thể hiện tốt nhất”, Hoàng Đức nói về đàn em.

Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/12/2025 01:56 AM (GMT+7)
Vòng 11 V-League sớm khép lại năm 2025
Vòng 11 V-League sớm khép lại năm 2025
(PLO)- Vòng 11 V-League của giải bóng đá chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam đã khép lại sớm, đánh dấu một giai đoạn đầy kịch tính trước khi các đội bước...
