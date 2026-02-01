Garnacho bị thay ngay sau hiệp 1, bị chuyên gia Ngoại hạng Anh "tổng sỉ vả"

Garnacho gây thất vọng nặng nề

Alejandro Garnacho đã trải qua hiệp đấu đáng quên trong màu áo Chelsea trước West Ham, dẫn tới việc anh bị thay ra ngay sau giờ nghỉ. Thống kê cho thấy cầu thủ chạy cánh người Argentina để mất bóng tới 12 lần, trong khi 56% các pha tấn công nguy hiểm của West Ham tập trung vào hành lang do anh trấn giữ và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Garnacho lại gây thất vọng

Đội chủ nhà vốn đang đối mặt nguy cơ xuống hạng, gây sốc khi dẫn trước 2-0 sau hiệp một trước Chelsea xáo trộn đội hình. Và Garnacho là một trong ba cầu thủ không trở lại sân ở hiệp hai.

Chuyên gia chỉ trích gay gắt màn trình diễn của Chelsea

HLV Rosenior quyết định tung Joao Pedro vào sân thay Garnacho, đồng thời Wesley Fofana và Marc Cucurella vào thế chỗ Jorel Hato cũng như Benoit Badiashile.

Trong trường quay Sky Sports, Jamie Redknapp không giấu nổi sự thất vọng: “Tôi chưa từng thấy một đội mà cả một bên cánh không thể vận hành, thậm chí không làm nổi những điều cơ bản như chạy, chuyền hay tắc bóng. Đây là một sự chênh lệch rõ rệt. West Ham quá mạnh ở cánh phải. Garnacho chơi quá tệ, hoàn toàn thiếu tự tin. Hato cũng vậy”.

Gary Neville trên cabin bình luận cũng liên tục nhấn mạnh việc Chelsea bị khai thác nặng nề ở cánh của Garnacho, giữa những tiếng la ó từ khán đài.

Garnacho bị HLV Rosenio thay ra ngay sau hiệp 1

Màn ngược dòng của Chelsea

Các điều chỉnh của HLV Rosenior nhanh chóng phát huy tác dụng, càng khiến việc Garnacho rời sân trở nên cay đắng. Joao Pedro chơi đầy năng lượng và đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sau đó, Marc Cucurella tiếp tục tỏa sáng khi đánh đầu cận thành gỡ hòa 2-2, mở ra một cái kết nghẹt thở. Phút cuối, Enzo Fernandez ấn định chiến thắng kịch tính 3-2 cho Chelsea sau pha căng ngang thuận lợi của Joao Pedro, hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng dù khởi đầu đầy thất vọng.