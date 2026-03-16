AFC họp báo điều tra vụ nhập tịch chui của Malaysia, giải thích lý do chậm ra án phạt

AFC họp báo: Malaysia hồi hộp chờ số phận

Sáng ngày 16/3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức họp báo tại trụ sở của LĐBĐ Malaysia thông báo về quá trình điều tra liên quan đến vụ nhập tịch sai 7 cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Windor John trong buổi họp báo

Trước đó, LĐBĐ Malaysia đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) kết luận có tội trong vụ việc này và nhận mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ trong khi 7 cầu thủ còn lại bị cấm thi đấu trong vòng 1 năm.

Bây giờ đến lượt AFC chính thức vào cuộc sau khi tòa án Trọng tài thể thao CAS bác bỏ đơn kháng cáo của FAM. Câu hỏi được đặt ra là liệu Liên đoàn bóng đá châu Á có hủy kết quả trận đấu của ĐT Malaysia có sự tham dự của 7 cầu thủ nhập tịch hay không, bao gồm trận đấu với Việt Nam và Nepal và xử thua 0-3 ở cả 2 trận đấu này?

Diễn biến buổi họp báo

Trong buổi trả lời, Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John (người Malaysia), giải thích rằng Ủy ban Kỷ luật AFC hiện đang tuân theo các thủ tục pháp lý được quy định, bắt đầu bằng việc gửi thư yêu cầu giải trình tới Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Đây là quy trình bình thường, trong đó các bên liên quan được trao cơ hội tự bào chữa trước khi bất kỳ quyết định nào được đưa ra.

“Ủy ban kỷ luật đã bắt đầu quy trình từ tuần trước. Thông thường, họ sẽ cho FAM thời hạn từ một tuần đến mười ngày để trả lời lý do tại sao không thể áp dụng các biện pháp xử lý dựa trên những quy định được cho là đã bị vi phạm", Datuk Seri Windsor John chia sẻ.

Sau khi nhận được phản hồi, Uy ban sẽ họp để so sánh phần bào chữa của FAM với các tình tiết của vụ việc đã được ban thư ký kỷ luật thu thập, bao gồm hồ sơ vụ việc từ FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Trong khi đó, khi phản hồi về những suy đoán so sánh vụ việc của Malaysia với án phạt mà Timor-Leste từng nhận trước đây, Datuk Seri Windsor John nhấn mạnh rằng hai tình huống này rất khác nhau về bối cảnh thời gian cũng như các tình tiết.

“Vụ việc của Timor-Leste liên quan đến 12 cầu thủ không hợp lệ và được phát hiện sau khi giải đấu đã kết thúc. Khi giải đấu đã khép lại, không thể áp dụng án phạt hồi tố, đó là lý do họ bị cấm tham dự giải tiếp theo".

Ông cho biết thêm rằng tình huống của ĐT Malaysia xảy ra khi giải đấu vẫn đang diễn ra, đồng nghĩa với việc bất kỳ hình thức kỷ luật nào cũng có thể được áp dụng ngay lập tức theo thẩm quyền được quy định trong Bộ luật Kỷ luật của AFC (Điều 25 và 56).

Datuk Seri Windsor cũng nhắc nhở tất cả các bên không nên lan truyền thông tin sai lệch. Ông nhấn mạnh rằng Ủy ban Kỷ luật không thể hành động vượt quá thẩm quyền được trao, bởi mọi quyết định đều có thể bị kháng cáo và đưa lên CAS.

“Vụ việc pháp lý này không thể bị xem nhẹ. Họ cần đánh giá sự thật. Ủy ban có quyền lực, nhưng quyền lực đó có giới hạn trong bộ luật kỷ luật. Không thể nhiều hơn, cũng không thể ít hơn".

Ngoài ra, Datuk Seri Windsor John hy vọng cuộc khủng hoảng này có thể sớm khép lại, bởi hồ sơ vụ việc đã được mở trong vài tháng qua. Quyết định cuối cùng hiện phụ thuộc vào cuộc họp của ủy ban kỷ luật, dự kiến sẽ diễn ra sau khi nhận được phản hồi từ FAM.