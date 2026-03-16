Chốt thời điểm AFC ban hành án kỷ luật cho bóng đá Malaysia

Sau khi Tòa án trọng tài thể thao thế giới bác đơn kháng cáo của Malaysia cũng như 7 cầu thủ nhập tịch gian lận, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) được kỳ vọng sẽ vào cuộc. Tuy nhiên đã hơn 1 tuần trôi qua, cơ quan điều hành bóng đá châu lục vẫn chưa có bất cứ động thái nào khiến người hâm mộ Đông Nam Á, đặc biệt là người hâm mộ Việt Nam sốt ruột.

Trong phát biểu vào tuần trước, tổng thư ký AFC, Datuk Windsor từng khẳng định rằng cơ quan này “cần thời gian để ủy ban kỷ luật nghiên cứu hình phạt dành cho bóng đá Malaysia”. Và đến nay, dường như mọi thứ đã được ấn định.

Theo nhật báo New Straits Times, ngày mai 16/3, AFC sẽ công bố “bản án” dành cho bóng đá Malaysia. Ấn phẩm này viết: “AFC sẽ có báo cáo kết quả điều tra vào ngày 16/3. Các thành viên của FAM bày tỏ lo ngại rằng họ sẽ phải đối mặt với các án phạt nghiêm khắc từ FIFA và AFC xung quanh vụ 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả.

Mối lo ngại là hiện hữu sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Gần như án phạt của FIFA đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca được giữ nguyên".

Thậm chí, truyền thông Malaysia khẳng định AFC còn điều tra cả các quy trình hoạt động của FAM hay kết quả kiểm toán liên quan đến FAM... Tuy nhiên, các nguồn tin không nói rõ rằng án phạt sắp tới có liên quan đến đội tuyển Malaysia hay không, hay chỉ dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi.

Cho đến lúc này, FAM mới chỉ chịu hình thức kỷ luật là phạt tiền từ FIFA. Có tin cơ quan điều hành bóng đá thế giới đang điều tra thêm những nhân vật đứng đằng sau phi vụ nhập tịch gian lận để đưa những kẻ chủ mưu ra ánh sáng. Bên cạnh đó, Chính phủ Malaysia cũng tiến hành cuộc điều tra độc lập để làm rõ những cá nhân nào chịu trách nhiệm lớn nhất trong bê bối này.