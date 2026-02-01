Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: MU mơ chiến công thứ 3 cùng Carrick, Man City bám đuổi Arsenal

MU - Fulham: 21h, 1/2, vòng 24 Ngoại hạng Anh

MU vừa phát đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng tại Premier League khi trở thành đội đầu tiên mùa này đánh bại Arsenal ngay tại Emirates. Bị dẫn trước, nhưng MU vẫn ngược dòng thắng 3-2 đầy kịch tính.

MU (áo đỏ) so tài với Fulham

Trước đó, "Quỷ đỏ" cũng vượt qua Manchester City ở trận ra mắt của Carrick trên băng ghế chỉ đạo. Chuỗi 6 trận bất bại tại giải quốc nội (thắng 3, hòa 3) đã giúp MU vươn lên top 4. Carrick đứng trước cơ hội cân bằng chuỗi thắng dài nhất tại Premier League của người tiền nhiệm Ruben Amorim, nhất là khi MU chỉ thua 1/10 trận sân nhà gần nhất (thắng 6, hòa 3).

Fulham vừa kịp đứng dậy sau thất bại trong cuộc so tài với Leeds bằng bàn thắng ở phút 90+2 để đánh bại Brighton, qua đó rút ngắn khoảng cách với nhóm top 4 xuống còn 4 điểm. Đoàn quân của Marco Silva chỉ thua 1/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 2). Tuy nhiên, thất bại duy nhất trong giai đoạn này lại đến ở trận sân khách gần nhất, khiến Fulham không khỏi lo lắng khi hành quân tới Old Trafford.

Thêm nữa, lịch sử đối đầu cho thấy MU chỉ thua 1 trong 20 lần chạm trán Fulham gần nhất tại Premier League (thắng 15, hòa 4). Dù vậy, sau trận hòa 1-1 ở lượt đi, Fulham đang hướng tới mục tiêu tránh thua cả hai lượt đấu với MU trong một mùa giải. Đây là điều họ chưa làm được kể từ mùa 2003/04.

MU sẽ thiếu vắng Patrick Dorgu trong khoảng 10 tuần vì chấn thương gân kheo, trong khi Fulham cũng không có sự phục vụ của Sasa Lukic vì lý do tương tự. Dù vậy, với việc toàn đội đều đang có phong độ cao, MU vẫn được đánh giá là đội có nhiều cơ hội chiến thắng.

Dự đoán tỷ số: MU 2-1 Fulham Thông tin lực lượng MU: De Ligt, Dorgu, Zirkzee chấn thương. Fulham: Muniz, Tete và Lukic chấn thương. Đội hình dự kiến MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Sessegnon; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez

Tottenham - Man City: 23h30, 1/2, vòng 24 Ngoại hạng Anh

Tottenham vừa có chiến thắng 2-0 trên sân Eintracht Frankfurt để khép lại vòng bảng Champions League với vị trí thứ tư. Tuy nhiên, áp lực dành cho chiến lược gia Thomas Frank vẫn chưa hề hạ nhiệt. "Spurs" sẽ được nghỉ tại Champions League cho tới vòng 1/8 vào giữa tháng 3. Đây được xem là thời điểm lý tưởng để họ tập trung “cứu vãn” chiến dịch Premier League đang trượt dài.

Man City (áo sẫm) làm khách đến sân của Tottenham

Chuỗi năm trận liên tiếp không thắng (hòa 3, thua 2) khiến Tottenham chỉ hơn nhóm xuống hạng tám điểm trước vòng đấu này. Đồng thời, "Gà trống" sở hữu thành tích sân nhà tệ thứ hai giải đấu (thắng 2, hòa 3, thua 6). Đáng nói, năm trong số những trận không thắng đó đến từ các đội thuộc top 7 trước vòng. Vì thế cuộc tiếp đón Man City rõ ràng không mang lại nhiều tín hiệu tích cực.

Bên kia chiến tuyến, HLV Pep Guardiola đã nhiều lần than phiền về lịch thi đấu dày đặc và ảnh hưởng của nó lên thể lực cầu thủ. Việc Man City đánh bại Galatasaray 2-0 hồi giữa tuần để giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League, qua đó tránh loạt play-off tháng 2 mang ý nghĩa rất lớn.

Tại Premier League, Man City đang kém đội đầu bảng Arsenal bốn điểm, nên chiến thắng 2-0 trước Wolves cuối tuần qua là cú hích kịp thời. Tuy nhiên, phong độ sân khách thiếu ổn định (thắng 5, hòa 2, thua 4) vẫn là nguyên nhân khiến Man City hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Tottenham từng thắng 2-0 ở lượt đi hồi tháng 8, ngay trên sân của Man City. Do vậy, trận này đội bóng Bắc London hứa hẹn sẽ lại gây ra nhiều khó khăn cho những vị khách đến từ Manchester.