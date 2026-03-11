Bóng đá Malaysia rối ren: Kiện tụng, đổ lỗi cho nhau sau phán quyết của CAS

Phán quyết CAS đẩy 7 cầu thủ vào thế khó

Ông Tunku Ismail vẫn chưa chấp nhận phán quyết từ Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) liên quan tới bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia.

ĐT Malaysia chính thức hết cơ hội đảo ngược án phạt từ FIFA

Theo quyết định này, 7 cầu thủ nhập tịch bị xác định không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia vì quá trình nhập tịch không tuân thủ quy định của FIFA.

Không chỉ nhận án phạt nặng, nhóm cầu thủ này còn đối mặt nguy cơ vĩnh viễn không thể thi đấu cho đội tuyển Malaysia, ngay cả khi thời hạn treo giò kết thúc.

Nguyên nhân là bởi họ không có nguồn gốc Malaysia nhưng vẫn được xử lý theo diện nhập tịch cầu thủ gốc gác, điều bị coi là vi phạm quy định của FIFA.

Tunku Ismail chỉ trích FAM và FIFA

Là người khởi xướng kế hoạch đưa các cầu thủ “gốc gác” này về khoác áo đội tuyển, ông Tunku Ismail tỏ ra cực kỳ bất bình với kết luận của CAS.

Ông cho rằng đây là vụ việc “giả mạo tài liệu”, chứ không phải vấn đề về điều kiện quốc tịch.

Ông Ismail - một nhân vật quyền lực của bóng đá Malaysia, đang chịu áp lực lớn từ mọi phía

“Đây là vụ giả mạo tài liệu, không phải vấn đề về tư cách công dân”, Tunku Ismail nói.

Hoàng tử Johor đặt câu hỏi ai là người gửi những tài liệu sai cho FAM và vì sao các giấy tờ hợp lệ từ cơ quan đăng ký quốc gia lại không được nộp cho FIFA.

Theo ông, các cầu thủ đang bị biến thành “vật tế thần” để bảo vệ những người liên quan phía sau.

Yêu cầu FAM chịu trách nhiệm

Không dừng lại ở đó, Tunku Ismail còn công kích cả Tòa án Trọng tài thể thao khi cho rằng Malaysia bị đối xử khác so với các tiền lệ trước.

Ông lấy ví dụ một trường hợp cầu thủ nữ từng thừa nhận gian lận nhưng chỉ bị cấm thi đấu 10 trận cho đội tuyển, trong khi vẫn có thể thi đấu cho CLB.

7 cầu thủ "nhập tịch chui" nhận án phạt rất nặng

Tunku Ismail cũng yêu cầu FAM phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ bê bối nhập tịch đang khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng.

Trớ trêu ở chỗ, chính Tunku Ismail trước đó từng quảng bá rầm rộ việc Malaysia sở hữu 7 cầu thủ “gốc châu Âu và Nam Mỹ”. Nhưng khi FIFA phát hiện dấu hiệu gian lận trong hồ sơ nhập tịch, Hoàng tử Johor lại phản ứng dữ dội và bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến bản thân.