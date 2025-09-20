Kết quả bóng đá futsal Việt Nam - Hong Kong (TQ): 10 bàn rực rỡ, ra quân thăng hoa (Vòng loại châu Á)

Ngay từ những phút đầu trận, ĐT futsal Việt Nam đã tạo sức ép lớn. Ngay phút thứ 5, đội bóng áo đỏ đã có bàn mở điểm nhờ công của Châu Đoàn Phát. Tiếp đà thăng hoa, Thịnh Phát nhân đôi cách biệt chỉ sau đấy 1 phút.

Hong Kong (Trung Quốc) từ thời điểm này chỉ cố gắng chống trả. Phút thứ 10, thủ môn của Hong Kong (Trung Quốc) chơi thiếu chắc chắn, tạo cơ hội để Nhan Gia Hưng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐT futsal Việt Nam.

ĐT futsal Việt Nam thể hiện đẳng cấp

Trước khi hiệp một khép lại, ĐT futsal Việt Nam còn ghi thêm 2 bàn. Phút 18, Đa Hải sút xa nâng tỷ số lên 4-0. Trong khi đó ở phút 19, Đức Hòa ghi bàn thứ 5 cho ĐT futsal Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, Hong Kong (TQ) sớm có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-5 ở phút 22 nhờ công của Lee Ho Yin. Nhưng đó là tất cả những gì mà đội bóng này làm được.

Phút 23, Từ Minh Quang tái lập cách biệt 5 bàn cho ĐT futsal Việt Nam. 10 phút sau, Từ Minh Quang có cú đúp bàn thắng để nâng tỷ số lên thành 7-1.

ĐT futsal Việt Nam chơi với tâm lý thoải mái và Hong Kong (TQ) không thể ngăn cản. Phút 35, Nguyễn Mạnh Dũng gia tăng cách biệt lên thành 8-1. Đến phút 40, Từ Minh Quang hoàn tất cú hat-trick, giúp ĐT futsal Việt Nam ấn định chiến thắng 9-1.

Tỷ số chung cuộc: ĐT futsal Việt Nam 9-1 Hong Kong (TQ)

Ghi bàn:

ĐT futsal Việt Nam: Châu Đoàn Phát 5', Thịnh Phát 6', Gia Hưng 10', Đa Hải 18', Đức Hòa 19', Từ Minh Quang 23', 33', 40', Mạnh Dũng 35'

Hong Kong (TQ): Lee Ho Yin 22'